El mal negocio de salir del Córdoba CF

El Córdoba CF se encuentra, probablemente, en su mejor situación deportiva de la última década. Desde la campaña 2015-16, en la que el conjunto blanquiverde disputó las semifinales por el ascenso frente al Girona cuando era dirigido por José Luis Oltra, el seguidor cordobesista no disfrutaba de una temporada tan estable en Segunda, con el equipo tan alto en la clasificación y en el fútbol profesional.

Relativa estabilidad

Y lo que es mejor, que la perspectiva de futuro también pinta de manera halagüeña. Porque más allá de la manera en la que finalice la actual campaña, los primeros pasos de cara al futuro empiezan a darse en El Arcángel. A principios del 2025 se anunció la renovación de su técnico, Iván Ania, por una sola temporada. También se anunció la continuidad del que ha sido en esta campaña su mejor jugador ofensivo, Christian Carracedo, que se comprometió hasta el 2028. En la planta noble de El Arcángel se continuó con las renovaciones de Carlos Albarrán (2026) y Ramón Vila (2027), que se suman a la relativa estabilidad que suponen los contratos, por ejemplo, de Carlos Marín (2027), Xavi Sintes (2026), Calderón (2026), Álex Sala (2026), Theo Zidane (2026), Pedro Ortiz (2026) o Isma Ruiz (2026).

Antonio Casas, en un entrenamiento del Córdoba, entre Diarra, Carlos Puga y Adrián Fuentes. / CHENCHO MARTÍNEZ

Sin olvidar a Carlos Isaac, sólo quedan dos nombres que rondan la cabeza de todos y cada uno de los seguidores del Córdoba CF: Adilson Mendes y Antonio Casas. El portugués tuvo la mala fortuna de lesionarse de gravedad en el partido contra el Granada y no volverá a los terrenos de juego antes del próximo mes de octubre. La rotura del cruzado es una lesión grave, aunque su «configuración» física ayuda no sólo una rápida recuperación, sino también a que esta sea favorable a una vuelta a la competición lo más natural posible. El portugués cumplía su contrato el próximo 30 de junio, por lo que atendiendo a la forma de actuar del propio Córdoba CF y otros clubs, lo más natural sea que esa ampliación que se venía discutiendo con los representantes del futbolista fructifique sin mayor contratiempo. Obviamente, debería ser de más de una temporada, toda vez que la mitad de la 2025-26 será aún de recuperación para Adilson Mendes, que debe plantearse la segunda parte de la próxima temporada como la de la vuelta a la competición de forma paulatina.

El otro nombre que permanece en la mente de la afición del Córdoba CF es el de Antonio Casas. El futbolista sigue despertando el interés de varios equipos de Primera División, tal y como informó este periódico a finales de septiembre. Desde Las Palmas al Getafe, pasando por el Espanyol y hasta el Valladolid, en su momento, varios clubs de la máxima categoría del fútbol español mantuvieron contactos con la agencia de representación del rambleño, que debe estudiar, muy detenidamente, la situación del Córdoba CF, lo ocurrido en el pasado reciente y el plan de competición que se maneja en El Arcángel de cara a un futuro próximo.

¿Florin Andone o Yussi Diarra?

Precisamente, por ese futuro que pinta tan interesante en todo lo relacionado con lo blanco y verde, se hace más complicado salir por voluntad propia del club de El Arcángel. Sólo hay que echar una mirada atrás al pasado reciente del conjunto blanquiverde y no fijarse sólo en los Florin Andone o Sergi Guardiola. Yussi Diarra, sin ir más lejos, tuvo al menos apalabrada su salida de la entidad blanquiverde con el Tenerife. Tuviera o no firmado su compromiso con los chicharreros, lo cierto es que salió de El Arcángel nada más producirse el ascenso. Y ya se conoce la historia que ha sufrido en el Heliodoro Rodríguez, esta temporada. Es el hombre destacado del equipo, pero un equipo que saldrá del fútbol profesional a final de temporada, salvo milagro improbable. Otro caso es el de Simo Bouzaidi, que tuvo cerrada su salida del Córdoba CF antes del final de la temporada 2023-24. El de Olot quería más protagonismo y se marchó al Eldense, con el que firmó dos temporadas. Tuvo mala suerte, ya que nada más iniciarse la Liga tuvo una lesión, pero una vez recuperado jamás ha logrado acercarse al protagonismo que buscaba. De hecho, no llega ni a los 300 minutos de competición en un equipo que pelea por la salvación y al que Oltra –y ocho fichajes en enero- ha reactivado. Otro caso para tomar nota es el de Alberto Toril, el héroe del ascenso y hombre que, precisamente, quitó el puesto a Antonio Casas en parte final de la pasada temporada. El balear también cerró su acuerdo antes del final de la campaña del ascenso y aunque está logrando goles en el Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica (una docena en menos de 40 duelos), indudablemente, su continuidad en El Arcángel, esta temporada, hubiera dado otra dimensión al equipo… Y a su carrera.

Florin Andone, a la derecha, celebra su tanto ante el Granada en El Arcángel en el curso 2014-2015. / CÓRDOBA

Pero salir del Córdoba CF ha sido una mala idea no sólo el pasado verano. La temporada anterior al ascenso el adiós a El Arcángel también se reveló como una mala elección, en líneas generales. Carlos Puga no aceptó los planteamientos de renovación de la entidad blanquiverde y tras un paso fugaz por el filial del Atlético firmó a mitad de la 2023-24 por el Málaga, con el que ascendió a Segunda tras jugar sólo seis partidos con los malacitanos. Ahora, en Segunda, es un peón fijo para Sergio Pellicer, por lo que se puede decir que se marchó del Córdoba CF para finalizar en la misma categoría que los blanquiverdes, aunque el futuro parece pintar algo mejor en El Arcángel.

Adrián Fuentes también se marchó del Córdoba CF buscando vientos mejores. Pero no los encontró, ni tan siquiera en la actual temporada, en donde está explotando en el Tarazona, con el que lucha por evitar el descenso a Segunda RFEF, para lo cual ha ayudado con nada menos que 13 goles. Pero entre el Córdoba CF y el Tarazona, el madrileño anduvo una temporada en el Castellón y el Lugo, en los que no vio puerta.

Otro caso es el de Alberto Jiménez, que rechazó una oferta del Córdoba CF para su continuidad en la 2023-24 y decidió marcharse a quien le planteó un mejor contrato: el Castellón. Con los orellut logró ascender siendo campeón, pero el Córdoba CF lo hizo vía play off. Ahora, ya en Segunda ambos, lo mejor que puede decir el de La Oliva es que no se encuentra en peor situación tras su salida del Córdoba CF, pero como en el caso de Puga, el futuro en blanco y verde debería generarle dudas.

Los casos de Álex Bernal y José Cruz estuvieron muy influenciados por el técnico de entonces, Germán Crespo, por lo que su salida tenía más de «obligada» que de elegida. Pero lo cierto es que también parece que sus salidas del Córdoba CF no significaron una mejora de su situación deportiva, sobre todo, viendo lo ocurrido con el conjunto blanquiverde desde entonces.

Por lo tanto, el «mensaje que envía» el club cordobesista desde hace un par de temporadas, no sólo a Antonio Casas, sino a cualquiera que integre el vestuario blanquiverde es claro: no parece que sea un buen negocio –al menos, en lo deportivo- la salida de El Arcángel en la actual situación que vive el Córdoba CF, por lo que hay que valorar para ello algo más que lo económico.

Suscríbete para seguir leyendo