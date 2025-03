Iván Ania, entrenador del Córdoba CF: "Desde hace unas semanas veo al equipo alegre"

Quiere Iván Ania mantener en la cresta de la ola a su Córdoba CF en la fase más determinante de la temporada, a la que llega con los deberes hechos, al menos en lo relativo a la permanencia -prácticamente atada-, y todavía con una buena nómina de ambiciones con las que ilusionarse de aquí al cierre del calendario de Liga. La primera parada hasta ese punto, no obstante, tendrá lugar este viernes ante el Deportivo de la Coruña en Riazor (21.00 horas), de donde el entrenador blanquiverde plantea salir con la sexta victoria consecutiva lejos de casa: «Más que motivado, desde hace unas semanas veo al equipo alegre, disfrutando en los entrenamientos. Así es más fácil que las cosas salgan bien», expresó tras la sesión de este miércoles.

«Pienso que los equipos, muchas veces son reflejo de lo que sucede en la semana. Normalmente, cuando en el entrenamiento el entrenador y los jugadores disfrutan, la gente está alegre, sonríe, es porque la cosa va bien. Lo veo en el equipo», insistió.

Un rival complejo

Y es que la plantilla ya ha saldado su última matinal de prácticas en suelo cordobés -con buen ambiente-. Desde este jueves seguirá ejercitándose, aunque ya lo hará en territorio gallego, donde un día más tarde tendrá lugar el pulso ante otro recién ascendido. «Hacía tiempo que no teníamos partido de viernes, es una semana más corta de la habitual. Poco entrenamiento, pensar más en preparar casi en la pizarra que en el campo. El lunes fue recuperación, ayer pudimos hacer muy poco... Hoy se veía al equipo que todavía no está recuperado al cien por cien. Mañana al mediodía ya estaremos en Coruña y podremos entrenar por la tarde, buscaremos que tenga buena sensación de cara al partido», confesó.

Sabe el asturiano que los deportivistas son un bloque de difícil lectura, caracterizado por su clara vocación atacante -comandada por una ristra de nombres propios, como Yeremay o David Mella-, aunque con ciertas debilidades que pueden a nivel defensivo. «Somos dos equipos muy similares. Desde el principio de Liga, cuando veía al Dépor, me veía reflejado en todo. Los dos tenemos mucho juego exterior, aunque ellos los meten ahora por dentro, con muchas amenazas por ahí, con Yeremay, Mella... los laterales van altísimos. La clave del viernes es que seamos capaces de quitarles el balón», avanzó.

Lance de la sesión de entrenamiento del Córdoba CF de este miércoles en El Arcángel. / CCF

«Solo pensamos en el Dépor. Todos los años, cuando más caro es el play off, más barata es la salvación. Hablamos de esos 50 puntos que se necesitan para la permanencia. Le decía a los jugadores que el partido de Granada era importantísimo, por romper la dinámica de derrotas en casa... Hay partidos clave en la temporada. En este momento hemos roto la racha como local, volvemos a sentirnos fuertes. Tenemos que seguir insistiendo como visitantes. Si juntamos esas dos situaciones, vamos a ir para arriba», apuntó.

Las bajas: Mendes y Carlos Isaac

Lógicamente, en el cruce de esta trigésima jornada no podrá contar Iván Ania con Adilson Mendes, que sufrió una rotura del ligamento cruzado con afección meniscal en su rodilla derecha durante el cruce del pasado domingo frente al Granada en El Arcángel (5-0), por lo que no volverá a participar esta temporada: «Es una baja importante, estaba en su mejor momento, no sé si su carrera, pero sí desde que está en Córdoba, en el mejor momento, con diferencia. Estaba siendo un puñal, muy diferencial. Es una baja sensible, pero la supliremos con garantías. Perdemos un poco de potencial», lamentó.

Y junto al portugués, otro que no estará será Carlos Isaac, pieza asentada en la lateral derecho, donde venía encadenando titularidad desde hace once jornadas, pero que frente al cuadro nazarí vio la quinta tarjeta amarilla de su cuenta. «En banda derecha tenemos la baja de Carlos Isaac, venía actuando de titular. Ahora tendremos que buscar el hombre que va a sustituirlo en la derecha, lo normal es que sea Albarrán el que va a jugar en esa posición», deslizó.

Sí estará Isma Ruiz, no obstante, que el pasado martes se quedó al margen por precaución tras sufrir un golpe con los nazaríes: «Ha entrenado con normalidad. Tenemos que cuidar cuando son semanas tan cortas, intentamos que lleguen en las mejores condiciones posibles. Isma tiene un golpe, si ayer le hacemos entrenar podría ser contraproducente, de ahí que lo hiciera a parte», tranquilizó.