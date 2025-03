El Córdoba CF, sin complejos para un duelo de necesidades en Zaragoza

Es una de esas citas que ilusionan. Porque reúne todo lo que debe: escenario de altura, rival de exigencia, cruce con un amplio historial de fondo y objetivos en juego. Poco habrá tenido que estimular Iván Ania a su Córdoba CF para que la cita del próximo lunes ante el Zaragoza en La Romareda (20.30 horas) sea de aquellas que suelen marcarse en la agenda, sobre todo al comienzo de las temporadas. Aunque pocos habían previsto las condiciones con las que llega en esta fase del curso, eso sí, en la que los blanquiverdes se han decidido a pelear por cotas más altas que la mera permanencia y el cuadro maño batalla por coger oxígeno en la zona baja, casi ahogado por el descenso.

Ciertamente, algo de tranquilidad rondará en clave local tras la derrota del Eldense ante el Elche en el Martínez Valero (2-0), que, de haber sido al revés, podría haber empujado al combinado zaragozano a uno de los últimos cuatro puestos de la tabla de Segunda División por primera vez en los últimos 78 años. No será ese el desenlace de esta jornada, aunque el peligro es más real que nunca.

Gabi, un enigma para Ania

Otra de las circunstancias que rodean al pleito será el debut de Gabi al frente del banquillo del Zaragoza, después de la reciente destitución de Miguel Ángel Ramírez, que no pudo conservar el puesto tras salir goleado de Almería (4-1). Se está buscando un giro de timón ahora con el preparador madrileño, sin embargo, icono del club durante su etapa futbolística y que ya comienza a despuntar como director de orquesta: llega procedente del Getafe B, al que tenía instalado en puestos de pelea por el ascenso a Primera Federación.

Por tanto, una incógnita tiene Ania entre manos a la hora de adivinar qué planteamiento habrá enfrente este lunes. No se augura una apuesta muy arriesgada en clave local, no obstante, con la zona de peligro a solo un punto de distancia y poco -o ningún- margen de maniobra en el caso de volver a salir derrotado. La presión sí que será un compañero innegociable para los aragoneses, algo que el técnico blanquiverde pretende exprimir en pleno buen momento como visitante.

Gabi, nuevo entrenador del Zaragoza, durante una sesión del cuadro maño esta semana. / JOSEMA MOLINA / EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Porque si el club maño no gana en La Romareda desde hace 13 semanas, el Córdoba CF no sabe lo que es marcharse sin puntuar de un desplazamiento desde el 1 de diciembre, cuando se fue de vacío -aunque dejando buena imagen- ante el Sporting (2-0). Son ya siete las salidas consecutivas que arrastra sumando en campo ajeno, algo que quiere prolongar ante el peor Zaragoza en su feudo de los últimos once años, desde que descendió de Primera División.

Cambios en el once

En busca de ese propósito, de marcharse con el botín en el bolsillo, deberá Iván Ania acometer algunas modificaciones en su esquema. Por fuerza mayor no podrá estar presente Antonio Casas, pichichi particular del equipo (9), que fue expulsado durante el choque ante el cuadro gijonés en El Arcángel por doble amarilla. la segunda, curiosamente, cuando ya estaba en el banquillo… Cuidados a lo largo de la semana también ha habido para otros tantos, con Alberto del Moral, Carlos Marín, Isma Ruiz y Jacobo realizando trabajo específico en ciertas fases de la semana para llegar a tono.

No se espera ninguna baja en la convocatoria más allá de la del rambleño por sanción, por lo que la propuesta será más que similar a la que venía dándose en cruces previos. Aunque tocado a lo largo de la semana, Carlos Marín viajará junto al grupo y se le espera bajo palos en La Romareda -salvo giro de última hora-, acompañado de una defensa en la que tampoco se prevén movimientos dado su buen rendimiento reciente, con Carlos Isaac, Xavi Sintes, Rubén Alves y Carlos Albarrán alineados. Isma Ruiz y Sala siguen siendo los innegociables en mediocampo, mientras que Pedro Ortiz, al que se busca dar minutos, apunta a ser el tercero en discordia. En la delantera, sin embargo, sí habrá que agitar el tablero: Jacobo y Carracedo seguirán en los costados, mientras que Obolskii saltará como único punta.

Lance de una sesión de trabajo del Córdoba CF de esta semana. / Manuel Murillo

También le tocará hacer algún que otro encaje a Gabi en el lado contrario, con un extenso panel de bajas como condicionante. No podrá contar el madrileño con los internacionales Kevin Arriaga, Bazdar y Kosa, convocados por sus respectivas selecciones, ni tampoco con los lesionados Keidi Bare, Lluís López y Nieto.

[object Object] Real Zaragoza: Femenías, Marcos Luna, Vital, Clemente, Jair, Tasende, Francho, Marc Aguado, Toni Moya, Mario Soberón y Dani Gómez. Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Xavi Sintes, Rubén Alves, Carlos Isaac, Isma Ruiz, Álex Sala, Pedro Ortiz, Carracedo, Jacobo y Obolskii. Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (C. Catalán). Hora: 20.30 horas (LaLiga TV Hypermotion). Campo: La Romareda.

Suscríbete para seguir leyendo