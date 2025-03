Rubén Albes, sobre el Córdoba CF: "Gana porque es muy buen equipo y porque Ania hace buenas cosas"

Rubén Albes, entrenador del Sporting de Gijón, próximo rival del Córdoba CF, compareció también en sala de prensa poco antes de iniciar su viaje a Córdoba encabezando la expedición sportinguista. El técnico gallego aseguró que a lo largo de la semana su equipo ha “incidido en todo. En sentir qué tipo de partido nos va a esperar. Y en dar pasos adelante. En no perder autoestima en lo que hacemos bien y en ser crítico en lo que podemos hacer mejor. Hay cosas en las que tenemos que dar un paso al frente”.

"Un partido atractivo"

Sobre el encuentro de este sábado en El Arcángel, Albes aseguró que “será un partido atractivo”, ya que el Córdoba CF “es un equipo valiente. Es capaz de correr mucho. Es capaz de someterte. Somos capaces de generar ocasiones y este tipo de rivales no se sienten cómodos ante nosotros”, avisó, aunque recordó que “el ultimo antecedente del Córdoba CF en casa es el 5-0 al Granada. Es un campo precioso. Es un equipo que está haciendo las cosas realmente bien. Pero nuestro aliciente es nosotros: todos nos merecemos hacer un magnífico partido y ganar”.

Rubén Albés, entrenador del Real Sporting de Gijón. / Real Sporting de Gijón

En todo caso, el entrenador del Sporting avisó de que “todos los equipos tienen grietas. Nosotros también. Hay determinados aspectos en los que podemos dañarles. Ojalá podamos demostrarlo mañana”, en el coliseo ribereño. También tuvo tiempo Albes de hablar de su rival en el banquillo, ya que la actualidad sportinguista pasa por su renovación como entrenador rojiblanco. “Para un técnico siempre es facilitador que el club deposite la confianza en él. Así uno tiene más argumentos de no pensar en el microplazo y puede hacerlo más a medio plazo”, aunque Albes afirmó que “no soy el importante aquí respecto al rendimiento del equipo. El Córdoba CF gana porque Ania hace muy buenas cosas y porque son un buen equipo. No porque le hayan dado continuidad. Lo primero de todo es pensar como equipo. Y no pensar desde el ego del entrenador. Aquí se habla mucho de la renovación de uno u otro, pero lo importante ahora es pensar en equipo. Que ahora se renueve un jugador o el entrenador, no soluciona los problemas. Lo otro llega rodado. Cuando los resultados se van dando, lo otro llega rodado”.

Curiosamente, con sólo tres puntos menos que el Córdoba CF, en Gijón se mira de reojo hacia abajo, apelando a evitar problemas en el último cuarto de campeonato. “Entiendo que se pueda pensar y que sea realista pensar en ello por la situación en la que estás”, comentó Albes, “pero vuelvo a repetir: evito poner el foco en la clasificación y en donde estamos respecto a otros. Lo que me suma es poner todo el trabajo en ganar. Cuando acabe la temporada los puestos de abajo en unos puntos parecidos y la pague de arriba también tendrá unos puntos parecidos. Nuestra única preocupación es seguir sumando puntos. Entiendo que se genere debate. ¿Hacia dónde queremos mirar? Yo miro hacia Córdoba. Miro hacia el siguiente partido. Soy una persona realista”.

Finalmente, Rubén Albes aseguró que tiene claro “que hay que ganar cuanto antes. Y para ganar cuanto antes hay que fortalecerse en las virtudes que tenemos y dar un paso al frente en otras cuestiones. Eso para mí es ser realista. No soy especialmente activo en ver clasificaciones y hacer números; si en afrontar el partido de la manera más exigente”. Sobre esos aspectos a mejorar recalcó el entrenador del Sporting que son “las áreas. O generar más volumen de ocasiones. O afrontar mejor inicios de segunda parte o de primera parte. Estamos tocando teclas. Desde la confianza de la que se hace bien, pero nos podemos quedar ahí”.

