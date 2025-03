El ascenso de Gabi a Primera ante el Córdoba CF como punto de inflexión

El Córdoba CF se enfrenta este lunes al Real Zaragoza, un histórico del fútbol español que vive una profunda crisis, para la que ha recurrido a sus leyendas. Empezó la Liga con la mayor de ellas, Víctor Fernández, que llegado diciembre se vio obligado a dimitir al otear en el horizonte que los problemas del equipo blanquillo tenían difícil solución. Tan difícil, que Miguel Ángel Ramírez, su sucesor, apenas consiguió ganar uno de los 10 partidos que dirigió al conjunto maño. Por ello, el club de La Romareda ha recurrido, de nuevo, a la historia.

El Real Zaragoza como trampolín

Gabriel Fernández Arenas relanzó su carrera como jugador en el Real Zaragoza y se hizo un nombre para la eternidad tanto en el Atlético de Madrid como en el club blanquillo. En la entidad del Manzanares fue dirigido en su filial por el excordobesista Pepe Murcia, que también era el técnico de Curro Vacas y de los también exblanquiverdes Domingo Cisma y Fernando Usero.

Gabi Fernández, con el brazalete de capitán del Real Zaragoza, en un partido en Primera. / EFE

Pese a disponer de minutos en la primera plantilla y tras una cesión al Getafe, Gabi se marchó al Zaragoza de la 2007-08, temporada en la que ni Víctor Fernández, ni Ander Garitano, ni Irureta ni Manolo Villanova evitaron el descenso a Segunda División A. Curiosamente, Gabi Fernández coincidió allí con el asesor deportivo –y algo más- del Córdoba CF en la actualidad, César Sánchez y, una vez consumado el descenso, Gabi se convertiría incluso en capitán del Real Zaragoza, devolviéndolo a la máxima categoría del fútbol nacional dentro de un equipo en el que había jugadores de la talla de Roberto Fabián Ayala, Alberto Zapater, Caffa, Generelo o Ewerthon. El brasileño anotó 28 goles en aquella campaña en Segunda, el último, al Córdoba CF, en La Romareda.

Derrota en El Arcángel

El Zaragoza cayó en El Arcángel en la primera vuelta con un gol de José Vega en el minuto 32. Javi Flores fue expulsado antes de cumplirse la hora de partido, pero pese a ello el Zaragoza se vio incapaz de batir la portería de Raúl Navas. El Córdoba CF era entrenado por Juan Luna Eslava, que había tenido que coger el tren en marcha en sustitución de un José González que nunca convenció y que se vio incapaz de arrancar la nave blanquiverde.

Gabi persigue a Ito durante el partido entre el Córdoba CF y el Real Zaragoza, en enero del 2009, en El Arcángel. / SÁNCHEZ MORENO

Con el de Fernán Núñez, el Córdoba CF fue progresando en la tabla clasificatoria significativamente. Un Córdoba CF que, hay que recordar, vivía sus últimos tiempos en la etapa Prasa y que pocos meses después tendría como presidente a José Miguel Salinas, que contrató a Lucas Alcaraz y tenía encomendado colocar a la entidad blanquiverde en disposición de ser traspasada, algo que ocurriría dos años después.

Tanto progresó aquel Córdoba CF que llegó a la jornada 41 de Liga 2008-09 salvado, con sus deberes hechos y sin jugarse absolutamente nada, lo cual ya era un éxito sobresaliente, vistos los antecedentes de los años anteriores. Visitaba en aquella jornada 41 al Real Zaragoza de Marcelino García Toral, en el que Gabi Fernández era indiscutible y uno de los capitanes. La fiesta estaba completamente preparada, ya que una victoria le daba el ascenso matemáticamente al equipo blanquillo. La Romareda estaba a rebosar y el guion estaba escrito desde la previa. Ewerthon, Arizmendi y Ponzio golearon para los locales y Guzmán, a pocos minutos del final, anotó el llamado gol del honor para el Córdoba CF. Daba igual a los blanquiverdes, pero no a los zaragocistas, que ya desde el día anterior celebraban el ascenso por las calles de la capital maña.

Ascenso y regreso al Atlético

Aquel ascenso catapultó a Gabi, que se hizo indiscutible aún más en el Real Zaragoza y que incluso fue el máximo goleador de su última temporada en el equipo maño en Primera División. Aquel crecimiento le valió para su regreso al Atlético de Madrid a cambio de tres millones de euros, en el 2011.

Ewerthon supera a Ceballos y a Aurelio en La Romareda, el día del ascenso del Real Zaragoza, en junio del 2009. / CÓRDOBA

Comenzó la Liga 2011-12 con Manzano como entrenador y apenas 16 jornadas después llegó Diego Pablo Simeone para cambiar el sino del Atlético de Madrid y también el de Gabi Fernández, que de estar dos temporadas antes en Segunda pasó a ganar su primera Europa League aquella misma campaña a las órdenes del argentino.

El pasado verano sonó para algunos equipos de Segunda, como el Elche o incluso el Oviedo, pero repitió su segunda temporada en el Getafe B. Ahora, no ha podido decir que no a la llamada de su Real Zaragoza, que ve en él algo más que un entrenador. Tendra que empezar a demostrarlo este mismo lunes, ante el Córdoba CF que le traerá, seguramente, aquel buen recuerdo del ascenso a Primera en el 2009. Pero el Córdoba CF de Iván Ania acude a La Romareda, en reconstrucción, con intención de que la actualización del recuerdo no sea tan grata.

