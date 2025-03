Gabriele Corbo, una incógnita en la zaga del Córdoba CF mes y medio después

El Córdoba CF ha ido ensamblando piezas hasta convertirse en un mecanismo cada vez más preciso. La zaga ha dejado de ser un naufragio para convertirse en un muro más fiable -y sigue en esa tarea-, la sala de máquinas carbura con los refuerzos y, aunque la baja de Adilson Mendes ha dejado un hueco difícil de llenar, el ataque mantiene parcialmente su filo. Incluso el fondo de armario, ese que en el arranque de la temporada era un sinónimo de preocupación, ahora luce surtido de alternativas. Lo sabe de buena mano Iván Ania, que si meses atrás alzaba la mirada al banquillo con cierta resignación, ahora ha encontrado en él los recursos suficientes para tener al bloque en la cresta de la ola.

Pero no todas los elementos han encajado. Aún hay un eslabón suelto, o más bien una incógnita: Gabriele Corbo. El italiano, que aterrizó como refuerzo de calado en la pasada ventana invernal, se ha convertido en un auténtico enigma para la entidad de El Arcángel. Y es que mes y medio después sigue siendo un borrador en blanco: sin minutos, sin oportunidades y sin miras de que la situación vaya a cambiar mucho próximamente.

Solo cinco convocatorias

Porque con la mirada en la cita casera de este sábado ante el Sporting de Gijón, la que será la trigésimo primera jornada de Liga en Segunda División, en la plantilla cordobesa destaca el napolitano como el único futbolista que aún no se ha vestido de corto para disputar un encuentro oficial en el ejercicio. Tampoco ha tenido la oportunidad en el circuito doméstico Ramón Vila, meta suplente, si bien sí tuvo minutos -titular y dejando una buena actuación- en su efímero estreno copero frente al Olot.

No es así con Corbo, que desde su llegada en la recta final del pasado mercado de fichajes invernal no ha sido alineado ninguna vez en el verde, ni tan siquiera en citas aparentemente resueltas como la victoria frente al Granada (5-0). Y el ex del Montreal llegó fuera de forma tras varios meses de inactividad, después de zanjar el calendario de la MLS, máxima categoría estadounidense, allá por el mes de octubre de 2024, cuando disputó su último encuentro. Actualmente, eso sí, se encuentra plenamente disponible, por lo que su nula participación se debe únicamente a decisiones «técnicas».

Gabriele Corbo sortea una entrada de Jacobo en la sesión del Córdoba CF de este martes. / CCF

Tras una ligera puesta a punto en sus primeras semanas como blanquiverde, sin embargo, pronto se le vio como otro figurante más dentro de las convocatorias de Iván Ania -acumula cinco-. Hasta ahí ha podido llegar el «25», reclutado como refuerzo para la demarcación de central derecho, en la que también se ha encontrado con un Sintes que se ha colocado como insustituible. Es el buen rendimiento del balear lo que le ha cerrado la puerta a Corbo, precisamente, que tampoco ha podido pescar minutos pese a las múltiples permutas en defensa de las últimas semanas, sobre todo localizadas en el perfil izquierdo.

La misma fórmula que Martínez

La incorporación del zaguero se produjo siguiendo prácticamente la misma fórmula que un año atrás se empleó para hacerse con los servicios de José Antonio Martínez, una pieza cotizada en el mercado que, según el propio Córdoba CF, se decantó por el blanquiverde pese a contar con ofertas de superior categoría. Y el itinerario con el onubense fue altamente parecido: necesitó una dilata pretemporada personal para alcanzar el punto de exigencia físico y deportivo del resto del plantel. No le ayudaron en ello las lesiones, eso sí, recurrentes durante toda su etapa.

Una vez concluida esa fase de adaptación, el de La Palma se asentó como uno de los jefes de la defensa, con un papel de peso a la hora de alcanzar el ascenso al fútbol de plata y también en los primeros compases del presente campeonato, en los que formó una interesante dupla defensiva con Adrián Lapeña cuando estuvo disponible. Casi en su mejor momento, en el pasado diciembre, volvió a caer en otra molestia muscular, producida durante el que fue su último encuentro con el club, ante el Oviedo en el Tartiere, en el que anotó su único gol. Y apenas un mes después, saltó la sorpresa con su desvinculación para poner rumbo al Yunnan Yukun chino tras solo un año en Córdoba.

José Antonio Martínez frente al Oviedo, en su última cita con el Córdoba CF. / LOF

De vuelta a Corbo, por tanto, parece que los márgenes temporales que se manejan con él desde la dirección técnica califal son más que similares a los de Martínez. Su rendimiento en clubes como el Spezia, el Bologna, Ascoli o Montreal avalan su fichaje, aunque el espacio de maniobra cada vez es más reducido: acaba contrato a final de temporada -prorrogable por objetivos- y tan solo le restan 12 jornadas de Liga para demostrar su valía.

