La goleada al Granada, directa a la historia del Córdoba CF en este siglo

Una exhibición total, tanto de pegada, como de buen hacer defensivo, como incluso de argumentos para no tumbar, sino golear, a un teórico favorito al ascenso esta temporada. Ese fue el saldo para el Córdoba CF de Iván Ania tras la «manita» al Granada en El Arcángel (5-0) del pasado domingo, con la que no solo logró zanjar la mala racha en casa tras tres derrotas consecutivas -y haciéndolo frente a un rival al que no superaba en una década-, sino, además, catapultando ese marcador directo al histórico del club, en el que tan solo en otras seis ocasiones se había logrado una renta similar en lo que va de siglo.

La hemeroteca

Y es que no es fácil ver al cuadro blanquiverde imponerse por cinco goles de diferencia. De hecho, solo lo ha logrado en contadas ocasiones en ese lapso de tiempo. La memoria se remonta a finales de 2005 para encontrar el primer antecedente, cuando los de Escalante golearon por 0-5 al Díter Zafra en Segunda B, tanto de Javi Flores incluido. Las otras dianas corrieron a cuenta de Txiki, Juan Ruano y Pablo Villa, así como un tanto del local Chumi en propia meta.

Después, hubo que esperar hasta la campaña 2012-2013, ya en el fútbol de plata, para señalar otra incidencia. Fue en el 5-0 endosado al Real Murcia en El Arcángel, con el sello de ilustres como Rennella, Cristian García, López Silva, Pedro Sánchez y Joselu. Ese curso, además, el plantel tutelado entre Berges y Esnáider, respectivamente, logró anotar cinco goles en un mismo partido en otras dos jornadas del campeonato: durante la victoria frente a la Ponfe en El Toralín (3-5) y el correctivo a Las Palmas en El Arcángel (5-1).

La última vez que los califas habían logrado apuntarse cinco anotaciones en su cuenta dentro del deporte profesional, por otra parte, se ubicaba en la temporada 2017-2018, la de la salvación milagrosa bajo la batuta de José Ramón Sandoval. Fue aún en la etapa de Jorge Romero en el banquillo, no obstante, cuando el Córdoba CF se impuso por 5-0 ante el extinto Reus en casa, con un triplete de Sergi Guardiola y un doblete de Sergio Aguza. Un dato de aquel cruce: el técnico rival era el ex blanquiverde Aritz López Garai.

Sergi Guardiola celebra uno de sus goles ante el Reus en El Arcángel, en la temporada 2017-2018. / A.J. GONZÁLEZ

En la época reciente

En otro orden, el resto de goleadas en el expediente distan de épocas algo más recientes. En 2021 los pupilos de Germán Crespo lograron un triunfo intrascendente frente al Linense en La Línea (0-5), que no fue suficiente para salvar la categoría ante la reformulación de las divisiones por parte de la RFEF, que llevó al bloque a Segunda Federación. Fue un ejercicio más tarde, ya en el sótano del fútbol nacional, cuando se sumó otra muesca al historial: el 5-0 ante el Cacereño en El Arcángel. Aquel año también se llevaron una «manita» el Xerez DFC y el Las Palmas B, así como cuatro tantos el San Fernando, Panadería Pulido, Vélez, Cádiz B, Tamaraceite y de nuevo los jerezanos.

Antonio Casas, durante un lance de la goleada al Atleti B en Cerro del Espino del pasado curso. / LOF

La última vez que se había registrado un resultado tan abultado fue en la 2023-2024, es decir, la pasada campaña, cuando los de Iván Ania asaltaron el Cerro del Espino para superar por un contundente 1-6 al Atlético de Madrid B a domicilio, con dobletes de Casas y Adilson, más las dianas de Carlos García y Carracedo. Y ahora, el que se suma a la lista es el Granada.

