Rubén Alves y su continuidad en el Córdoba CF: "Eso depende de cómo acabe la Liga"

A escasos días del cruce entre el Zaragoza y el Córdoba CF en La Romareda (lunes, 20.30 horas), una voz autorizada como Rubén Alves analizó este viernes el avance de una semana extraña -ocho días entre la última y la próxima cita de la agenda-. Y es que desde su llegada al conjunto blanquiverde en el pasado mercado invernal, el defensor hispano-brasileño ha disputado cinco partidos, cuatro de ellos como titular y haciéndose una pieza clave en la mejoría defensiva de los de Iván Ania en esta fase del campeonato: «Mi continuidad en el club depende de cómo acabe la Liga, la clasificación... Ni puedo ni debo decidir absolutamente nada de mi futuro ahora», señaló el central tras la sesión de trabajo a las órdenes de Iván Ania.

Un encuentro engañoso

De cara a lo más inmediato, no obstante, tampoco se fía el futbolista cedido por el Tenerife del conjunto maño, próximo rival, que en la cita del lunes además estrenará nuevo técnico en el banquillo: Gabi Fernández. «Allí tenemos que ser nosotros mismos, seguir compitiendo igual. Jugar como si fuera en casa, ir a por los tres puntos y ponerle las cosas lo más difíciles posibles al Zaragoza», afirmó.

En lo propio, le va bien al Córdoba CF y con ello al de Río de Janeiro, tras cinco citas consecutivas sin conocer la derrota y otras siete, en el global, que marchan puntuando sucesivamente a domicilio. Y en un escenario de la talla de La Romareda el propósito no es otro que hacerse con la octava. Aunque el objetivo global, eso sí, sigue siendo atar cuanto antes la permanencia: «Lo primero es intentar los 50 puntos, pero quién sabe si son 50 o más. Está muy apretada la zona de abajo, debemos intentar conseguir los máximos puntos posibles todos los partidos. Una vez matemáticamente sepamos que el objetivo está cumplido, debemos ser ambiciosos y quedar lo más arriba posible. Eso va a ser beneficio para la afición, de los jugadores, cuerpo técnico, del club...», manifestó.

Rubén Alves durante una sesión de entrenamiento esta semana en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

A nivel personaL

En la faceta individual, el «16» blanquiverde ha caído de pie en El Arcángel. No suma más de media decena de choques defendiendo los intereses de su nuevo equipo, aunque ya ha tenido tiempo de asentarse como titular en una zaga en la que el precio por un sitio en el once es elevado: «He tenido la suerte de poder jugar, de demostrar que puedo estar ahí, en el once. Es verdad que estamos haciendo buenos partidos, eso es también gracias al trabajo del equipo. El equipo está trabajando muy bien tanto defensiva como ofensivamente», analizó.

«Me encuentro muy bien, muy cómodo. Lo que ya dije más de una vez, agradecido al club por contar conmigo. Intento trabajar cada día por devolverle el favor y hacerlo de la mejor manera posible», concluyó.