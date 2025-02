Isma Ruiz, de vuelta al Córdoba CF para frenar a 'su Granada'

Pocos alicientes se le adivinan más al Córdoba CF-Granada del próximo domingo en El Arcángel (14.00 horas) de los que estará encontrándole Isma Ruiz, que regresa al esquema blanquiverde tras cumplir cita de sanción -frente al Ferrol- con una idea clara en la mente: cerrar el fin de semana habiendo superado a su ex equipo, también el de su tierra. Y sabe el granadino que los tres puntos del derbi andaluz tendrán valores doblados, bien sea para zanjar la mala racha en el hogar, donde aún no se ha puntuado este año, como para dar el golpe definitivo en la lucha por la permanencia y, por qué no, acercarse a los puestos de privilegio.

El salto a Córdoba

Su llegada al club se produjo en el mercado estival previo a la temporada 2023-2024 en Primera Federación, después de una breve aventura en las filas del Ibiza en Segunda, donde el de Gójar estuvo cedido por el Granada. Previamente, militó durante seis cursos en el cuadro rojiblanco, en el que se formó -desde la categoría cadete, y de forma puntual en alevín- e incluso llegó a debutar tanto en Primera como en Europa League.

Entre el filial y el primer equipo, como nazarí disputó un total de 51 partidos oficiales, con un gol en su cuenta. Fue la falta de oportunidades, no obstante -y pese a ser etiquetado como una de las promesas de futuro de la cantera de los de Fran Escribá-, lo que derivó hasta su desembarco en el club blanquiverde, con el que el balance es total: un ascenso, fijo en el esquema y referente para vestuario y cordobesismo.

Isma Ruiz, durante una sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

Y es que con contrato hasta 2026, el internacional sub-19 y sub-20 ya ha defendido la casaca blanquiverde en la friolera de 59 ocasiones, repartidas entre la categoría de bronce y el fútbol de plata.

Consagrado en el Córdoba CF

Pese a todo, le costó arrancar al granadino, que en los primeros compases de la pasada campaña apenas contó con oportunidades dentro de los planes de Iván Ania. De menos a más acabó cuajando, pasando de revulsivo habitual a una pieza intocable para el asturiano. Sin ir más lejos, ese año fue el noveno futbolista de campo más empleado en Liga, con un gol en su cuenta. Aún más ha crecido en el fútbol profesional, en el que se ha colocado como el tercer activo que más minutos suma en el plantel, con 2.016, más tres goles de suma trascendencia, como el de Cartagena.

Grandes sociedades también ha formado con Álex Sala y Pedro Ortiz, incluso de forma fugaz con Alberto Del Moral. Como reflejo, prácticamente siempre que ha estado disponible ha partido como titular. Difícil se antoja que eso cambie en el cruce del domingo, al que, estímulos emocionales aparte, Isma Ruiz llega con hambre y enchufado.

Suscríbete para seguir leyendo