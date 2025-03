"El Córdoba CF tiene potencial para dar ese último arreón y pelear por la fase de ascenso"

Córdoba CF y Zaragoza cruzan sus caminos en un duelo con tintes emocionales y necesidades contrapuestas este próximo lunes 24 de marzo en La Romareda (20.30 horas). Un partido especial, entre otros, también para un nombre propio del calibre de Luso Delgado (Zaragoza, 1984), zaragozano de cuna, pero con el alma teñida de blanquiverde. Excapitán califal y pieza clave en el histórico ascenso a Primera División hace más de una década, su vínculo con El Arcángel sigue intacto. «Ha sido el equipo más importante de mi carrera, donde más futbolista me he sentido», confiesa. Y es ahora, en los banquillos -ejerce como delegado del Ejea, junto a otras funciones-, desde donde el maño observa el avance del pujante bloque de Iván Ania, del que se declara seguidor incondicional. Porque con fuelle para todo ve al club ribereño este curso, al que en su día capitaneó e incluso tuvo tiempo para firmar el que, aún en la actualidad, sigue siendo el último gol de la entidad en la máxima categoría.

El Córdoba CF y la crisis del Zaragoza

Desde fuera, ¿cómo se ve a este Córdoba CF?

Lo veo siempre que puedo. Es verdad que por trabajo, ahora que he dejado de jugar, pues estoy en el cuerpo técnico del Ejea y me toca ver mucho a los rivales. Luego, también tengo que ver sobre todo a los equipos aragoneses de Segunda División, porque también colaboro aquí con la televisión y la radio autonómica, los veo siempre. Entonces, dentro de lo que me dejan mis obligaciones, pues siempre los sigo. Me parece un Córdoba CF muy ilusionante. Es un equipo muy incómodo para todos los rivales, muy vertical, que entiende el fútbol de una forma muy dinámica. Es divertido este Córdoba CF, un equipo bonito de ver, con jugadores que técnicamente están muy bien dotados y con un entrenador que no especula.

Luso Delgado, en un encuentro en La Romareda entre el Real Zaragoza y el Córdoba CF. / LOF

Y cómo ve al Zaragoza, su próximo rival, que llega en horas bajas.

Estamos hablando de que puede ser el momento más dramático de su historia. Un equipo tan grande como el Zaragoza, que está en peligro de descenso a Primera Federación, con lo que eso podría ser para una ciudad tan grande… Aquí lo que hay es mucho vértigo, mucho miedo a ese descenso, porque el equipo no da muestras de reacción. Justo esta semana se ha intentado dar ese giro de timón contratando a Gabi, que es un entrenador que no tiene mucho bagaje en el fútbol profesional, pero que ilusiona a la gente. Como jugador fue un capitán que ya estuvo en salvaciones históricas, la gente tiene ilusión en que arregle este desaguisado.

Cabe recordar que pasó por la cantera del Zaragoza, aunque no llegó a debutar con el primer equipo.

Sí, jugué cinco años aquí, en la cantera.

Se entiende entonces que tenga el corazón un poco dividido.

Totalmente. Es un partido difícil en lo emocional, en lo anímico, porque por un lado de corazón quizás el empate es lo que más me pide, pero por la necesidad que tiene el Zaragoza del peligro de desaparición… pues la mente te pide que gane el Zaragoza. Al Córdoba CF le tengo un cariño especial, creo que ha sido el equipo más importante en mi carrera, donde más futbolista me he sentido, y bueno, el trato siempre fue exquisito por parte de la afición y me hicieron sentir más importante de lo que era. Vivimos un ascenso a Primera División, tuve la oportunidad de jugar ella… Es un referente en mi carrera. El corazón un poco dividido, pero yo creo que la necesidad, si fuera al revés, si el Córdoba CF fuera el equipo que está abajo, pues bueno, querría que ganaran ellos el lunes.

