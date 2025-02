Otra semana en la recolocación del Córdoba CF: no te digo nada

Qué intensidad, niño. El Córdoba CF se ha metido en su papel de resolver cuanto antes el asunto crucial -la permanencia en el fútbol profesional- y no quiere saber de nada más. Ha enganchado una racha triunfal con tintes históricos lejos de su hogar y eso, unido a las rentas de su formidable primera vuelta casera, le está sirviendo para sostener su posición a una razonable distancia de los lugares que queman en la Liga Hypermotion. Ya sabe todo el mundo que aquí mandan los resultados y que una clasificación satisfactoria es una tapadera perfecta para lo que se está cociendo en El Arcángel, el Reino según reza el himno del club y el Bahrain Victorious Nuevo El Arcángel en esos papeles firmados que andan en algún cajón.

El que quiera saber...

Antonio Fernández Monterrubio es, para todos, el jefe supremio en el Córdoba. Hay un presidente, sí, Abdulla Al-Zain, pero no está aquí ni se le espera. En Baréin está la oficina central y aquí la delegación, si lo vemos -para algunos no hay otro modo- en términos de negocio. El rector sevillano protagonizó esta semana algunos episodios más -nada sorprendentes a estas alturas de la película- de su particular relación con los medios de comunicación. El lunes acudió a recoger un premio en nombre del club a la Gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Córdoba. El equipo llegaba de ganar y allí estaban profesionales que dedican la mayor parte de sus jornadas a informar sobre el Córdoba CF en sus medios. Acudió al acto con la hora justa para esquivar grabadoras y no les dejó ni una palabra. Menos mal que Javi Flores, al menos, pudo decir que estaban «contentos» por la marcha del equipo. No era tan difícil. Aunque al de Fátima nadie le iba a preguntar algo que no está en condiciones de contestar. Otro ladrillo en el muro del oscurantismo.

Lo que vale y lo que no

En el estadio hubo convocatoria a medios para promocionar una actividad del club junto al Ayuntamiento, el Aula Blanquiverde. Y, claro, la prensa estuvo. Monterrubio compareció, pero insistió en ese argumentario que impera en el Cordoba CF actual y que siguen a rajatabla sus actores principales. La información, pasada por una criba interesada -lo de las convocatorias ocultas, bajas silenciadas y otras artimañas es ya sello de la casa-, se suelta a píldoras. Para que la gente no se atragante. O para que no piense en otra cosa que no sea pagar, animar y largarse hasta la próxima haciendo escala en la tienda.

¿Sabe usted cuánto dinero ha recibido el Córdoba CF de Bahrain Victorious por la publicidad en las camisetas y por ponerle el nombre al estadio? «Como todos los contratos, está sometido a cláusulas de confidencialidad», dijo el CEO cuando le preguntaron al respecto. Lo que el propio club anunció como «un hecho histórico» no merece que los cordobeses -ojo, es una instalación municipal- sepan qué es lo que se ha ingresado a cambio de una operación de tal magnitud. ¿Serán mil quinientos euros? ¿Serán diez millones? ¿Será exactamente el importe del cánon que debe pagarle al ayuntamiento durante el tiempo de cesión por cuatro años, en torno a los 440.000? Quien lo sabe, no lo dice. Se supone que en el Ayuntamiento, por motivos obvios, sí estarán informados de esos números. Algo les habrán dicho, aunque sea con ese peculiar modo de construir la realidad a la carta. «La única clasificación que vale es la deportiva», dijo Monterrubio en la sala de prensa. Pues eso es lo que hay.

Veteranos del Córdoba CF en Vista Alegre siendo un partido de la fase de ascenso. / A.J. González

Veteranos: unión o desbandada

Apenas cinco meses después de presentar un proyecto de relanzamiento de la mano del club, la Asociación de Veteranos del Córdoba CF se descabeza. Pedro Campos, su presidente, presentó la dimisión por «motivos profesionales» que le impiden «dedicar enegía» al cargo. El rambleño sigue trabajando en el staff de Rafa Benítez, que le llamó. Eso, y algunas cosas más, provocan su salida, que no será la única. ¿Cuál será el rumbo a partir de ahora? Habrá que ver qué dice el convenio firmado con Monterrubio. ¿Y qué dice el documento? Averigua. La transparencia en el Córdoba es asunto del pasado.

