Carlos Albarrán, de 'pasada' por el lateral derecho ocho citas después

Ocho citas después, Carlos Albarrán volvió al que había sido su territorio en el Córdoba CF durante prácticamente el grueso de las últimas dos temporadas. De vuelta a la banda derecha, precisamente, pudo verse al lateral de Badalona en el pasado cruce ante el Deportivo de la Coruña en Riazor (1-1), como bálsamo ante la ausencia por sanción de Carlos Isaac, que venía siendo el dueño de esa parcela de la defensa últimamente. Supuso ello el desplazamiento del catalán desde la izquierda, a su vez, donde Iván Ania ha apostado por colocarlo en este tramo de la temporada.

El ‘casting’ en la izquierda

Y es que desde el comienzo de la temporada 2024-2025 en Segunda lleva la dirección técnica blanquiverde batallando con el perfil zurdo de la defensa, concretamente el lateral, en el que nadie había conseguido asentarse del todo, o al menos con garantías. Comenzó el curso por ahí José Calderón, que si bien dejó actuaciones dudosas en el arranque, empezó a coger ritmo con el avance de las semanas. Tampoco brilló el paradeño como en etapas previas, aunque tuvo continuidad hasta la primera jornada de Liga de la segunda vuelta: ante el Almería en El Arcángel (0-3). Con un correctivo algo excesivo escapó de ella el club cordobés, que recién iniciada la segunda mitad vio como el «3» veía la segunda tarjeta amarilla de su cuenta y se marchaba expulsado con pleito por delante.

Desde ahí, Iván Ania movió ficha y ya en Castellón, la cita inmediatamente consecutiva, optó por Albarrán en ese perfil, en lo que parecía como un bálsamo temporal inicialmente… Con gol y una actuación sólida respondió el ex del Algeciras, no obstante, que siguió partiendo por ese costado en las citas venideras. Ocho cruces consecutivos como titular acumulaba allí, con cierta regularidad de por medio. No ofrecía las mismas sensaciones que a pierna natural aunque, sobre el papel, si bien sí una mayor seguridad que cualquiera de los competidores por el puesto.

Con los coruñeses se las vio con Yeremay Hernández, que salió ganador del pulso particular -puso la asistencia del tanto local-, eso sí.

Carlos Albarrán y Antonio Casas presionan a Suero durante el choque en Castellón. / LALIGA

Relegado a un papel más que secundario pasó por ende José Calderón, mientras que Marvel, alternando el eje de la defensa con el lateral, se colocó como la segunda opción a la hora de ocupar ese carril.

De vuelta para el Sporting

Y ha quedado demostrado que Ania, siempre que esté disponible y tenga el resto de efectivos operativos, delegará las labores del lateral izquierdo en Albarrán. Así se espera al menos de cara al encuentro del próximo sábado ante el Sporting de Gijón en El Arcángel (21.00 horas), que coincidirá con la vuelta de Carlos Isaac después de sanción y, de forma más que posible, también el regreso del tándem que ha ido formando el extremeño con el «21» en esta fase de la temporada, en la que parece que se ha afinado en defensa.

