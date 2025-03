Un punto de justicia para el Córdoba CF en Riazor

El Córdoba CF sumó un punto en Riazor ante el Deportivo de La Coruña en un partido igualado tras el que el equipo blanquiverde mantiene sus opciones de abrir la puerta a su sueño por los play off de ascenso a Primera. El primer acto lo controló el conjunto cordobesista que, aunque pocas, tuvo las mejores ocasiones ante un Dépor que apenas tuvo opciones al final de esos primeros 45 minutos y a la contra. En la segunda mitad, el equipo local estuvo mejor que el blanquiverde, que se adelantó con un golazo de Álex Sala. Eddahchouri reequilibró el marcador pocos minutos después y aunque Iván Ania intentó reactivar a su equipo con sus cambios, lo cierto es que Yeremay consiguió transmitir la sensación de que pudo volver a desequilibrar el marcador a favor del Deportivo de La Coruña.

Se cumple el plan al inicio

En el inicio, Iván Ania se decantó por Marvel en el lateral zurdo ante la baja por sanción de Carlos Isaac y decidió acorazar su centro del campo dando entrada a Alberto del Moral por Theo Zidane, haciendo regresar a la titularidad, tres jornadas después, a Christian Carracedo, con lo que Jacobo González se convertía, de forma natural, en el relevo de Adilson Mendes en la banda izquierda, con recuerdo de sus compañeros en los prolegómenos para su buena recuperación tras la rotura del cruzado.

Álex Sala centra al área en presencia del deportivista Mario Soriano. / LOF

Debió parecerse esa primera parte a lo que esperaba el técnico blanquiverde. El Deportivo demostró sus problemas en Riazor y fue dominado por el Córdoba CF, que tuvo el balón, lo tocó más en campo contrario que su rival y, además, tuvo las mejores ocasiones en ese primer acto. Cierto es que no demasiadas, pero sí lo suficientemente claras como para haber desequilibrado el marcador, pero la falta de acierto individual impidió que el conjunto cordobesista se marchara al descanso con ventaja.

Partido serio del Córdoba CF. Quizá no con la brillantez que tuvo en la parte final del 2024, pero sí con el peso suficiente como para dejar claro que era el dominador del choque. Desde luego, una imagen muy lejana de la ofrecida hace dos semanas en un campo muy cercano, A Malata, ofreciendo equilibrio entre líneas, sin ningún ápice de debilidad defensiva y asomándose por el área de Helton Leite.

Tras un par de centros sin remate y un saque de esquina que no llegó a mayores, Alberto del Moral probaba su juego aéreo en el minuto 15, aunque su balón se marchaba demasiado desviado. Apenas un minuto después, la primera ocasión clara de los blanquiverdes, que llegó gracias a un regalo deportivista. Horrenda salida de balón de los de Gilsanz tras la que Álex Sala se encuentra en el área, solo y con el balón en los pies. El centrocampista blanquiverde, posiblemente, lo vio tan fácil que se atragantó. Su disparo, solo ante Helton Leite, se marchó a las nubes ante el alivio de Riazor y la desesperación del futbolista.

Se mantuvo la tónica. El Córdoba CF controlaba el choque y el Deportivo tan sólo aspiraba a salir al contragolpe, intención que era abortada una y otra vez por el buen trabajo sin balón de los blanquiverdes. Un centro de Obrador que atajó Marín sin problemas (min. 21) y un remate con la nuca de Sintes tras una falta lateral de Álex Sala (min. 24) mostraban que el único que podía poner algo de fútbol era el Córdoba CF. Lo hizo en una buena jugada trenzada por los de Ania, con un centro raso atrás de Albarrán que fue rematado por Jacobo González con la oposición de un defensor deportivista (min. 27). De ese saque de esquina llegaría la segunda clara para el Córdoba CF. Desde el banderín lanzó Álex Sala para el cabezazo, en solitario, de Alberto del Moral, que fue respondido por Helton Leite con una gran parada.

En el último cuarto de hora pareció que el Deportivo se rebelaba ante el dominio blanquiverde y tocó más el balón en campo rival. Diego Villares cabeceó sin consecuencias (min. 33) y diez minutos después, la mejor jugada local en el primer acto finalizó con un disparo de Ximo Navarro que se marchó fuera por poco. Incluso Mario Soriano también lo intentó con otro disparo que se estrelló en el lateral de la red. El Córdoba CF apenas apareció en un vano intento de conexión de Álex Sala con Antonio Casas (min. 41), demasiado aislado durante ese primer tiempo.

El primer acto dio a su fin con la idea de que el Córdoba CF controló prácticamente todo el partido, tuvo las ocasiones más claras y el Deportivo fue progresando de menos a más, aunque sin inquietar en exceso la portería de Carlos Marín.

