Kike Márquez y las dos caras de su paso por el Córdoba CF

Kike Márquez, excapitán del Córdoba CF y actualmente jugador del Zamora (Primera RFEF) habló este miércoles sobre su llegada al conjunto blanquiverde, su experiencia como jugador cordobesista y su salida de la entidad, con la que mantiene un litigio por despido improcedente. El sanluqueño habló en el podcast La Reseña de la mezcla de sensaciones que supone para él recordar su paso por el Córdoba CF desde su llegada.

"No te quedes sin jugar en el Córdoba CF"

Márquez comenta que la oferta del Córdoba CF le llegó tras ascender en el Albacete, cuyo director deportivo en aquel momento, Alfonso Serrano, también lo fue en El Arcángel. «El presidente, el CEO era Javier González, que era de Almendralejo, que no teníamos amistad pero habíamos coincidido en Almendralejo porque él podía buscar inversores con el tema de impagos allí y me llamaba Raúl Cámara, con el que yo debuto en el Recreativo. También está Juanito, pero la conversación la tengo con Raúl». El sanluqueño comenta que la negociación pareció romperse en un determinado momento y que Alfonso Serrano me dijo «Kike, tú decides, si te quedas, bien, porque yo te he traído, pero por mi experiencia te digo que no te quedes sin jugar en el Córdoba CF». Márquez relata que afina la negociación y llega a un acuerdo por tres años.

Kike Márquez celebra con sus compañeros su gol al Castellón, primero del Córdoba CF, la pasada temporada. / A.J. GONZÁLEZ

«La idea de jugar en el Córdoba CF me motivaba mucho», aunque reconoce que la primera temporada «no tuve sólo problemas, sino de lo lindo». Aunque el Córdoba CF acababa de llegar a Primera Federación, Márquez recuerda lo importante de la entidad blanquiverde y su afición, «muy pasional, que cuando va mal se nota y cuando va bien, lógicamente, también se nota, como en Cádiz». «El primer año empieza muy bien, el entrenador era un poco peculiar. Ganas un partido, metes gol y no te pone la semana que viene», comenta Márquez sobre Germán Crespo. «¿Qué pasa aquí? Qué cosa más rara», comenta el sanluqueño sobre las decisiones del técnico granadino, ya que «yo no juego aquí Champions y tal para que haya rotaciones». En su opinión, se va quitando de esa manera confianza al jugador y «no soy importante del todo. La primera parte de la temporada muy bien, pero luego el equipo va cayendo», relata.

Tensión con Germán Crespo

Pasado ese punto, Kike Márquez comenta que mediada la temporada tiene «dos comidas con el presidente -Javier González Calvo-, Juanito y Raúl Cámara. No exigiéndome, lógicamente, pero sí invitándome a que hable con el entrenador para que me ponga y que me mantenga. Y yo les dije que no». Según Kike Márquez, «jamás he pedido explicaciones a un entrenador y nunca voy a ir a Germán -Crespo- para pedirle que me ponga. Vosotros, si quereis, hablad con él, pero yo ahí no entro», asegura.

Germán Crespo, en el banquillo de El Arcángel. / MANUEL MURILLO

El equipo termina cayendo y destituye a Germán Crespo. En su lugar se contrata a Manuel Mosquera, pero «el equipo está muerto, la afición está fatal con nosotros y no sé el motivo», pero según el sanluqueño, los seguidores se cebaron con él. «Tuve amenazas por teléfono en privado. No vas a ciertos sitios porque te dicen cosas, el estadio te canta ‘Kike muérete’ y ahí toqué fondo», asegura el futbolista, que reconoce que «estuve a punto de ir a psicólogos». «Te esperaban 500 personas tras cada partido y te decían de todo», recuerda el jugador, que defiende a esas «aficiones pasionales, pero ciertos puntos no deben pasarlos». De aquella época recuerda que incluso Manuel Mosquera le ofreció forzar una quinta amarilla para evitar un partido final en El Arcángel, ofrecimiento que declinó.

