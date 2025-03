Con la calculadora en mano: el Córdoba CF y una jornada que puede acercar el 'play off'

El Córdoba CF ha encontrado el camino y no está dispuesto a salirse de él. Cuatro jornadas sumando han convertido la permanencia en un asunto casi resuelto y han abierto la puerta a algo más ambicioso, que hasta hace no tanto parecía descabellado. Y es que con 43 puntos en el bolsillo, parece una obviedad que los de blanquiverde ya han dejado de mirar por el retrovisor y empiezan a enfocarse en el horizonte, donde los puestos de play off no quedan tan lejos... Este sábado, a partir de las 21.00 horas frente al Sporting de Gijón en El Arcángel, tienen una oportunidad de oro para seguir limando distancias. Y la tarea es sencilla de explicar, aunque sumamente compleja de ejecutar: se ha de superar al combinado asturiano -rival directo, por cierto- y dejar que la clasificación hable.

Porque los números no engañan. A día de hoy, el cuadro cordobés está más cerca de los seis primeros, a siete puntos, que del descenso, a nueve. Y en esta jornada hay varios duelos de interés en la zona alta que pueden hacer saltar la banca si los de Iván Ania cumplen su parte.

Para mirar de reojo

Porque no solo habrá fútbol en El Arcángel. El Oviedo y el Elche se miden entre sí en el Carlos Tartiere (viernes, 20.30 horas) para abrir la jornada, en un cruce de altura entre el sexto y el tercero. Es el cuadro carbayón el que delimita los puestos de privilegio actualmente, con 50 puntos, y viene de dos semanas sin puntuar de forma consecutiva. Su último cruce se tradujo en revés ante el líder Mirandés, que se llevó la cita por la mínima en Anduva (1-0). Con la idea de mantenerse al alza llegan los ilicitanos, por contra, que se impusieron en el derbi de la Comunidad Valenciana frente al Castellón hace tan solo unas fechas, por 3-1 en casa. Solo un punto separa a los de Éder Sarabia del liderato, por lo que sobran alicientes.

Otro ojo quedará posado en el Huesca-Levante en El Alcoraz, que tendrá lugar el domingo a las 16.15 horas. Quinta es la escuadra oscense, a la que se le atragantó por primera vez un duelo este año, concretamente en Tenerife, de donde escapó sin premio la pasada semana (2-0). Un total de 51 puntos son los que acumula el cuadro de Antonio Hidalgo en el casillero, ocho más que la marca de los blanquiverdes. Y por su lado, son 53 los que suma ya el conjunto levantinista, que se ha encaramado en puestos de ascenso directo tras golear al Cartagena (3-0)

Antonio Casas defiende el esférico durante el choque ante el Granada en El Arcángel. / Manuel Murillo

Y en Cádiz, otro partido con intereses cruzados: los amarillos reciben a un Granada que, al igual que los de Ania, se mueve en esa franja de equipos que buscan un hueco en la pelea por algo más. También lo hace el Almería, séptimo con 47 puntos, que recibe al Zaragoza.

Posibles combinaciones

De producirse una victoria del Córdoba CF el sábado, la distancia con respecto al play off se reduciría en la mayoría de combinaciones. A cuatro puntos quedaría limado dicho margen en el caso de una hipotética derrota ovetense frente al Elche, cinco sería con un empate, mientras que un triunfo de los de Calleja mantendría el colchón actual, aunque colocando a la escuadra alicantina a seis puntos en consecuencia. Por tanto, sería en el supuesto de que los carbayones no puntuaran en el que los de Iván Ania conseguirían acercarse en mayor medida a la zona noble.

Poco tendrían que ver con esas diferencias tanto el Almería como el Granada, los dos únicos clubes que aventajan a los califas en la pelea por engancharse a los seis primeros puestos, que aún con victorias no podrían mover el tope de los 50 puntos. Con esa cifra se pondrían los indálicos de imponerse a zaragozanos, precisamente, mientras que los nazaríes tan solo podrían alcanzar los 49 tras el derbi en el Nuevo Mirandilla.

Lance del Córdoba CF-Huesca en El Arcángel. / Manuel Murillo

Por último, otro resultado favorable para los intereses cordobeses sería la derrota del Huesca con el Levante, que, en el peor de los escenarios -y siempre que se cumpla la victoria ante el Sporting-, dejaría en cinco puntos la distancia respecto a la sexta plaza, a la que pasarían los oscenses de darse un más tres local por territorio ovetense. Ante una victoria del Real Oviedo y un empate de los dueños de El Alcoraz, la brecha sería de seis, es decir, también un punto menos de la renta actual.