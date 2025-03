Yeremay vs. Carracedo: el pulso del regate en la visita del Córdoba CF a Riazor

Dicen los románticos del fútbol que el arte del regate se pierde, que ya no se ven gambetas como las de antes, que incluso los sistemas actuales encorsetan el talento. Y es esa una cuestión que casi cada fin de semana queda patente en los terrenos de juego, en los que el atrevimiento, a menudo, se ha visto eclipsado por la descarga fácil, el pase de seguridad o viceversa. Poco importa el equipo o categorías, porque la realidad suele ser la misma: ya no se ven, o bien aprecian, a regateadores como los de antes. Es esa una lucha con más batallas perdidas que ganadas, ciertamente, aunque en Segunda División parece que aún queda un reducto dispuesto a desdibujar esa teoría. Este viernes, entre el Deportivo de la Coruña y el Córdoba CF en Riazor (21.00 horas), sin ir más lejos, se cruzarán dos de los últimos exponentes del don del desequilibrio: Yeremay y Carracedo. Los reyes del regate en el fútbol de plata.

Los defensores del regate

Porque el choque entre deportivistas y blanquiverdes de esta trigésima jornada tendrá cuentas pendientes. Pie y medio tienen los dos conjuntos -los dos recién ascendidos- en la próxima edición de LaLiga Hypermotion, aunque entre ambos se subastarán tres puntos cruciales. Con la idea de escapar con ellos en el bolsillo llegan los de Iván Ania, que quieren medir su ambición de aquí al final de Liga a ritmo de victorias. También quiere lo propio el cuadro dirigido por Gilsanz, en busca de dar con la tecla en casa.

Para ambos propósitos, tanto Yeremay como Carracedo presentan sus argumentos. El deportivista lidera la clasificación de dribladores con una superioridad apabullante. Y es que a lo largo del campeonato ha intentado 180 regates, para salir airoso en 90 de ellos, o lo que es lo mismo, cuenta con una efectividad del 50%, que se traduce en una media de 3,5 de estas acciones ejecutadas por cada encuentro. Bailar con el balón parece algo innato en su juego, aunque completa de cara a puerta: también es el máximo goleador de los gallegos, con nueve dianas y tres asistencias.

No es extraño, por tanto, que durante la pasada ventana de fichajes invernal su nombre fuera uno de los más sonados en el mercado. A su cláusula se remitió la entidad coruñesa, que subió el sueldo y el precio de salida -ahora de 33 millones de euros- al futbolista de Gran Canaria, al que tiene blindado en contrato hasta 2030.

Yeremay realiza un pase durante un encuentro de este curso con el Deportivo de la Coruña. / RC Deportivo de la coruña

No muy lejos de esos guarismos queda Carracedo, por el otro lado, que igualmente defenderá los intereses blanquiverdes otras tantas temporadas, concretamente hasta 2028. El extremo catalán ha completado 68 de los 115 regates que ha intentado, lo que le deja con un promedio de 2,4 por encuentro. Pero su influencia va más allá del uno contra uno. Es el futbolista que más centros ha puesto en Segunda (203), con 48 de ellos encontrando rematador. Su impacto en el Córdoba CF es incuestionable: suma tres goles y siete asistencias en lo que va de curso. Una de sus dianas, además, tuvo lugar en el cruce de la primera vuelta con el Dépor.

En reválida blanquiverde

No obstante, el «23» cordobesista se encuentra en plena reválida personal, tras tres jornadas -una por sanción- lejos del once, que había sido su sitio habitual desde que recaló en El Arcángel hace tres temporadas. Fue la cita ante el Granada, en la que se apuntó otra diana, con la que parece haber cogido fuelle el hospitalense, que de un modo u otro volverá al once ante la lesión de Adilson Mendes, que supone el desbloqueo del costado izquierdo para Jacobo González -que venía actuando por la derecha-, y, en consecuencia, el lógico retorno de Carracedo a la derecha.

Ya se apreció cierta reivindicación en la celebración de su golazo ante los granadinos, por lo que ahora, de vuelta la ruedo, lo que se espera del catalán, también del canario, es que sigan desafiando las leyes del fútbol moderno con el balón y la magia como argumentos.

Christian Carracedo, durante la celebración de su gol ante el Granada. / Manuel Murillo

