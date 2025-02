Empanada gallega del Córdoba CF ante el Racing de Ferrol

El Córdoba CF volvió a sumar una victoria como visitante, en este caso, en A Malata, ante el Racing de Ferrol gracias a un gol de Jacobo González en el tiempo añadido y cuando los blanquiverdes jugaban en superioridad numérica desde el minuto 60 por expulsión del racinguista Aitor Buñuel. El partido del equipo de Iván Ania fue, probablemente, el peor de la temporada, ya que no mostró ni fútbol, ni ideas y apenas logró ocasiones, pero un destello de Jacobo González –al igual que en Albacete-, que también fue el salvador hace una semana en Tenerife, dio la victoria al conjunto cordobesista.

¿Cómo irá la Feria?

¿Qué Córdoba CF nos encontraremos en el último tercio de Liga? ¿El recién ascendido de Primera Federación y predestinado, por lo tanto, a pelear por la salvación hasta mayo? ¿El que asegura que es una crisálida que se va a transformar en una atracción en la recta final de Liga y que mirará a los puestos de privilegio? El Córdoba CF, si nos atenemos a lo declarado por sus dirigentes (más bien uno), no va a dejar de mirar hacia las posiciones de arriba tras el mercado invernal y parece que la aspiración no es otra a que en la Feria este Córdoba CF sea una atracción más para la ciudad.

Antonio Casas puntea el balón ante el departamental Jesús Ruiz, este sábado, en A Malata. / LOF

Por lo pronto, el mes de febrero ha sido lo más semejante al tren de la bruja. Sí, cuando llevábamos a los pequeños (o nos llevaban a nosotros), les asegurábamos que los que se asomaban al tren eran los malos, personajes disfrazados de monstruos o “malvadosoficiales”. Pero la realidad es que eran tres chavales (o no tan chavales) con unos maquillajes hechos casi sin ganas, con unos harapos a medio confeccionar y que para “hacer daño” llevaban un arma peligrosísima: pequeñas escobas hechas con palmito natural. Así se vendió febrero en cuanto a los rivales, aquellos que han permitido al conjunto blanquiverde apalabrar la permanencia, por lo que no tendrá más remedio que vender una Feria en el último tercio de Liga. Una Feria que será complicada de ser divertida en lo que a juego se refiere. Porque una cosa son los números y otra el fútbol. Esos tres personajes disfrazados, en clave futbolística, fueron para el Córdoba CF el Racing de Ferrol, el Tenerife y el Cartagena. Y con ninguno de ellos el equipo de Iván Ania transmitió buenas sensaciones. O, al menos, las sensaciones que se deben transmitir ante equipos desahuciados y cuyos jugadores piensan más en la presión y en dónde estarán la próxima campaña que en lo que tienen delante. Así que pensar en un Córdoba CF ilusionante para ese último tercio, más allá de la salvación, es hoy por hoy una quimera salvo que el grupo de Ania se transforme de nuevo y muestre al menos detalles de lo visto en diciembre y enero.

¿Pelea por descender o 'outsider' por el ascenso?

Porque en A Malata se vio en la primera parte al Córdoba CF que es un candidato a descender y que se juega las habichuelas ante un rival directo, no al equipo blanquiverde que saca 17 puntos o más a otros adversarios. Un partido igualado (por abajo) en el que apenas hubo ocasiones. En ese primer acto se pueden contar dos de los cordobesistas: una de Rubén Alves, a balón parado, tras cabecear un buen golpeo de falta de Álex Sala (min. 23) y, cinco minutos antes, una de Antonio Casas, con un disparo cruzado que salvó con una mano prodigiosa Jesús Ruiz. Otro disparo lejano del rambleño casi no se puede catalogar como ocasión clara (min. 42). Si el Córdoba CF apenas apareció por el área racinguista, los ferrolanos casi no quisieron saber nada de Carlos Marín: un disparo de Jauregi (min. 30) tras servicio de Señé y un mal entendimiento entre Alves y Albarrán que no aprovechó del todo Raúl Blanco (min. 39) fue lo más reseñado de un Racing de Ferrol que transmitió tan malas sensaciones como señala su clasificación.

Carlos Isaac se lleva el balón ante un rival racinguista, este sábado, en A Malata. / LOF

Porque la primera fue una parte anodina, sin fútbol, sin el más mínimo juego engarzado. El Córdoba CF salió con lo que parecía serenidad, que se transformó en parsimonia, cachaza, ante un Racing de Ferrol que parecía un toro a la espera de la estocada. Pero no pareció estar por la labor un equipo blanquiverde que parecía madurar el partido para que la ansiedad devorara a los departamentales. Y mantuvo el guion a rajatabla. Así que nada hubo –o casi- en el primer acto, salvo el cambio de Puric por Erick Cabaco, que se tuvo que marchar por lesión poco después de los 20 minutos de partido. Pero en A Malata, desde luego, fútbol no hubo. Y goles, tampoco.