El partido cambia tras el descanso

La segunda parte comenzó diferente. El Deportivo dio un paso adelante en la presión y, nada más salir, apareció por el área blanquiverde, aunque sin lograr generar peligro real. Sí lo hizo el Córdoba CF, en el que Álex Sala se sacó un golpeo con el interior a pase de Carracedo que se coló por la escuadra izquierda de la meta defendida por Helton Leite. Viendo lo ocurrido en el primer acto, el gol no era, ni mucho menos, ningún desajuste con lo que se había visto en el campo.

Carracedo intenta regatear a Obrador durante el encuentro entre el Deportivo y el Córdoba CF en Riazor. / LOF

Diferente fue lo que ocurrió posteriormente. El Deportivo continuó con la idea con la que saltó al terreno de juego tras el descanso y se apoyó en un buen Yeremay, que actuó de locomotora del conjunto blanquiazul, generando la jugada que dio origen al empate. El canario recibió el balón de Soriano, se marchó de Carlos Albarrán y puso un centro-chut raso que fue rematado en boca de gol, en el segundo palo, por Eddahchouri (min. 61).

No paró ahí Yeremay, que botó poco después un golpe franco directo que se marchó alto y provocó a renglón seguido la pérdida de Isma Ruiz para irse de nuevo por su banda y sacar un disparo cruzado que parecía ir a las redes, pero Carlos Marín lo evitó con su pierna izquierda (min. 66).

Iván Ania metió a Pedro Ortiz por Alberto del Moral para intentar ganar en control de balón y mejorar la llegada. Pero no hubo forma. El Deportivo continuaba asentando su mejora y Mella ponía a prueba a Carlos Marín (min. 67). Carracedo, 20 minutos después del gol de Álex Sala, firmaba una nueva llegada blanquiverde por el área de Helton Leite con un disparo demasiado cruzado. Ania introdujo a Calderón como extremo izquierdo sustituyendo a Carracedo, pero el Córdoba CF seguía sin mejorar y el Deportivo seguía dando la sensación de que podía generar más problemas. Bueno, más bien Yeremay. El canario vio cómo entre Carlos Marín y Alves sacaban su balón que llevaba el mismo olor a gol que el disparo a bocajarro de Carlos Marín, dos minutos antes (min. 80’). El técnico blanquiverde introdujo un triple cambio para intentar darle vida al Córdoba CF y, aparentemente, algo consiguió, porque los últimos minutos pareció que el partido se convertía en un toma y daca para intentar desequilibrar el marcador. Pero incluso en esos últimos minutos las ocasiones se igualaron: un contragolpe de Yeremay culminado por Genreau con un disparo algo desviado fue contestado por una combinación entre Theo Zidane e Isma Ruiz que fue abortada por Helton Leite al borde del área pequeña. Fue lo último que se vio en Riazor, que se contemplaba en la previa como la puerta a los sueños de play off del Córdoba CF. Cierto que la puerta no se abrió de par en par, por ahora, pero tampoco se cerró. Lo que sí transmitió el conjunto blanquiverde en el campo gallego es que le cuesta mantener la regularidad incluso dentro del mismo partido. La primera parte la controló y disfrutó de pocas, pero claras ocasiones. En la segunda cedió el control y a punto estuvo de dejar escapar ese punto que puede ser de oro para mantener viva la llama.

FICHA TÉCNICA 1-Deportivo: Helton Leite, Ximo Navarro, Pablo Vázquez, Barcia, Obrador, José Ángel Jurado, Villares, Mella, Mario Soriano, Yeremay, Eddahchouri. Entrenador: Óscar Gilsanz. Cambios: Denis Genreau por Diego Villares (73’), Diego Gómez por David Mella (84’), Hugo Rama por Soriano (84’), Bouldini por Eddahchouri (90’). 1-Córdoba: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Xavi Sintes, Rubén Alves, Marvel, Alberto del Moral, Isma Ruiz, Álex Sala, Christian Carracedo, Jacobo González, Antonio Casas. Entrenador: Iván Ania. Cambios: Pedro Ortiz por Alberto del Moral (64’), Calderón por Christian Carracedo (71’), Theo Zidane por Álex Sala (81’), Magunazelaia por Jacobo González (81’), Yoldi por Antonio Casas (81’).. Goles: 0-1 (50’) Álex Sala. 1-1 (61’) Eddahchouri. Árbitro: González Díaz (C. Asturiano). Mostró cartulinas amarillas a Diego Villares (11’), Rubén Alves (58’), Calderón (88’). VAR: Gálvez Rascón (C. Madrileño). Incidencias: Riazor. Jornada 30 de Liga en Segunda División. 20.625 espectadores, con presencia cordobesista.

