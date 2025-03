Calderón, en tierra de nadie en el Córdoba CF: del lateral al extremo en busca de su sitio

El fútbol es como una noria, en ocasiones coloca a sus protagonistas en la cima, casi rozando el techo, mientras que simultáneamente deja a otros tantos a ras de suelo. Bien conoce ese paralelismo José Calderón, que si hace no tanto figuraba como uno de los nombres fijos en las alineaciones del Córdoba CF de Iván Ania, desde hace un tiempo -concretamente siete jornadas- su realidad es otra bien distinta: alejado de la titularidad, con pocos minutos y aún menos previsión de cambiarlo. Y es que la trama en el lateral izquierdo parece haber relegado al paradeño a un rol secundario, aunque el pasado cruce en Riazor ante el Dépor, no obstante, podría haber abierto otra vía como el extremo.

Porque si algo dejó claro el cruce en territorio coruñés es que el sevillano no es ni la primera ni la segunda de las opciones para el carril zurdo de la defensa en este tramo de la temporada. El que sí parece haberse asentado, aunque a banda cambiada, es Carlos Albarrán, si bien ante la ausencia de Carlos Isaac por sanción, que llevó al de Badalona al lateral derecho tanto después para paliar la ausencia del ex del Albacete, el relevo fue Marvel. No brilla el central cedido por el Real Madrid en el eje, aunque en el lateral izquierdo está dejando sus mejores actuaciones. Y mientras todo eso siga así, complicado se antoja que el «3» recupere su sitio por la vía tradicional.

Un recurso en ataque

Pero el fútbol, a la par que cierra caminos, también abre otros. Y quizá el de Calderón ya no pase por la defensa, sino por el ataque. En Riazor, precisamente, Iván Ania aprovechó para deslizarle un mensaje: la posibilidad de sumar más minutos podría no estar en la retaguardia, sino como extremo izquierdo. «Entró para hacer la posición de extremo y que pudiera ayudar a Marvel», comentó el preparador asturiano tras el cruce con el conjunto deportivista del pasado viernes.

José Calderón recogió la camiseta por sus 100 partidos de blanquiverde antes del Córdoba CF-Granada. / Manuel Murillo

Explotar esa versatilidad, máxime ante la ausencia por lesión de Adilson Mendes -que no volverá a participar este curso-, parece ser una opción del agrado de la parcela técnica blanquiverde dadas las circunstancias, en las que el de Paradas coge fuerza como variante. Tampoco es corta la competencia por un hueco en el perfil zurdo, no obstante, con Jacobo a la cabeza de una carrera en la que también se encuentran inmersos Jon Magunazelaia y Ander Yoldi.

De titular a rol secundario

Desde su última titularidad, en la jornada 22 ante el Almería -partido que terminó con su expulsión-, su presencia se ha reducido drásticamente. Apenas acumula 69 minutos en los siete encuentros más recientes, sin ir más lejos, aunque continúa como uno de los activos de la plantilla que más jornadas ha disputado. Con 24 en total, 19 de ellas desde inicio, es el sexto futbolista de campo más recurrido en lo que va de temporada, en la que también ha visto ocho amarillas -el segundo más amonestado-, una roja y ha dado una asistencia de gol.