El segundo acto se inició sin modificaciones en el once, por lo que Carracedo se mantenía en el banquillo a favor de Theo Zidane, que compuso la medular con Pedro Ortiz y Álex Sala. Tampoco hubo cambios en el juego. Mucha imprecisión, ninguno de los dos equipos lograba dar tres pases seguidos y no había un dominador claro en un duelo que, en teoría, era de un candidato serio al descenso y otro que quiere mirar arriba, pero no. Si el Racing de Ferrol o el Córdoba CF querían desequilibrar el marcador, el gol no llegaría por fútbol, sino en alguna acción a balón paradom en una desaplicación puntual o en una acción individual. Y a eso se dedicaron verdes y blanquiverdes, a esperar el error ajeno para aprovecharlo. Pudo hacerlo Puric (min. 49), cuando cabeceó un saque de esquina botado por Raúl Blanco que se marchó rozando el larguero de la meta defendida por Carlos Marín.

Error o jugada aislada

El error llegó y se produjo a favor del Córdoba CF. Aitor Buñuel era expulsado en el minuto 60 por una fea entrada sobre el tobillo de Antonio Casas, con lo que el equipo departamental debía afrontar el último tercio de partido en inferioridad numérica. En la misma falta, ya el conjunto blanquiverde generó peligro, aunque Adilson la culminó de manera horrorosa.

Adilson Mendes y Antonio Casas corren por un balón. / LOF

Tras un inocente disparo desde la frontal de Antonio Casas, los banquillos tuvieron que moverse a la fuerza. Empezó Alejandro Menéndez, que no tenía más remedio que adaptar al equipo a su nueva realidad, con diez jugadores, introduciendo a Rober Correa y Heber Pena. Pero apenas cambió nada. Ni en el Racing ni en el Córdoba CF, con otro disparo inocente de Álex Sala que detuvo sin problemas Jesús Ruiz (70’). Se animó Iván Ania a mover también el suyo e introdujo a Calderón y a Carracedo por Carlos Albarrán y Pedro Ortiz (min. 70).

Con la expulsión y los cambios el Córdoba CF acaparó más el balón, ya no había tanta pelea en la medular y el Racing de Ferrol le esperaba, al acecho. Pese a tener más balón, eso no significó que aparecieran las ocasiones. Los verdes conseguían acorazarse y a los blanquiverdes les costaba tener una finalización limpia, mucho menos, una ocasión.

Gol en el añadido

El error verde no desequilibró el marcador, por lo que Jacobo lo intentó con el brillo individual, emulando su actuación en Tenerife o en Albacete. Pero no hubo forma. Su lanzamiento desde la frontal del área racinguista se estrelló en el larguero de Jesús Ruiz (min. 76). Fue un movimiento aislado, ya que el Córdoba CF seguía sin transmitir buenas sensaciones, más allá de que lograba aparecer más con el balón y llegar por la izquierda, principalmente. Pero nada más. De hecho, el Racing de Ferrol dio el susto a balón parado, cuando en el minuto 81 el recién entrado Heber Pena botó una falta lateral con muy mala intención, pero fue Obolskii el que, cruzándose en su camino evitó problemas a Carlos Marín.

La tensión se palpaba en el ambiente en los últimos minutos del encuentro. La necesidad del Racing obligó a los verdes a ir reculando cada vez más. El Córdoba CF seguía sin mostrar ideas y tan sólo enlazaba más de tres pases seguidos porque el rival había dado otros tres pasos hacia atrás. Y como sólo podía llegar el gol en un error o en un brillo individual, Jacobo González levantó la mano. O más bien, el pie izquierdo. Ya en el tiempo añadido, Calderón enviaba otro balón aéreo sobre el área departamental para que Obolskii cabeceara hacia arriba, con dificultad. El balón caía hacia abajo sin aparente dueño y ahí apareció Jacobo González para enganchar una volea que entraba en el lado izquierdo de la portería de Jesús Ruiz ante la desesperación de los jugadores y aficionados locales.

En el que posiblemente sea el peor partido de la temporada, el Córdoba CF sumaba tres puntos, batía su propio récord histórico al sumar cinco victorias como visitante de forma consecutiva y rozaba los 40 puntos, lo que deja su salvación más que apalabrada. Los números dan algo más que tranquilidad en este Córdoba CF. El juego es otra cosa. Sobre todo después de la empanada (gallega) que demostró tener ante el Racing de Ferrol.