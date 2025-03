El tiempo añadido, el mayor aliado del Córdoba CF

El fútbol es un deporte cuyos partidos duran 90 minutos, un concepto tópico que se ha repetido en infinidad de ocasiones, pero que gracias a Dios -pensará el Córdoba CF- no se cumple.

Porque sin ir más lejos, el equipo de Iván Ania sumó dos puntos extra el pasado sábado, en A Malata, frente al Racing de Ferrol. El gol anotado en el minuto 91 por Jacobo González resolvía un encuentro que se le había puesto complicado al conjunto blanquiverde, a pesar de que el rival competía durante la última media hora con un jugador menos por expulsión clara de Aitor Buñuel por una dura entrada sobre Antonio Casas.

El Granada y el Córdoba CF, seis puntos agónicos

Pero le costó encontrar el camino del gol al Córdoba CF y éste llegó en el tiempo añadido, algo que no es, ni mucho menos, algo novedoso para el conjunto blanquiverde. De hecho, era el cuarto partido en el que el Córdoba CF lograba puntuar después del minuto 90 en lo que se lleva de temporada. Ya en la jornada 2, el conjunto cordobesista rescató un punto en El Arcángel ante el Burgos con aquel gol de Ander Yoldi en el minuto 98. El segundo encuentro en el que el Córdoba CF sumó un punto in extremis fue en el Ciutat de Valencia, ante el Levante, con el tanto de penalti de Jacobo González en el minuto 94. Y ya en las últimas jornadas, el Córdoba CF ha pisado el acelerador. Hace algo más de un mes, se impuso en Castalia -al igual que hizo en la anterior temporada en Primera Federación- con el gol de Carlos Albarrán en el minuto 96 que daba a los blanquiverdes dos puntos extra. Y lo mismo ocurrió el pasado domingo, en A Malata. Son seis puntos sumados en el tiempo añadido y nadie en Segunda División ha logrado tantos puntos después de minuto 90 como el Córdoba CF. Aunque en el balance blanquiverde hay que restar un punto y dejar ese equilibrio en cinco puntos extra, ya que el Córdoba CF vio volar un punto en Los Cármenes, precisamente ante el próximo rival en El Arcángel, un Granada que consiguió imponerse en el tiempo de descuento sobre el equipo de Ania (jornada 9) con un gol de Siren Diao.

El Granada y el Córdoba son los equipos que más puntos lograron en el tiempo añadido, aunque en el balance salga mejorado el equipo blanquiverde. / CÓRDOBA

Si se mira el gráfico adjunto, ningún equipo ha sumado tantos puntos en el descuento como el Córdoba CF, aunque en el balance de ganados y perdidos sí hay un rival que iguala los puntos acumulados a favor, ya que el Elche no ha perdido ningún punto en el tiempo añadido pero sí ha sumado cinco. Tras el Córdoba CF y el Elche siguen el Mirandés y el Oviedo con cuatro puntos extra sumados a partir del minuto 90, mientras que el Burgos, el Málaga y el Granada han sumado dos en ese balance. Ojo con este último dato, ya que el Granada sumó seis puntos en el añadido y perdió cuatro, por lo que en el partido de mañana domingo hay que quedarse en el asiento hasta el pitido final. Cádiz y Albacete son los únicos equipos de Segunda que ni han sumado ni perdido puntos en el tiempo añadido, mientras que el Tenerife y el Levante son los que más puntos han visto volar después del minuto 90: cuatro cada uno. Un dato más que llamativo es ver la clasificación de Segunda si se tienen los resultados al minuto 90. Por un lado, el Levante pasaría de ser sexto clasificado a liderar la tabla, seguido por el Racing, Huesca y Oviedo, mientras que el Elche estaría a seis puntos del liderato cuando ahora encabeza la clasificación.

Bendita prolongación

Por abajo, también el cambio sería sustancial, sobre todo para el Córdoba CF. Los blanquiverdes, actualmente, disfrutan de una cómoda ventaja de ocho puntos sobre el descenso, que lo marca el Eldense. Si se tienen en cuenta los resultados al minuto 90, el Córdoba CF estaría a sólo tres puntos, a tiro de partido, del descenso, que lo abriría el Burgos, ya que el Eldense tendría un punto más que los burgaleses.

Además, el Córdoba CF sería el peor de los 4 recién ascendidos -cuando en realidad es el mejor- y también el último de los andaluces, cuando en la actualidad mejora al Cádiz y al Málaga en la tabla.

Por lo tanto, no hay duda de que los partidos duran más de 90 minutos, sobre todo para el Córdoba CF y de que ese tiempo añadido es el mejor aliado de los blanquiverdes después de haberse disputado dos tercios de Liga en Segunda División.

Suscríbete para seguir leyendo