Jacobo González y su salto en el Córdoba CF: "He vuelto a encontrar lo que me hacía falta"

Continúa la preparación en una semana extraña para el Córdoba CF, en la que el objetivo no es otro que mantener la tensión y el ritmo con vistas a llegar en el mejor nivel posible al cruce del próximo lunes ante el Real Zaragoza en La Romareda (20.30 horas), ocho días después del último compromiso de la agenda. Y ha querido Iván Ania diseñar un plan específico con ese propósito, también enfocado en exprimir al máximo el buen momento que atraviesan sus pupilos, con algunos nombres propios como Jacobo González alzando la voz en cuestiones de rendimiento. «He vuelto a encontrar lo que me hacía falta, todavía me da para dar un poco más. Me encuentro bastante mejor y bastante más cómodo», afirmó el madrileño tras la sesión de trabajo del equipo de este miércoles.

Ambición para más

Porque la aportación del atacante está siendo innegable en esta dulce fase de temporada para los blanquiverdes, máxime a domicilio, donde el bloque suma siete salidas consecutivas puntuando: «Llevamos unas semanas muy buenas fuera de casa. Es verdad que no terminamos de hacerlas del todo buenas en casa, pero estamos compitiendo, estamos contentos, se nota que la dinámica es muy positiva y queremos seguir con ella», aseguró.

«Es una semana muy larga, pero la preparamos como todas. La preparamos viendo sus vídeos, cómo trabajan... Es verdad que ahora, con el cambio de entrenador, es un poco distinto, pero con normalidad, en realidad», confesó seguidamente, también haciendo referencia al lapso de tiempo entre el cruce del pasado sábado ante el cuadro gijonés y la cita que asoma en suelo maño dentro de unas fechas, a la que tilda de clave.

Y no se fía allí de un Zaragoza tocado pero con armas inquietantes, del que destaca su potencial y, además, el lógico peligro que siempre suele acompañar a un gigante herido: «Quién lo iba a decir, un grande, un equipo de los de verdad, con una afición inmensa y que está en una situación que no se esperaba. Tiene una plantilla para estar mucho más arriba. Van a pelear todo lo que les quede, porque no merecen estar ahí», avisó.

Su posición en el campo

También tuvo tiempo para analizar sus preferencias en la cancha, tras haber sido uno de los amuletos de Iván Ania a la hora de construir sus onces o explotando su faceta de revulsivo, casi independientemente de la demarcación. Y es que el «10» ya ha pasado por ambas bandas, por la mediapunta e incluso se ha visto de forma puntual como delantero. «Por comodidad, por dentro, estoy más cerca del gol y es una de las cosas que me caracterizan, pero lo que quiero es jugar. Me da un poco igual jugar por la derecha que por la izquierda, o por dentro», apostilló.