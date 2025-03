Gabi refuerza lo anímico ante la llegada del Córdoba CF

Gabi Fernández, nuevo entrenador del Real Zaragoza que debutará este lunes frente al Córdoba CF, se ha centrado un primer objetivo: levantar el ánimo de sus nuevos jugadores. El madrileño es consciente de que en 11 jornadas no puede profundizar excesivamente en plantamientos tácticos, y menos, en el primer encuentro de Liga que le enfrentará al conjunto blanquiverde. Pero sí que puede trabajar bien lo psicológico.

"No soy un mago ni soy Guardiola"

En sus dos primeras sesiones, el nuevo técnico del rival del Córdoba CF, el próximo lunes (20.30 horas), se centró en señalar los puntos fuertes de la plantilla y los suyos propios para reforzar así la mirada al futuro inmediato. Según informó El Periódico de Aragón, Gabi Fernández reconoció a sus jugadores que necesitan “energía positiva y para eso soy el mejor. Para otras cosas soy normal, pero para eso el mejor”, pero dejó claro que no es "un mago, no tengo una varita, ni soy Guardiola, he venido a ayudar”, para pasar posteriormente a mandar un mensaje de unidad y de compromiso.

Gabi Fernández ya trabaja en el Real Zaragoza. / EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Según dicen los que conocen al madrileño de su etapa de técnico del Getafe B, el Zaragoza de Gabi será un bloque que juegue muy junto, no dejando espacio al rival, evitando los pases interiores y con las líneas de presión altas y mucho trabajo en esa faceta, apretando todos y siendo un equipo homogéneo, muy unido en sus movimientos en el campo.

Pero habrá también un factor en el que se apoyará el nuevo técnico, que sabe perfectamente cómo se las gasta La Romareda, tanto para bien como para mal. El campo maño puede ser un aliado para el objetivo de la salvación, pero también una losa, ya que en innumerables ocasiones, cuando han pintado bastos, se ha puesto en contra de su propio equipo. Eso quiere evitar un Gabi Fernández que recordó en su presentación que de los 11 partidos que le restan a su nuevo equipo, seis se disputarán ante su afición, por lo que “ganando todos”, recordó, la faena estaría hecha. Para ello tendría que comenzar a hacerlo ante un Córdoba CF que llega con su mejor racha como visitante. “El jugar en La Romareda no todo el mundo es capaz de hacerlo, yo lo he vivido en primera persona, he visto a ese estadio ayudar y sacar en volandas situaciones adelante y también lo vi perjudicar. Ahora es momento de unión y de compromiso. No tengo ninguna duda de que el lunes la afición va a apoyar, la grada va a explotar y vamos a ganar”, aseveró el madrileño en su presentación.

En su segunda sesión con el Zaragoza, Gabi Fernández no pudo contar con seis hombres, que serán baja ante el Córdoba CF. Tres de ellos están lesionados, Keidi Bare, Lluis López y Nieto, mientras que otros tres se encuentran con sus selecciones, Bazdar, Kosa y Arriaga, por lo que contó con cuatro chavales del Aragón: Sabater, Barrachina, Terrer y un Saidu que, probablemente, se integre definitivamente en el trabajo de la primera plantilla hasta final de temporada.

Ese factor anímico y el de La Romareda será el primero que tendrá que derribar el Córdoba CF, el próximo lunes, provocando dudas y nervios en los primeros compases de un partido al que el Zaragoza de Gabi Fernández llegará con muchos conceptos cogidos con alfileres.

Suscríbete para seguir leyendo