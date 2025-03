El Córdoba CF busca ante el Sporting un final de Liga ilusionante

El capítulo número 31 de la Liga 2024-25 se dirimirá en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel entre un Córdoba CF que, viniendo desde abajo, aspira a mirar hacia arriba en la tabla clasificatoria y un Sporting de Gijón que después de estar en el ático de la clasificación aspira en estos momentos a no tener que mirar en exceso hacia el sótano de la Liga en Segunda División A.

Un Sporting con dudas

El Sporting de Gijón acude al coliseo ribereño lleno de dudas, todas las que provoca una sola victoria en las últimas 13 jornadas de Liga y al que una derrota en El Arcángel le obligará a mirar hacia abajo lo que resta de competición, mientras que unas tablas o un triunfo visitante reactivaría a los rojiblancos en sus aspiraciones planteadas allá por agosto, que no eran otras que las de pelear por el ascenso a Primera División. No lo tendrá fácil el equipo de Rubén Albés, que llega a tierras cordobesas con cinco bajas, alguna de ellas significativa. A los tres lesionados conocidos antes de la última jornada -Lander Olaetxea, Dani Queipo y Jesús Bernal- se sumaron esta semana Nacho Méndez, que deberá cumplir partido de sanción por acumulación de amonestaciones, y José Ángel Cote, aquejado de unas molestias físicas durante la semana. La baja de Nacho Méndez resulta especialmente sensible, por ser el único futbolista de la plantilla que había iniciado como titular todos los encuentros de Liga de la presente temporada.

Jonathan Dubassin celebra un gol con el Sporting de Gijón, esta temporada. / LA NUEVA ESPAÑA

Además, las bajas de Olaetxea y Bernal, limitan el centro del campo del equipo rojiblanco, por lo que Rubén Albés apenas tiene variantes, más allá de las probables con Nacho Martín, Carlos Dotor y César Gelabert, hijo de Juanmi, aquel central tristemente recordado en El Arcángel.

La buena noticia para Albés es el regreso de Jordy Caicedo como opción para la punta de ataque sportinguista, además de Juan Otero. Entre uno y otro se decidirá el acompañante en la tripleta de vanguardia a Víctor Campuzano y al mejor hombre que tiene este Sporting arriba: Jonathan Dubassin.

Curiosamente, el Sporting sumó una de sus últimas victorias de la temporada ante el Córdoba CF, cuando los de Iván Ania visitaron El Molinón a principios de diciembre. Después de aquel triunfo, los rojiblancos sólo volvieron a vencer al Burgos, sumando ya trece partidos en una mala dinámica que los ha alejado de los puestos de cabeza.

Por su parte, el Córdoba CF llega en el mejor momento de la temporada. Ha sumado 10 de los últimos 12 puntos en juego, rompió su mala racha en El Arcángel de tres derrotas consecutivas con una goleada espectacular ante el Granada (5-0) y tras apalabrar la permanencia se permite ahora el «lujo» de mirar hacia arriba, algo que tendrá toda la justificación en caso de victoria ante el Sporting de Gijón.

Iván Ania recupera a Carlos Isaac tras su sanción, cumplida en Riazor, por lo que el extremeño se juega el puesto con Marvel, dado que Carlos Albarrán parece fijo en uno de los laterales. Por lo demás, con las consabidas bajas de Adilson Mendes y Matías Barboza, el asturiano vive su particular derbi ante el Sporting disponiendo prácticamente de todas las armas para ilusionar a El Arcángel de cara al último cuarto de Liga.

Por lo tanto, y a pesar de que aún restarían 11 jornadas por delante, una victoria del Córdoba CF ante el Sporting provocaría una oleada de ilusión que, además, estaría alimentada por los resultados de los rivales, ya que en esta jornada habrá enfrentamientos directos que pueden ayudar a que los últimos meses de Liga sean los más divertidos en mucho tiempo.

FICHA TÉCNICA Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Xavi Sintes, Rubén Alves, Carlos Isaac o Marvel, Alberto del Moral, Isma Ruiz, Álex Sala, Christian Carracedo, Jacobo González, Antonio Casas. Sporting de Gijón: Yáñez, Rosas, Róber Pier, Maras, Diego Sánchez, Nacho Martín, Dotor, Gelabert, Dubasin, Víctor Campuzano, Otero. Árbitra: Marta Huerta de Aza (C. Tinerfeño). VAR: Aitor Gorostegui Fernández-Ortega (C. Vasco). Hora: 21.00 horas. Campo: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

