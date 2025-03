Gabi, entrenador del Zaragoza: “El Córdoba CF es un equipo muy bien trabajado”

«Es un equipo muy bien trabajado». Así definen en Zaragoza al Córdoba CF en la antesala del duelo de este lunes en La Romareda (20:30 horas), un choque que enfrenta dinámicas opuestas, objetivos inesperados a estas alturas de la temporada y, además, dos entrenadores bajo el foco. Iván Ania, con su sello ya consolidado en el banquillo blanquiverde, se mide a un Gabi que aterriza con la misión de resucitar a los maños en su estreno como técnico. «Llevan dos años con el míster y tienen las ideas muy claras. Tendremos que estar concentrados, no perder la cara al partido y llenar de energía La Romareda, porque, por desgracia, no estamos siendo fuertes en casa», reconoció el madrileño sobre los califas.

Convicción en el rival

Y quiere el nuevo director de orquesta zaragozano edificar un cambio de tendencia desde la sólidez en casa, en la que suman cinco citas sin hacerse con un solo triunfo: «Tenemos que cambiar esto y mañana tenemos una oportunidad de cambiar esa dinámica, nos quedan seis partidos aquí y para mí es la clave de poder salvar la categoría. Vamos a transmitir a la gente lo que queremos», manifestó. «Va a verse un equipo que compite muy bien, que va a trabajar, que va a estar unido, que no le va a perder la cara al partido. Estoy seguro de que, ante nuestra gente en La Romareda, vamos a ir llevando poco a poco el partido a donde queremos para intentar ganarlo, que no va a ser fácil», insistió ilusionado.

Porque anda tremendamente convencido el preparador, que apenas unas fechas atrás cerraba su vinculación con el Getafe B para coger las riendas del proyecto aragonés tras la destitución de Miguel Ángel Ramírez: «Los chicos saben lo que nos jugamos, cada día los veo mejor. Llevamos solo una semana trabajando, pero los veo con la concentración necesaria. Estoy mucho más tranquilo que cuando vine. Los vas conociendo poco a poco, ya he tenido charlas individuales con cada uno de ellos. Si al principio no tenía dudas, hoy tengo menos», aseveró.

Gabi, en el centro de la imagen, junto a su cuerpo técnico en el Zaragoza. / REAL ZARAGOZA

Foco en la defensa

Una de las claves extraídas por el ex futbolista, con pasado en el Zaragoza o el Atlético de Madrid, entre otros, fue también la parcela defensiva, una de las principales asignaturas pendientes de los blanquillos en lo que va temporada y, sobre todo, de segunda vuelta. «Quiero que corran todos, como si no hubiera un mañana. Necesitamos que todo el mundo se implique en la faceta defensiva, cada uno con sus cualidades. Los equipos que no defienden los once, lo pasan mal», demandó tajante. «Hemos visto imágenes, vídeos del equipo rival, etc. Solo nos queda mejorar», añadió.

Y tras la pasada derrota del Eldense en casa del Elche, los de Gabi no arrancarán el pleito de este lunes en posiciones de descenso, incluso con la opción de dejar a los alicantinos a cuatro puntos si consiguen imponerse al cuadro blanquiverde: «Estamos cada diez minutos mirando la clasificación. He dicho es que no haya nada de ansiedades ni nerviosismo ante el Córdoba CF, que entre todos intentemos sacarlo. En el caso de que no suceda, que ni se me pasa por la cabeza, tenemos que seguir trabajando de la misma manera. Quedan once finales», concluyó.