El ascenso y la campaña en Primera

Porque fueron cuatro temporadas como blanquiverde, en las que pudo vivir absolutamente de todo…

Por entonces el ascenso era un anhelo, un sueño que estaba en el horizonte, pero se veía un tanto lejano por el nivel de la categoría. Es verdad que ahí nos juntamos una serie de futbolistas, un cuerpo técnico, tanto con Pablo Villa como con Chapi… Aquel vestuario hizo una piña espectacular, parece un tópico, pero yo en 20 años de carrera como futbolista, excepto quizás un año en el Girona, no he vivido un vestuario tan homogéneo y tan unido como el que tuvimos esa temporada. La exigencia era altísima, a pesar de ese tiempo que llevaba el Córdoba CF sin estar en Primera División. Es cierto que yo desde el primer segundo noté la gran exigencia que tenía este escudo. Tuvimos momentos difíciles, pero acabamos muy bien el curso y conseguimos entrar en play off, sabiendo que éramos muy competitivos. Fuimos de menos a más para acabar consiguiendo el ascenso más rocambolesco de la historia de Segunda.

Luso Delgado celebra el tanto de Ghilas en San Mamés, en diciembre del 2015. / EFE

Y el suyo fue el último gol del Córdoba CF en la máxima categoría, aquella media tijera frente al Rayo Vallecano en El Arcángel.

Espero que me dure poco ese título porque el equipo regrese pronto otra vez a lo más alto. Recuerdo aquel gol, además, ahora cuando estoy con chicos jóvenes entrenando, también me encargo de enseñárselo alguna vez que me vacilan por lo que sea (ríe). Alguna vez les he puesto aquel gol de chilena y bueno, flipan un poco. Siempre les digo aquello de que ‘el que tuvo retuvo’ y es bastante gracioso. Espero que pronto haya más goles del Córdoba CF en Primera División, creo que tras los descensos, todo ha servido para rebajar un poco la exigencia y sentar nuevas bases para el futuro.

¿Cuál es su mejor recuerdo de aquella etapa?

He pasado muy buenos momentos, pero la celebración del ascenso fue una pasada. Eso no se borra, no se va de la mente. La llegada, por ejemplo, a Córdoba en AVE, que salimos de la estación en un autobús descapotado, y el ver esa marea humana esperando vestida de blanco y verde… esa estampa fue brutal. Nosotros no sabíamos nada, sabíamos que habría recibimiento, pero no que pudiera ser a esa altura. Ese baño de masas todavía me eriza la piel, la verdad. Después de la celebración en El Arcángel, ir a Las Tendillas fue algo maravilloso, la verdad. Es el detalle o el momento de esos cuatro años más emocionante, desde luego.

Hasta de portero

Su compromiso con el equipo era total. Una vez hasta jugó de portero…

También me lo recuerdan muy a menudo por aquí, según se van enterando. En casi todos los equipos donde he estado después del Córdoba CF siempre hay esa broma de que Luso no se ponga de portero, en caso de que se lesione el portero y no haya cambios, que no se ponga Luso (ríe). Yo era el capitán y, como nadie se lanzaba, fui yo el que se ofreció. Teníamos encarrilado aquel partido contra el Leganés, pero acabamos perdiendo. Aquel año aún así conseguimos clasificarnos al play off otra vez.

Luso Delgado, con los guantes, se dirige a portería para suplir al expulsado Razak, durante el partido ante el Leganés, en El Arcángel. / FRANCISCO GONZÁLEZ

¿Ve a este Córdoba CF con potencial para pelear de nuevo por otro ‘play off’?

