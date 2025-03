Albarrán y Ramón Vila, compromiso de presente y apuesta de futuro en el Córdoba CF

Dos movimientos de presente para asegurarse un buen futuro. Ese ha sido el principal argumento del Córdoba CF para a lo largo de la semana haber concretado dos renovaciones de calado: las de Carlos Albarrán (2026) y Ramón Vila (2027). Y es que tanto el lateral catalán como el guardameta balear seguirán ligados a la entidad más allá de lo que hasta ahora estipulaban sus contratos. «Estas renovaciones se enmarcan dentro de la valoración que hacemos del trabajo de los jugadores que tenemos en nuestra plantilla, que han conseguido éxitos con nosotros y seguimos pensando que pueden conseguir más y crecer con nosotros», manifestó Antonio Fernández Monterrubio, CEO del club, durante el acto de presentación de ambos anuncios, que tuvo lugar este jueves en El Arcángel.

«Es un orgullo que podamos establecer esta renovación, de un jugador que vino aquí a demostrar su valía», indicó Juan Gutiérrez «Juanito», director deportivo blanquiverde, en relación al lateral. «Con Ramón lo teníamos bastante claro, es una apuesta de futuro, pero lo vemos como presente. Lo vemos en el día a día y prácticamente desde que llegó, te das cuenta de la magnitud del porterazo que tenemos», añadió respecto al segundo.

Carlos Albarrán, a por la tercera

En el caso del de Badalona, la prolongación de su etapa en tierras cordobesas supondrá alcanzar, al menos, tres temporadas defendiendo la elástica cordobesa, después de recalar procedente del Algeciras durante el mercado de fichajes previo a la 2023-2024. «Agradecer la confianza que me han demostrado desde el primer día. Me he sentido valorado, estoy muy agradecido. Se lo agradezco a mi agente, mi prioridad era continuar aquí y se han puesto facilidades. También se lo agradezco a mi mujer y a mi hijo, me acompañan donde estoy. Venía buscando la oportunidad de debutar en el fútbol profesional, haber firmado en el Córdoba CF me lo facilitaba, conseguimos el ascenso», afirmó.

Juanito, Ramón Vila, Carlos Albarrán y Antonio Fernández Monterrubio, en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Y es que cayó de pie el «21» tanto en el equipo como en la ciudad, en la que nació su hijo Hugo. «Tiene que ver mucho que mi hijo naciera aquí. En lo deportivo, tengo 31 años y he conseguido debutar en el fútbol profesional gracias al Córdoba CF, que apostó por mí la temporada pasada, llevaba toda mi carrera buscando ese momento. Eso hace mucho para que me sienta identificado y quiera tanto al club. Me siento querido por la afición, los trabajadores del club... Estoy encantado con esta ciudad, personalmente he encontrado mi sitio, tanto personal como futbolístico», señaló.

En esta renovación -así como en su etapa al conjunto-, Iván Ania también ha sido una pieza fundamental para el lateral. «Con Iván Ania ya coincidí en Algeciras, fue un año en el que jugué todo, él confió en mí, yo venía de una temporada difícil en el Gimnástic de Tarragona. Él me llamó y no dudé, fue la mejor decisión que pude tomar en ese momento. Cuando me enteré de que el Córdoba CF estaba interesado en mí la temporada pasada, le dije a mi representante que no quería escuchar más ofertas, encima, cuando el míster firmó aquí, si había alguna duda se me iba todas. Él sabe lo que puedo dar, lo que no... Me conoce a la perfección. El año seguirá aquí con nosotros y ojalá puedan ser muchos maños», concluyó el catalán.

Ramón Vila, la apuesta

Con la mirada en el futuro también se formalizó la continuidad del arquero mallorquín, firmado este curso tras cerrar su paso en el Atlético Baleares. Junto a Corbo, es el único futbolista de la plantilla que aún no ha debutado en Liga, aunque sí tuvo tiempo de estrenarse en Copa del Rey, durante la cita frente al Olot en el Municipal -saldada con la eliminación-, en la que dejó buena imagen pese a la derrota en penaltis. «Estoy muy feliz, es una prueba que haya renovado tan rápido. Por ambas partes, ha sido bastante fácil. Quizás no he tenido el protagonismo que a los jugadores nos gustaría tener, esto va de jugar, a todos nos gusta, pero así es nuestro trabajo, en especial el de los porteros. Hay que seguir trabajando, seguir siendo profesional y mirar hacia adelante de cara a estar preparado para, cuando llegue la oportunidad, hacerlo bien», admitió.

Con Carlos Marín siendo el guardameta titular del Córdoba CF y, por ende, competencia de Ramón Vila, el catalán aseguró que mantiene «muy buena relación» con el arquero almeriense. «Cuando juega él le intentó ayudar en todo lo que puedo, igual que si el día de mañana me toca a mí, me ayudará. En ese sentido no va a haber ningún problema», finalizó.