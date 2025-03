El Córdoba CF, entre los rumores y la prudencia

Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, valoró brevemente la actualidad de la entidad blanquiverde después de la presentación de las renovaciones de Carlos Albarrán y Ramón Vila. El sevillano descartó cualquier oferta o negociación para la salida de un jugador o cualquier otro empleado del club, enmarcando cualquier comentario en «rumores» y, mientras que en febrero, tras el cierre del mercado invernal, opinaba que en el club «no se renuncia a nada», ahora tiró de prudencia y descartó hablar de cualquier objetivo más ambicioso (play off de ascenso a Primera), porque «primero es llegar a los 50 puntos» de la salvación.

Adilson, Casas e Isaac

El consejero delegado del Córdoba CF comenzó hablando de la renovación de Carlos Isaac y, sobre todo, de las de Adilson Mendes y Antonio Casas. Monterrubio comentó que en la entidad blanquiverde se está «trabajando en ello. Hay predisposición por ambas partes. En el caso de Adilson ha habido lo que ya todos sabeis en el camino de esas negociaciones. En este caso se han alargado más de lo que nos hubiese gustado, pero seguimos en ello. La intención es acometer la renovación de Adilson pese a su lesión y contamos con los plazos de que media temporada se la va a perder», avisó el dirigente. «Esa es la estimación realista de la situación actual. Estamos contentos en cómo ha ido la operación, porque ha ido bien. El chico está mejor de lo esperado para los pocos días que han pasado y la gravedad de su lesión y la intención es renovarle». En el caso de Antonio Casas, Antonio Fernández Monterrubio fue bastante más escueto que con el portugués, aunque sí aseguró que «hay predisposición por ambas partes y ojalá podamos anunciar pronto algo».

Adilson Mendes, en el momento de su sustitución por lesión ante el Granada. / MANUEL MURILLO

Con todo, se le insistió a Monterrubio sobre ambas renovaciones y profundizó más en la de Adilson Mendes, ya que con su lesión de larga duración se convirtió en un tema especial. «Es una decisión que para un club no es fácil. Renovar a un jugador que media temporada se la pierde y la otra media puede generar duda por la gravedad de la lesión, no por el nivel propio de Adilson… Es obvio que estaba dando el nivel. En noviembre hablamos de este tema (renovación) ya con él. A los primeros que nos gustaría que fueran más rápidas (las renovaciones) es a nosotros», se quejó con una sonrisa el dirigente blanquiverde. «Nuestros jugadores están a un gran nivel y tienen ofertas. Casi todos tienen ofertas de otros equipos. Sabemos que están a gusto, que nos valoran y que nos miran con buenos ojos, pero nos miran a nosotros primero. De hecho, creo que todos hablan primero con nosotros, pero esto tiene un proceso que no es fácil», explicó Monterrubio, que avisó en el caso del extremo portugués que «renovar por un año también tiene sus riesgos para el jugador y para nosotros. Tenemos que encontrar términos en los que estemos cómodos ambas partes en cuanto a salario, duración, etcétera».

«No creerse todo lo que suena»

En cualquier caso, Monterrubio se felicitó por que el Córdoba CF empiece a ser «un club más atractivo. Nuestros jugadores nos miran con mejores ojos. Si tenemos el talento dentro para qué buscarlo fuera. Esperamos alguna más (renovación) antes de final de temporada», zanjó el consejero delegado del Córdoba, que restó importancia a los «rumores» que afectan a jugadores o trabajadores. «Si las personas que están en el club suenan en determinados ámbitos, Iván Ania también ha sonado en sitios, significa que las cosas van bien. Tampoco hay que creerse todo lo que suena, toda la rumorología, porque muchas de ellas no son creíbles».

Fernández Monterrubio, durante la rueda de prensa en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

¿Traspasos en verano?

También se le preguntó a Monterrubio por futuras salidas, en verano. «Vamos a intentar que no se vaya nadie. Si se van, si alguno sale, ya ha salido uno en esta temporada», recordó el sevillano, que advirtió de que «parecía un drama y ahora no lo parece, depende de las circunstancias». Monterrubio aseguró que «no hay que tener miedo. La forma de crecer un club y hacerlo sostenible en esta categoría, sin renunciar a nada, es creciendo de esa forma. Por ir al famoso límite salarial», indicó, «el ticketing, los patrocinios tienen un tope. Esto es Córdoba. Tenemos un tope, al igual que todas las ciudades lo tienen. La otra forma de crecer en ingresos es con venta de jugadores. No vamos a ir a ofrecer al mercado ninguno de nuestros jugadores porque sería depreciar nuestros activos. Pero si llega una oferta interesante y el jugador la ve con buenos ojos tendremos que estudiarla. Es nuestra responsabilidad: estudiar todas las propuestas que lleguen, intentando preservar el valor del club y pensando qué es lo mejor para el club». Monterrubio prosiguió recoradando que «durante el mercado han salido jugadores y nosotros no teníamos intención de que salieran. Pero han salido porque han llegado a un acuerdo, pero nosotros no hemos hecho nada para que salieran en el mercado de invierno. Pero esa es la realidad. A día de hoy dicen los números que no nos han ido mal», se jactó, aunque admitió que «nos podría haber ido mal», debido a que «esas decisiones tienen un riesgo». Por ello, el consejero delegado del Córdoba CF apeló a «estar preparado y no solo no tener miedo». Por ello, en caso de que esas posibles opciones de salida en verano se dieran el club prepara «nuestro plan B o plan C. Puede pasar por voluntad propia o sin nuestra voluntad, que alguien pague la cláusula de algún jugador nuestro. Llevamos tiempo trabajando en esos escenarios que hoy por hoy son hipotéticos. No tenemos ninguna oferta por ningún jugador», reiteró el sevillano.

Las cuentas para el play off

Finalmente, se le preguntó a Monterrubio por la posibilidad de que en el Córdoba CF se estén haciendo cuentas para llegar a la sexta plaza de la clasificación. «No sé de qué me estás hablando», contestó entre risas. Una vez serio, el consejero delegado blanquiverde aseguró que hay «una estrategia que la hemos explicado y marcado, que son los 50 puntos. Algunos resultados son mejores o peores, pero no nos puede mover de eso. Estamos focalizados en los 50 puntos, en los 3 puntos del Sporting y así…», un discurso que paradójicamente choca con el lanzado a primeros de febrero, cuando en la valoración del mercado invernal, el mismo Monterrubio aseguró que el Córdoba CF «no renunciaba a nada», remarcando el «nada», en clara referencia a los puestos de privilegio en la tabla. Ahora, el mensaje del CEO cordobesista es que «cuando consigamos esos 50 puntos, que todavía no los hemos conseguido, por supuesto tenemos plena confianza por lo que estamos viendo todos. Cuando los consigamos es momento de decir cuánto queda y hasta dónde (llegar). Ambición ya hemos dicho (que la hay en el club). Empezando por mí y terminando por el último, que no sé quién es, tenemos esa ambición. Pero somos un club recién ascendido», recordó el sevillano, «con uno de los límites salariales más bajos, con uno de los equipos más jóvenes -esto nos ayuda y nos puede penalizar-, hemos construido un equipo de activos y nos está dando resultados este primer año. A todos nos gustaría… pero tenemos que tener los pies en el suelo, paso a paso. ¿Descartamos seguir creciendo esta temporada? Por supuesto que no. Pero, primero, vamos a los 50 puntos», terminó afirmando Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado del Córdoba CF.

