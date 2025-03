Máxima efectividad… de sus rivales: el Córdoba CF, el más vulnerable de Segunda

Los números no engañan. En el fútbol, la estadística muchas veces explica lo que el ojo ya ha detectado en el césped. El Córdoba CF es un equipo con clara vocación ofensiva, que busca la portería rival con empeño, pero al que le cuesta convertir sus ocasiones. También es una escuadra que no recibe demasiados disparos, pero que ve cómo, casi sin avisar, el balón a menudo termina en su red. Y es que ese es el cóctel perfecto para la frustración en el bloque dirigido por Iván Ania: mucho esfuerzo para marcar y poca resistencia a la hora de evitar que le marquen.

En Liga está sabiendo transitar la delgada línea entre ser vulnerable y persistente, no obstante, encontrando en ese equilibrio la clave para no solo mantenerse a flote en la tabla, sino incluso asomarse a la pelea por la zona noble en este último tercio. Refrendando quedó en su reciente visita a Riazor, donde arrancó un valioso empate ante el Deportivo (1-1), sin ir más lejos,pero si el objetivo es dar un paso más y colarse entre los seis primeros, no bastará con la insistencia, habrá que convertir más y fallar menos.

Máxima efectividad… en contra

Porque los blanquiverdes son el equipo ante el que los rivales necesitan menos intentos para anotar, precisamente. Solo hacen falta 7,25 disparos para batir al cuadro cordobés, lo que lo convierte en el conjunto con mayor efectividad en contra de toda LaLiga Hypermotion (13,79%) en lo que va de campeonato, además del cuarto más goleado (43), tan solo por debajo de las cifras del Cartagena (55), Racing de Ferrol (49) y Tenerife (44).

El contraste es evidente. En la zona alta -a la que los de Ania aspiran una vez zanjado el asunto de la permanencia- se encuentran otros equipos con números radicalmente opuestos. Es ese el caso del Huesca, al que hasta ahora hay que dispararle 16 veces para marcarle un gol; o el Mirandés, que encaja una diana cada 14 intentos rivales. Incluso el Cartagena, colista y el que más disparos recibe (468), necesita más intentos para ser batido (8,5) que los cordobesistas. Y si se ahonda en la parte alta de la tabla, la diferencia es aún más llamativa: el Elche, que concede menos lanzamientos que nadie (288), requiere que sus rivales prueben 12 veces para encajar.

Eso sí, dentro del mal, hay un ligero respiro. A principios de diciembre, los equipos solo necesitaban seis disparos para perforar la portería blanquiverde, ya por entonces siendo la escuadra que más facilidades concedía en ese sentido. Y aunque sigue siendo un problema evidente, al menos la estadística ha mejorado levemente en estos meses, también acompañada del buen momento general en cuanto a resultados y sensaciones.

Ataque que insiste, pero no concreta

Aunque el Córdoba CF no solo sufre en su área, sino que también se topa con dificultades en la rival. Los de Iván Ania son el segundo equipo que más dispara en toda la Segunda División, con 330 intentos tras las 30 jornadas despachadas. Sin embargo, tanta insistencia no se traduce en goles con la fluidez que debería: necesitan 7,67 disparos para celebrar un tanto, lo que los sitúa como el octavo equipo menos efectivo.

En comparación, el Huesca, de nuevo, el más certero de la competición, que solo requiere 5,6 para enviar el balón al fondo de la red.

Es este doble problema -una defensa a veces vulnerable y un ataque que no termina de ser letal- un obstáculo que el club de El Arcángel debe resolver si quiere aspirar a más en esta recta final de la temporada. Porque sin solidez atrás y sin pegada arriba, el margen de error es mínimo.

