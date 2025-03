El Córdoba CF sigue la senda de 2016: las cifras que ilusionan con el 'play off'

Ganar, competir y convencer. Así se ha instalado el Córdoba CF en su nueva realidad en Segunda División, donde ha encontrado ese equilibrio que distingue a los equipos con aspiraciones. No es casualidad. Las sensaciones son óptimas, los resultados -casi siempre- acompañan y el nivel de juego sigue creciendo con el paso de las jornadas. Los números avalan esta inercia: con 44 puntos en el casillero, los de Iván Ania no solo son el mejor clasificado entre los recién ascendidos, sino que ya rozan con la yema de los dedos el objetivo de la permanencia.

Pero, ¿y si hubiera algo más en el horizonte? Con los antecedentes en la mano, la posibilidad no es descabellada. La última vez que el el cuadro cordobés disputó un play off de ascenso, en la temporada 2015-2016, apenas sumaba tres puntos más a estas alturas del campeonato. Aquel equipo, dirigido por José Luis Oltra -ahora en el banquillo del Eldense-, estuvo a un paso de regresar a Primera apenas un año después de marcharse de ella.

Números similares

Y es que una vez saldadas las primeras 31 jornadas de Liga aquel curso, el grupo tutelado por el preparador valenciano únicamente aventaja en un partido a los de Ania. Son décimos los cordobesistas actualmente, eso sí, cuatro puestos por debajo de un bloque que por entonces andaba como sexto clasificado y presentando registros más que similares de cara a puerta: 42 tantos a favor y 41 en contra, por los 44 y 45 actuales, respectivamente. Aquel año concluyó en la quinta plaza, con 65 puntos. De este modo, tan solo haría falta sumar 21 puntos más en las once citas restantes para apalabrar la presencia en la fase de ascenso de mantenerse esa cifra.

En cuanto a nombres propios, el protagonista fue Florin Andone, que cerró el ejercicio como el segundo máximo artillero de todo el fútbol de plata, con 21 dianas en su haber. El título se lo llevó el palmense Sergio León, con 22 en el Elche, mientras que David Rodríguez, que completó el podio, firmó otras 19 en el Alcorcón. También cuajó una campaña destacada Fidel Chaves, hoy en el Albacete, autor de once tantos más que llevaron al Córdoba CF a cerrar como el equipo más goleador de toda la temporada, con un total de 59.

Florin Andone disputa un balón durante la temporada 2015-2016, con el Córdoba CF. / CÓRDOBA

Se truncaron todas esas estadísticas positivas una vez iniciado el camino por la fase de ascenso, no obstante, en el que el Girona despachó a los de Oltra -no sin polémica de por medio- tras remontar la eliminatoria en la vuelta de semifinales. Por 2-1 se impusieron los califas en El Arcángel, aunque el desenlace en Montilivi cayó del lado catalán, por 3-1 con tanto de Xisco en clave visitante.

El calendario restante

De vuelta al presente, al Córdoba CF le restan once citas para dar por saldada la agenda regular de LaLiga Hypermotion. Entre ellas quiere amarrar lo necesario para asegurarse la permanencia -si no lo está ya-, sin descartar ninguna posibilidad más ambiciosa como la lucha por entrar a un hipotético play off a Primera. De aúpa se antoja el calendario venidero, eso sí, con un panel de cruces de altura que enrevesarán cualquiera de esas tareas. La próxima prueba será a domicilio ante el Zaragoza, para seguidamente verse con un aspirante al ascenso directo como el Elche en El Arcángel y viajar después a Málaga.

Contra otros dos gallitos de la categoría tocará posteriormente, ambos en El Arcángel, con doble cita casera consecutiva ante el Levante y el Real Oviedo, respectivamente. De nuevo fuera tocará con el Eldense, más tarde vendrá el Cádiz, mientras que el arreón final no será para menos: visita al Burgos, recibir al Mirandés, viajar a Eibar y, por último, dar carpetazo al campeonato en casa con el Albacete.

Mejorar en el hogar, sin descuidar el rendimiento a domicilio, se antoja el principal deber para los de Iván Ania ante ese itinerario, aunque con una comparación positiva en el historial: en la segunda vuelta de aquella temporada 2015-2016, los blanquiverdes encadenaron siete choques consecutivos sin victoria -seis de ellos con derrota- en El Arcángel, aunque igualmente lograron el billete a la zona noble.

