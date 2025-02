Ferrer, Olsen y Ania: el asturiano cierra una terna triunfal en el Córdoba CF

Tres puntos, un importante revulsivo anímico y, además, el primer puesto -por méritos propios- dentro de una nómina de ilustres en el banquillo del Córdoba CF en Segunda División. Ese fue el saldo de Iván Ania al cierre de la pasada cita frente al Racing de Ferrol en A Malata (0-1), de la que el preparador blanquiverde escapó con su equipo medio salvado y batiendo un récord histórico de la entidad: el del mayor número de victorias consecutivas a domicilio dentro del fútbol de plata, que se coloca en cinco. Se queda por tanto el asturiano a la cabeza de una terna en la que hasta ahora, con cuatro -después del triunfo en Tenerife-, se encontraba en compañía de míticos del club de El Arcángel como Chapi Ferrer o Roque Olsen.

Datos de oro

Y venía recalcándolo el ex del Algeciras en las últimas fechas: todo comenzó con el empate en el Ciudad Valencia. A las puertas de su primer más tres de la temporada como visitantes estuvieron sus pupilos en el Ciudad de Valencia, donde se logró un punto -el segundo, tras las tablas en Albacete jornadas atrás- para coger impulso lejos de casa. Desde entonces, el rendimiento ha sido total: el Córdoba CF no conoce la derrota en campo ajeno desde el 1 de diciembre, hace once compromisos, y por el camino ha conseguido sumar la friolera de 16 de los 18 puntos posibles en disputa -tras superar a Oviedo, Castellón, Cartagena, Tenerife y Ferrol-, sinónimo de haber pasado de ser el peor conjunto fuera del hogar de la categoría al que mejor rinde últimamente.

Ahondando en el dato, de la primera a la decimoctava fecha de Liga tan solo se consiguió un punto de cosecha, con los albaceteños, mientras que desde ese impás han caído el resto, hasta llevar el casillero a los 17 del total de 39 que suman los de Iván Ania en LaLiga Hypermotion, o lo que es lo mismo, más del 43,5% de los puntos amarrados por el momento.

Como contraste, no obstante, queda la dinámica reciente como local, que refleja márgenes radicalmente opuestos. Hasta la última jornada de la primera vuelta ningún equipo había conseguido arañar una victoria de El Arcángel, mientras que desde el arranque de la segunda todos sus visitantes se han marchado con el premio al completo -tres aspirantes al ascenso directo, el Almería, Racing de Santander y Huesca-.

Con Chapi Ferrer y Roque Olsen

Con este bagaje, por otra parte, Ania igualmente ha logrado dejar atrás los números que en su día firmaron otros dos directores de orquesta de renombre en la historia cordobesista: Albert «Chapi» Ferrer y Roque Olsen.

Fue en la campaña 2013-2014, la del ascenso a Primera División para regresar a ella cuatro décadas después, cuando se sellaron los registros del catalán. Aquella etapa comenzó con el triunfo ante el Sporting de Gijón en El Molinón (1-2). A partir de ahí, se encadenaron otras tres victorias a domicilio: frente al Hércules (0-1), con el Barça Atlétic (0-1) y ante el Tenerife (0-1). Fue el Recreativo de Huelva el encargado de frenar esa andadura, no obstante, con empate en el Nuevo Colombino (1-1).

En los inicios del club se encuentra el otro episodio similar, con el Roque Olsen al frente del banquillo. La racha se situó entre enero y marzo del ejercicio 1959-1960, justo un año antes del primer ascenso a élite. La primera víctima particular fue precisamente el Decano (0-1), para después ser seguido por las victorias frente al CA Almería (0-1), el Cádiz (1-3) y el Badajoz (0-2). El verdugo fue el Mallorca, que sí encontró la forma para echar el candado en su feudo en la jornada 27 de Liga.

Suscríbete para seguir leyendo