Colectivamente, muchísimo potencial; e individualmente, si respetan las lesiones y los jugadores importantes mantienen el nivel, quedan puntos suficientes para poder dar ese salto. Jugadores como Álex Sala, que ha dado un rendimiento espectacular; ves a Carracedo, a Jacobo, a Antonio Casas... Creo que tiene potencial para dar ese último arreón y pelear por la fase de ascenso. Es cierto que siete puntos son muchos, pero hay muchísimos partidos, enfrentamientos directos y, ¿por qué no soñar? Es cierto que con la permanencia casi hecha, hay menos presión. Tampoco hay una exigencia abrumadora. Antes, cuando estábamos nosotros, el ascender era casi una obligación. Con buen criterio pueden hacerlo.

En la actualidad, ha pasado a formar parte del cuerpo técnico del Ejea después de retirarse profesionalmente.

Sí, aquí estoy de segundo entrenador, estoy de analista, estoy de delegado los días de partidos… Es un equipo humilde, hay que hacer multitarea, pero estoy muy contento porque siempre he tenido la visión de entrenador. Según han ido pasando los años me ha ido gustando más esa función. La transición del campo al banquillo ha sido dulce. Cuando me lo propusieron aquí, yo estuve encantado con la idea. Estamos peleando por meternos en el play off a Primera Federación, aunque somos recién ascendidos.

Imagino que echará de menos calzarse las botas y ponerse a jugar con el equipo.

En los primeros meses me he quedado sin uñas de tanto mordérmelas (sonríe). Sí que tengo la posibilidad también de entrenar con ellos a veces. Cuando falta uno, ahí estoy yo disponible para meterme. La verdad es que todavía me sigue gustando, así me quito un poco esas ganas de jugar.

¿Y cómo es ahora su día a día?

Pues dedicado a mi familia y al fútbol. Ahora tengo menos tiempo que de futbolista, evidentemente, si quieres hacer bien las cosas en un cuerpo técnico, requiere bastante tiempo. También voy a los entrenamientos por las mañanas, llevo y traigo a los chicos del colegio… Se añade que colaboro con la televisión y la radio de aquí. Suelo estar un poco liado. Además, los fines de semana tengo los partidos de mi hijo, de nuestra categoría, del Ejea y también juego en el equipo de veteranos, para matar el gusanillo.

Porque usted es de Zaragoza, pero en 2013 firmó por el club de El Arcángel. ¿Esperaba que su estancia fuera así?

Yo iba con mucha ilusión, Córdoba me llamaba mucho, sabía que era un club que tenía esa ambición por llegar a Primera, igual que la mía. Sabía que firmando tres años, como hice, iba a tener la oportunidad, aunque para nada me esperaba que fuese a ser en mi primera temporada. Una vez que nos metimos en play off, si soy sincero, estaba totalmente convencido de que lo podíamos conseguir y así se cumplió.

¿Sigue en contacto con compañeros de entonces en Córdoba?

Tenemos todavía nuestro grupo de WhatsApp y sí, todavía tengo bastante contacto con Xisco Jiménez, con López Silva, con Mikel Saizar… Gente del equipo que de vez en cuando te gusta saber de ellos, les tengo a todos los de aquella etapa muchísimo cariño, fue una plantilla irrepetible. Mantenemos el contacto, en navidades solemos felicitar el año, etc.

De vuelta al presente, ¿cómo cree que acabará el partido del lunes?

Si tengo que hacer un pronóstico, creo que va a ser un empate. Creo que el partido va a ser de riesgos muy limitados. Para el Córdoba CF empatar en La Romareda no es mal resultado, mientras que aquí no se quiere empezar la era de Gabi con traspiés ni otro susto. Está claro que van a salir los dos a ganar, pero creo que el Zaragoza le va a poner más ímpetu y corazón que otra cosa. Los dos tendrán sus momentos, pero el Córdoba CF es un buen equipo y no le vas a ganar solamente por pasión y por coraje. Creo que hay que poner muchas más cosas que ahora mismo el Zaragoza todavía no tiene, le faltará rodaje para ganar ese partido.

Luso Delgado, ahora delegado de equipo en el Ejea, sigue una sesión de entrenamiento del cuadro maño. / CÓRDOBA

Suscríbete para seguir leyendo