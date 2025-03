Marvel y su momento en el Córdoba CF: "Es como si llevara diez años jugando aquí"

El Córdoba CF sigue en busca de pulir su identidad en esta temporada de Segunda División, con la sensación de que su techo podría estar más alto de lo que en un principio se había pensado. Y en ese proceso de crecimiento, también hay futbolistas que van encontrando su sitio. Es el caso de Marvel Garzón, cedido por el Real Madrid Castilla, que no ha terminado de asentarse en el eje de la defensa pero sí ha descubierto en el lateral zurdo un escenario idóneo para tener continuidad. Su sólida actuación en Riazor (1-1), sin ir más lejos, lo colocó entre los nombres destacados del equipo. «Desde el primer momento me sentí como en casa, como si llevara diez años jugando en el Córdoba CF. Muy agradecido a mis compañeros, a la ciudad y a la afición. Soy consciente de donde estoy, es un histórico, un club grande», confesó el zaguero tras la sesión de este miércoles.

Y ahora, con la mente puesta en otro reto de altura, el del sábado ante el Sporting de Gijón en El Arcángel (21.00 horas), el de Casablanca no ocultó el aire de ambición que se respira en el vestuario, tanto en clave propia como colectiva. «El equipo está muy contento, confiamos mucho en nosotros mismos, estamos teniendo una muy buena dinámica. Estamos cada vez más cerca del objetivo que nos propusimos al principio de la temporada, que eran los 50 puntos. Tenemos 43 a falta de 12 jornadas, así que podríamos decir que la temporada está siendo sobresaliente, pero debemos seguir con los pies en la tierra y trabajando día a día», admitió.

Una cita crucial

Porque de vuelta al hogar, los de Iván Ania lo que pretenden es embolsarse su segunda victoria en casa del 2025, tras hace un par de semanas despachar a otro rival directo como el Granada merced de una «manita» histórica (5-0): «Va a ser un partido difícil, bonito, un partido que todos queremos jugar. Es un equipo histórico, no está teniendo los resultados que espera, pero siempre con mucho respeto. En El Arcángel, ya sabes, una guerra. Estamos preparando el partido para poder conseguir una victoria, para brindársela a nuestra afición y poder estar más cerca del objetivo», afirmó con miras a una jornada que podría llevar al club blanquiverde más cerca que nunca de la zona noble.

Marvel, durante el entrenamiento del Córdoba CF de este miércoles en la Ciudad Deportiva. / manuel murillo

«Hemos trabajado mucho. En esta categoría, en la que los equipos están tan igualados, la diferencia está en el juego en las áreas, en ser determinante en ataque y en defensa. Los números están ahí, estamos haciendo muy buena temporada y hay que seguir», añadió.

A título individual, el «5» también se mostró satisfecho. Un total de 20 encuentros ha disputado este curso, 18 de ellos como titular, con un saldo de 1.567 minutos. Es el octavo futbolista de campo más empleado hasta la fecha, intercalando su rol en el eje de la defensa con actuaciones en el carril izquierdo, máxime tras la llegada de Rubén Alves: «Hago lo que el míster desee, me siento a gusto tanto de lateral como central. Tengo más experiencia como central izquierdo, pero no es algo que me importe, para mí lo importante es conseguir el máximo de minutos, experiencias y momentos junto al resto de mis compañeros», apostilló.