El Córdoba CF pierde a Carlos Isaac por sanción para la visita al Dépor

El Córdoba CF viajará al Riazor, hogar del Deportivo de la Coruña, en una trigésima jornada de Liga de Segunda División en la que no podrá contar con los servicios de uno de sus activos más en forma en este tramo de Liga: Carlos Isaac. Y es que el lateral extremeño, que venía siendo titular desde hace once jornadas, vio la quinta tarjeta amarilla de su cuenta en la reciente goleada ante el Granada en El Arcángel (5-0), por lo que este viernes (21.00 horas) deberá cumplir cita de sanción.

Las formas de suplirlo

En esa tesitura, Iván Ania se ve ahora también obligado a buscar un relevo del ex del Albacete, que junto a Carlos Albarrán había formado un tándem realmente sólido en los costados. Será el de Badalona, precisamente, el que ocupe su posición para regresar a pierna natural frente a los deportivistas, si bien desbloqueando un carril zurdo en el que volverá a abrirse el casting, con un par de nombres propios preparados: José Calderón y Marvel.

Ninguno participó en el cruce con el combinado nazarí, aunque entre ellos dos estará el nuevo dueño del lateral izquierdo para el cruce en territorio coruñés. Presumiendo de centenario anduvo el paradeño ante los granadinos, aunque lleva sin sumar de forma constante desde la jornada 22, con tan solo 50 minutos por el camino. Parecida es la situación del defensor cedido por el Real Madrid Castilla, que encontró un oasis entre suplencias en enero, aunque una vez acoplado Rubén Alves ha sido el hispano-brasileño el que se ha hecho con la titularidad.

Carlos Isaac, en el centro de la imagen, reclama una acción en el Córdoba CF-Granada. / Manuel Murillo

Un ligero escalón por delante parece Calderón en este escenario, eso sí, por lo que su vuelta al esquema se antoja más probable que nunca. «Le tengo que dar confianza», comentaba Ania fechas atrás, desvelando, salvo giro de guion, que el «3» es su siguiente opción en la lista de posibles tripulantes de la banda izquierda de la defensa esta temporada.

Carlos Isaac, alto en el camino

De vuelta al de Navalmoral de la Mata, la sanción le llega en plena efervescencia blanquiverde, una vez asentado a la perfección en el once y siendo uno de los futbolistas más destacados dentro del buen momento de las últimas jornadas. Destacado acabó en el pulso con el Granada, aunque comenzó el campeonato de menos a más. Hasta la sexta fecha de Liga tuvo que esperar para su primera titularidad, mientras que no tuvo continuidad en el once hasta la decimonovena. Desde entonces, los números le avalan: solo dos partidos no ha disputado de forma completa.

Será, por tanto, una contingencia considerable a la hora de trazar el plan en busca de la sexta victoria consecutiva a domicilio.