Iván Ania le convence

Una vez finalizada su primera temporada en el Córdoba CF Kike Márquez desvela que en el verano del 2023 «me llama el Ceuta y prácticamente tengo un acuerdo con ellos», pero firma Iván Ania con el Córdoba CF. El nuevo técnico blanquiverde llama desde Nueva York, donde pasaba sus vacaciones, a Kike Márquez. «Me dice que no me muevo del Córdoba CF, que él sabe lo que ha pasado, pero que esto es fútbol, que confía en mí y que voy a ser una pieza fundamental en su equipo. Y ahí cambio el chip». Tanta es la implicación que espera Iván Ania del sanluqueño que éste recuerda que «no me echa a los leones, pero… Quiere que sea capitán». Kike Márquez comenta que él no quería ser capitán porque no quería ser foco de atención, pero en el vestuario «los compañeros querían que fuera capitán y yo les pido que no me voten, pero lo hacen».

Antonio Casas, a la derecha, junto a Kike Márquez a la hora de engalanar al Gran Capitán durante la fiesta del ascenso. / MANUEL MURILLO

Kike Márquez asegura que «la gente estaba en contra», pero «para que veas como es la afición. Los primeros cuatro o cinco partidos nos cuesta». De hecho, comenta en la conversación que tras esas primeras cinco jornadas hubo dudas en el club con Iván Ania, «porque jugábamos bien, pero no ganábamos». A partir de ahí «el equipo volaba, va el año brutal» y destaca el apoyo de la afición durante la temporada. Pero llegó aquella derrota en Granada ante el filial nazarí (3-0), partido en el que el Córdoba CF no se jugaba nada. «Nos bailan un poco y ya empezó otra vez a cantarme ahora ‘Kike selección’. Terminó el partido y no fuimos a saludar», explica, «mofándose la gente un poco». En todo caso, Kike Márquez asegura que lo que vivió en Córdoba «fue especial» y prácticamente fue el único ascenso que disfrutó «como mío». Además, comenta el gesto que tuvo y al que se comprometió con Antonio Casas en la fiesta por el ascenso en Las Tendillas, cediéndole la bufanda al goleador rambleño para colocarse al Gran Capitán.

Kike Márquez resume su etapa en el Córdoba CF como «jodida y bonita» y que es ahora cuando muchos aficionados le recuerdan con cariño. Ni él a ellos. «Tengo muchos amigos ahí y recuerdo a todo el mundo bien, aunque el sufrimiento queda ahí».

Finalmente, otro detalle que reprocha Kike Márquez al Córdoba CF fue su salida. «Volviendo de Córdoba a Almendralejo a falta de tres días para mi boda y me pilla en el coche con mi pareja y me dan la noticia con ella delante. La vi llorar y le dolió en el alma», recuerda el futbolista, que asegura que no le dijo a nadie de su entorno su salida del Córdoba CF, ni siquiera a sus compañeros en el vestuario que estuvieron en la fiesta por su boda.

«Me dolió esa falta de empatía» del Córdoba CF, comenta Kike Márquez. «Dímelo, aunque sea el lunes tras el ascenso, porque lo voy a aceptar, pero si no es así espérate tres días después de la boda. Se lo dije a Raúl Cámara. ¿Tan difícil es? ¿Tan difícil es anunciar la rescisión de un compañero en redes sociales y no decírselo a él antes?», se queja el exjugador del Córdoba CF.

«Me despidieron, me quedaba un año de contrato y no quiero hablar más porque todo está pendiente del juicio, porque no me fío», zanja Kike Márquez sobre su final en el Córdoba CF, al que reprocha «las formas» que tuvo con él y con otros compañeros, aunque asegura que «prefiero quedarme con lo bueno» y «con el vestuario que tuvimos, que para mí es el mejor que he tenido en mi carrera», dejando una frase final: «Conseguí el objetivo que me marqué cuando llegué al Córdoba CF, que era ascenderlo».

