Duro golpe para el Córdoba CF: Adilson se rompe el cruzado y dice adiós al curso

El Córdoba CF sufre un duro revés en plena escalada. Adilson Mendes, pieza capital en la parcela atacante, no volverá a jugar en lo que resta de curso. Así lo confirmó el club blanquiverde a última hora de este domingo en un comunicado tras las pruebas realizadas al extremo luso, que no pudo finalizar el encuentro frente al Granada en El Arcángel. «Sufre una rotura de ligamento cruzado con afección meniscal en su rodilla derecha», detalló la entidad a través de sus canales sociales, poniendo fin a las esperanzas de una recuperación rápida, al igual que informado que el «17» será intervenido en «los próximos días».

Una campaña accidentada

La acción que lo cambió todo llegó justo antes del descanso. Mendes, que apuraba una presión sobre Luca Zidane, quedó tendido en el área rival con evidentes gestos de dolor. Aunque el juego continuó unos instantes antes de que fuese atendido por los servicios médicos. Entonces no hubo dudas: el portugués no podía seguir y tuvo que abandonar el campo con ayuda -cojeando y visiblemente dolorido-, dejando una sensación inquietante en el feudo cordobesista.. «Tiene algo en la rodilla, no sabemos el qué. Es un jugador muy importante para nosotros y estaba en un momento de forma espléndida» admitió Iván Ania tras el partido.

Y con el peor de los pronósticos confirmado, cae la última losa en un curso que ya había sido un vaivén de contratiempos físicos para el futbolista portugués. Entre lesiones musculares y una fractura nasal en los primeros meses de Liga, le costó entrar en la dinámica del equipo. Sin embargo, cuando lo hizo, se convirtió en un fijo en el once de Ania. Sumaba 1.383 minutos en 22 partidos, con tres goles y dos asistencias, la última precisamente ante los nazaríes.