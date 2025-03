Iván Ania y la visita al Zaragoza: "No es lo mismo estar presionado que sentirse presionado"

Lo de enfrente no es ni un rival cualquiera ni el escenario, pese al contexto, el más alentador de los imaginados, pero tiene Iván Ania claro que, si el Córdoba CF quiere seguir alimentando sus aspiraciones -ya sea para certificar la permanencia cuanto antes o para acercarse de verdad a la zona noble-, la visita del lunes a La Romareda (20.30 horas) debe cerrarse con el desenlace que más se ha repetido en las últimas salidas blanquiverdes desde el mes de diciembre: la victoria. «Soy de los que piensa que no es lo mismo estar presionado que sentirse presionado. Hay gente que funciona muy bien bajo ella, pero hay otra que necesita no tenerla. Los dos vamos a salir a ganar el partido. Tenemos que hacer, como mínimo, seis puntos para conseguir la salvación. Hasta que no los consigamos no nos podemos relajar ni lo más mínimo», expresó el entrenador cordobesista tras la sesión de trabajo de este domingo, última previa al choque.

A ciegas con Gabi

Y es que el avance del fin de semana se ha convertido en un aliado para el cuadro califal, que de lograr un triunfo en territorio maño daría carpetazo a la jornada de forma singular: sacando la mayor ventaja de la temporada respecto al descenso -12 puntos- y, además, situándose más cerca que nunca de los puestos de play off -a cuatro-. «Para escalar, hay que sumar de tres en tres. Venimos de dos empates que dejan buena sensación, pero no permiten avanzar en la clasificación. Lo primero, esos 50 puntos, pero evidentemente, si los alcanzamos en dos partidos, nos van a quedar nueve jornadas en las que pueden pasar muchas cosas», manifestó.

Sabe el asturiano que para ello todo pasa por tumbar al Zaragoza, un gigante herido que tras la destitución de Miguel Ángel Ramírez en su banquillo ha recurrido a Gabi en busca de atajar la mayor crisis de su historia en Segunda División: «No sabemos lo que nos vamos a encontrar. Siempre que hay un cambio de entrenador hay una reactivación del equipo. Sabemos que, como no igualemos la intensidad con la que van a salir, nos va a costar meternos. Necesitamos mucha concentración. Vamos a ir un poco a ciegas, muchas cosas las tendremos que decidir sobre la marcha», avisó Ania.

Y es que no se fía el técnico del potencial maño, que podría alcanzar una nueva dimensión tras el cambio de director de orquesta: «Gabi dijo que quería darle un rigor defensivo y que su propuesta iría por mejorar los resultados como local, ganar solidez en La Romareda. Estarán juntos, no sé si nos van a presionar alto o en bloque más bajo. En el Getafe B le hemos visto, pero estamos hablando de un filial, en otra categoría», insistió.

Théo Zidane, junto a Obolskii y con Marvel de fondo, en la sesión de este domingo. / CCF

«Creo que para los clubes no es positivo que no se pare la Liga como se hace en Primera División. Sería algo que se debería plantear, el Zaragoza tiene tres bajas por el parón de selecciones, está perjudicado. Nosotros no tenemos ningún internacional que se haya ido, pero si hay equipos que tienen varios y van debilitados. Hay secretarías técnicas que eso lo miran con mucho cuidado, he escuchado que, si eres internacional, te puedes llegar a perder hasta ocho partidos de un curso… Es algo para hacérselo mirar, es un alto porcentaje», reflexionó, en alusión a una ventana internacional que dejará esta jornada a los maños sin Kevin Arriaga, Bazdar y Kosa.

Nombres propios

Como de costumbre, también fue cuestionado el ex del Algeciras por el progreso de los futbolistas entre algodones en las últimas fechas. Una sesión necesitó Théo para reincorporarse por completo al grupo, mientras que Alberto del Moral inició la semana al margen. Entre tanto, también se pudo ver cierta cautela con Carlos Marín, Isma Ruiz o Jacobo, entre otros, dentro de un programa de cuidados específicos ideado con el objetivo de llegar al choque en La Romareda con todo a punto. «Carlos Marín va a viajar. Alberto del Moral entrenó hoy con normalidad. Vamos a ver si tenemos las menores bajas posibles, excepto Casas, que está con sanción», admitió.

En otro orden, también repasó el momento de varios protagonistas de la plantilla. El primero fue Obolskii, pieza llamada a la titularidad ante la ausencia obligada de Casas: «Es un jugador que viene trabajando muy bien. El otro día ante el Sporting estuvo muy bien. Ese partido le ha dado confianza y esta semana, en los entrenamientos, se le vio con chispa», afirmó.

En cuanto a Ramón Vila y Genaro -cumpleañero este domingo-, dos futbolistas con escasa participación esta temporada -nula en el caso del primero, que solo ha disputado un encuentro en Copa-, su lectura también fue positiva: «Ramón es un jugador joven, con mucho futuro, que aporta muchísimo incluso a pesar de no jugar. Cuando tenga la oportunidad de jugar, como hizo en Copa, que estuvo a muy buen nivel, estoy seguro de que va a aprovechar esa oportunidad», indicó respecto al meta. «Genaro es un jugador importantísimo para el vestuario. Si tuviera que decidir entre los tres jugadores más importantes en el vestuario, uno es él», añadió sobre el sevillano.

Finalizó hablando de José Calderón, al que, según confirma, viene probando «más como extremo que de lateral». «Estoy apostando más por Albarrán, incluso Marvel. Depende de cómo sea el extremo rival, si es encarador o juega más bajo. Calderón partió como titular hasta la primera jornada de la segunda vuelta, a partir de la expulsión ante el Almería, decidimos que no lo sea, pero no quiere decir que no vaya a volver a serlo. Son momentos por los que los jugadores pasan. Es un jugador que me gusta mucho y que casi siempre ha sido titular conmigo», apostilló.