El Córdoba CF y un nuevo dilema en banda: las opciones para suplir a Adilson

Entre festejos, euforia y todos los acompañamientos de una goleada para la historia como la del Córdoba CF en El Arcángel ante el Granada (5-0), una noticia negativa se abrió paso: la lesión de Adilson Mendes. «Sufre una rotura de ligamento cruzado con afección meniscal en su rodilla derecha», confirmó a última hora del domingo la entidad blanquiverde a través de un escueto comunicado, revelando que el «17» pasará por quirófano próximamente y, de forma lógica, también se perderá lo que resta de temporada. Supone eso una contingencia de extremo calado en los planes de Iván Ania, en los que el luso se había destapado como una de las armas más afiladas.

Por tanto, con apenas una cita del último tercio de Liga saldada, la tarea del área técnica blanquiverde pasa ahora por encontrar una fórmula con la que suplir, dentro de las mayores garantías posibles, la ausencia del que venía siendo uno de sus baluartes en los últimos dos cursos.

Las alternativas en banda

De este modo, el casting para ocupar el costado izquierdo del ataque se reabre, cuando hasta hace poco parecía terreno vedado. Los recursos para esa posición son varios, si bien el que oposita con mayor fuerza para el once es Jacobo González, titular por la derecha en los últimos tres compromisos. Y es que no es esa una demarcación desconocida en absoluto para el madrileño, que ya comenzó el curso intercalando el rol de mediapunta con el de extremo, también, en buena medida, ante las intermitentes ausencias de Mendes por molestias musculares o viceversa.

Es su buen momento el que le ha allanado el camino del banquillo a la titularidad, por lo que, salvo giro de guion, tendrá continuidad cambiando un perfil por el otro, para ahora hacerse dueño de la banda izquierda -lo que acarrearía el regreso de Christian Carracedo de inicio-. Y lo hará, o al menos procurará, con el respaldo de un Ania que también quiere exprimir al máximo las virtudes del «10», en plena efervescencia como blanquiverde tras un curso algo marcado por la irregularidad meses atrás.

Jacobo González aplaude a la afición tras ser sustituido en el Córdoba CF-Granada. / Manuel Murillo

Más allá de González, existen otras variantes plausibles. Una de ellas es Ander Yoldi, futbolista cedido por el Osasuna esta temporada que está dejando un curso de más a menos. Comenzó lanzado el pamplonés, precisamente, con dos tantos y un rol protagonista en los primeros compases de competición, aunque el avance del calendario le ha ido restando protagonismo tanto en las alineaciones como en el juego. Sin ir más lejos, únicamente ha sumado 65 minutos entre las últimas seis citas de la agenda, y sin goles desde la quinta jornada.

Otro cedido completa el abanico de relevos naturales para el costado, como es Jon Magunazelaia. El jugador eibarrés, procedente de la Real Sociedad, tampoco está consiguiendo cuajar del todo dentro de los esquemas cordobesistas, en los que viene alternando fases de buen juego con otras en las que apenas participa. En una de estas últimas anda recientemente, después de salir del once hace tres encuentros y, ahora, haberse convertido en uno de los cambios habituales llegado el último tramo. Es en labores de interior donde mejor ve Ania al «24», aunque, en caso de ser necesario, su polivalencia también podría llevarlo al extremo.

Diferente sería en el caso de no contar con ninguna de esas tres opciones, manejando, a su vez, la de un José Calderón que puntualmente también se ha visto colocado como atacante. Fue esa posibilidad de desenvolverse tanto en ataque como en defensa uno de los grandes motivos para su contratación hace tres temporadas, aunque ha sido empleado casi exclusivamente en la retaguardia desde entonces. Ante la sanción de Carlos Isaac, en la cita del viernes ante el Dépor (21.00 horas) se le espera en el lateral, si bien más adelante podría entrar como último recurso para la banda.

Calderón recibió la camiseta conmemorativa por sus 100 partidos con el Córdoba CF antes del cruce con el Granada. / Manuel Murillo

¿Y el mercado de fichajes?

Una alternativa que no puede ser desechada es también la opción de acudir al mercado de agentes libres, bien utilizando la ficha de Adilson -que al estar lesionado de larga duración la dejaría libre- o utilizando una de las vacantes que se encuentran en la primera plantilla. «No se agotó el límite salarial. Ni en verano ni en invierno se ha agotado en su totalidad. Por eso, cuando decimos que tenemos la opción de hacer un último movimiento, es real, porque no se ha agotado», ya confesó Antonio Fernández Monterrubio, CEO blanquiverde, una vez concluida la pasada ventana de traspasos invernal, por lo que la posibilidad de asumir una contratación no es para nada descabellada en el caso de dar con un perfil adecuado.

