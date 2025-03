Iván Ania y el duelo con el Sporting: "Si ganamos, estaremos cerquísima del primer objetivo"

El Arcángel se prepara para una noche de nivel. Este sábado (21:00 horas) el Córdoba CF recibirá al Sporting de Gijón en un duelo de altura. Un choque entre dos equipos con ambiciones, marcado por el buen momento de los blanquiverdes y la solidez de un rival con experiencia en la categoría, aunque en horas bajas. Frente a él pretenden los de Iván Ania reafirmar la fortaleza como local tras superar con creces al Granada (5-0) en su feudo durante el último cruce en casa. «Somos conscientes de la dificultad a la que nos va a someter el Sporting, pero tenemos confianza, el equipo viene en buena dinámica, creemos en lo que hacemos y vamos a por los tres puntos. Si ganamos el sábado, estaremos cerquísima de conseguir el primer objetivo» indicó el técnico cordobesista.

Un Sporting en busca de sumar

En un momento agridulce llega el cuadro rojiblanco, equipo que se encuentra duodécimo en la clasificación con 40 puntos, a tan solo tres del conjunto blanquiverde. Los de Rubén Albés han sumado cinco empates consecutivos en las últimas jornadas, por lo que llegarán con la intención de asaltar El Arcángel para volver a la senda de la victoria. «Somos conscientes del rival al que nos vamos a enfrentar, más allá de que estemos por encima en la clasificación. Sabemos de su potencial, contra el Granada rompimos la racha negativa en casa y queremos continuar con esa dinámica», afirmó.

«Dentro de los partidos, siempre hay esos mini partidos que hablamos. El partido de mañana los tendrá, tendremos que competirlos. Ellos saben que, a pesar de esas tres derrotas que tuvimos al comienzo del año, en casa en toda la primera vuelta no perdimos. No vienen en una dinámica como cuando nos enfrentamos en El Molinón, desde entonces han ganado un partido. Vemos esa estadística, pero también que es difícil ganarles», añadió.

Y es que no se fía Ania del «potencial» del cuadro gijonés: «Es un equipo con muchísima velocidad arriba. Tienen muchos argumentos y mucho potencial, tendremos que estar muy atentos a todos sus jugadores, está claro que no solo es pensar en un detalle o un jugador, es un colectivo importante de la categoría. Tendremos que estar a nuestro máximo nivel de concentración, precisión y de ser competitivos para poder ganar el partido», avisó.

Iván Ania pediente de sus jugadores en uno de los entrenamientos de esta semana en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

El Arcángel, un fortín

Tras volver a la senda de la victoria en El Arcángel imponiéndose al Granada (5-0), Iván Ania tiene claro que quiere mantener esa dinámica ante su gente. «En la segunda vuelta estamos teniendo mejor rendimiento en cuanto a números como visitante que como local, pero lo normal es lo contrario. Queremos seguir en la senda de la victoria como local, sumar de tres en tres te permite avanzar en la clasificación y no tener que ir como visitante siempre con esa necesidad de ganar para no acumular dos partidos», analizó.

«Es un partido crucial por el tema clasificatorio, ponerte el 15 de marzo con 46 puntos serían unos números buenísimos, cerca de la salvación y con muchas jornadas por delante. A lo mejor, con la posibilidad de poder pensar en otra cosa que no sea simplemente la permanencia… Todo pasa por no pensar más allá del Sporting», apuntó. «Para mí, es un partido más, está claro que cuando estaba en el Oviedo era muy especial, era el derbi que viví desde que era alevín hasta que me marché con 23 años», admitió.

Bajas y un mensaje

En cuanto al parte de bajas, el técnico blanquiverde repasó las lógicas ausencias de Adilson Mendes y Matías Barboza, ambos operados recientemente, que no estarán presentes en todo lo que resta de temporada. El que sí podrá participar será Carlos Isaac, una vez cumplida su cita de sanción en Riazor, mientras que en diferentes demarcaciones, sobre todo en mediocampo, podría producirse alguna ausencia de última hora, según el ovetense: «Tenemos a algún jugador entre algodones, esperamos que mañana puedan estar disponibles. Hay alguno que es el del centro del campo».

Por último, el preparador también quiso hacer un llamamiento a su afición, a la que animó a participar en la recogida anual de alimentos organizada por la peña Cordobamanía, que tendrá lugar justo antes del encuentro en un stand habilitado junto a la zona de taquillas desde las 19.00 horas del sábado.