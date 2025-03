Riazor, puerta de los sueños del Córdoba CF

Quién se lo iba a decir al Córdoba CF hace apenas dos meses, no ya el pasado verano. De escuchar voces salidas desde el vestuario reclamando refuerzos porque “si no, no nos da” para la salvación a mirar los puestos de play off a distancia de dos encuentros. De estar último o en puestos de regreso a Primera Federación a mirar cara a cara a históricos como el Sporting, el Zaragoza, el Oviedo o el Granada, al que goleó en la pasada jornada en El Arcángel. Y de mostrar gestos de desagrado cuando se nombraba el mercado invernal a reforzar el equipo con casi media docena de efectivos. Es el Córdoba CF de la 2024-25, un recién ascendido que aspira a sacudirse todos los tópicos y luchar, de tú a tú, con los grandes candidatos al ascenso a Primera.

Otro aspirante a tapado

Pero mucho de ello pasará por Riazor, este viernes, ante otro recién ascendido, precisamente. El Deportivo de La Coruña aspiraba –y aún lo hace- a desempeñar el papel que parece asumir ahora el Córdoba CF: el de tapado. El presupuesto y límite salarial de los gallegos invitaba a pensar que podían ser una de las sorpresas que ahora protagonizan el Mirandés o el Huesca. Pero todo se ha ido torciendo. Primero, con el cambio en el banquillo, en el que llegó Gilsanz para reemplazar a uno de los artífices del regreso al fútbol profesional, Idiakez. Segundo, con el adiós forzado de Lucas Pérez, hoy en el fútbol holandés. Y tercero, con el interés de muchos equipos por Yeremay que, en cierta medida, ha distraído ligeramente a la perla canaria del conjunto blanquiazul. En todo caso, aún puede protagonizar el Deportivo esa hazaña de meterse en la lucha por las plazas de ascenso en caso de que logre imponerse al Córdoba CF ante una parroquia deseosa de revivir aquellas grandes noches ante los grandes buques del fútbol español. Revivir, en definitiva, al Superdépor.

Mario Soriano pelea con Carracedo un balón en El Arcángel, durante el encuentro de la primera vuelta. / MANUEL MURILLO

El técnico deportivista tendrá a los importantes. No podrá disponer de Escudero ni de Juan Gauto por un problema muscular, mientras que el citado Yeremay y Mfulu andan tocados, aunque aparentemente no peligra su participación ante el conjunto blanquiverde, por lo que Gilsanz no sufre de bajas significativas para el encuentro frente al conjunto de Iván Ania.

Si nos atenemos a las costumbres del propio Ania, Óscar Gilsanz alineará un once que se parecerá mucho –o será idéntico- al que se impuso en la pasada jornada en el Carlos Tartiere al Real Oviedo, conformado por Helton Leite en la portería, con el exblanquiverde Ximo Navarro en el lateral derecho y Obrador en el izquierdo, con Barcia y el también exblanquiverde Pablo Vázquez en el eje de la defensa. El centro del campo estaría conformado por José Ángel Jurado, Eddahchouri y Villares, mientras que en bandas son fijos Mella y Yeremay, quedando Soriano como teórico delantero. En cualquier caso, el once blanquiazul que salte de inicio a Riazor ante el Córdoba CF sufrirá pocas variaciones con respecto a esos once jugadores.

Un Córdoba CF pletórico

Por su parte, el Córdoba CF llega pletórico. Quizá no tanto por el juego como por los puntos. Los blanquiverdes han logrado sumar en cuatro de las últimas cinco jornadas, recolectando 12 de los últimos 15 puntos puestos en juego. Y, para colmo, llevan cinco victorias consecutivas lejos de El Arcángel. Por lo tanto, hace bien el Deportivo en temer el potencial blanquiverde lejos de casa, ya que el conjunto cordobesista no hinca la rodilla como visitante desde hace más de tres meses, concretamente, desde el 1 de diciembre del 2024, cuando cayó 2-0 en el Enrique Castro Quini-El Molinón (2-0).

Álex Sala celebra uno de sus goles ante el Granada en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Tres bajas sufre Iván Ania, dos de ellas de peso. Matías Barboza continúa con su recuperación, Adilson Mendes dijo adiós a la temporada también tras la rotura del cruzado que sufrió ante el Granada y Carlos Isaac se quedó en casa por sanción. Por lo tanto, el ovetense tendrá que colocar en esa banda izquierda a Jacobo González –con Carracedo regresando a la derecha desde el inicio- o, en su defecto, «inventar» otras opciones. En cualquier caso, todo apunta a que la elegida debe ser la del madrileño en la zurda, zona que no le es extraña, precisamente. Albarrán regresará al lateral derecho y el lateral zurdo es una incógnita.

En cualquier caso, el momento que atraviesa este Córdoba CF hace albergar esperanzas de que Riazor se convierta en la puerta de acceso a los sueños más inesperados para el conjunto blanquiverde. Llegar a los 45 puntos a primeros de marzo para buscar una de las plazas que dan derecho a pelear por el regreso a Primera División.

FICHA TÉCNICA Deportivo de La Coruña: Helton Leite, Ximo Navarro, Barcia, Pablo Vázquez, Obrador, José Ángel Jurado, Eddahchouri, Villares, Mella, Yeremay, Mario Soriano. Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Xavi Sintes, Rubén Alves, Marvel, Isma Ruiz, Álex Sala, Theo Zidane, Carracedo, Jacobo González, Antonio Casas. Árbitro: González Díaz (C. Asturiano). Hora: 21.00 horas (LaLiga TV Hypermotion). Campo: Riazor.

