El Córdoba CF busca una victoria en Ferrol que apalabre la permanencia

El Córdoba CF cumplirá los dos tercios de competición, este sábado en A Malata (14.00 horas), en donde visitará al segundo peor local de la categoría. El Racing de Ferrol está entrenado por su segundo técnico de la temporada, un Alejandro Menéndez que sustituyó al hombre que ascendió al equipo departamental a Segunda, el prieguense Cristóbal Parralo, pero que tampoco parece haber dado con la tecla para reactivar al conjunto gallego. En todo caso, el asturiano dejó en la previa los números para su equipo, que son claros: debe ganar al menos nueve partidos de los 15 que restan hasta el final de Liga, empezando por el que enfrentará al Córdoba CF de Iván Ania.

Un rival débil

Para ello, el equipo departamental debe pelear contra la historia y contra la estadística. Esta última dice que sólo ha ganado en A Malata, esta temporada, un encuentro de Liga, hace ya cuatro meses, aunque lo hizo ante un Elche que no estaba entonces en el punto álgido en el que se encuentra ahora, aunque no dejaba de ser un equipo de gran nivel. A ese triunfo gallego se refirió Ania en la previa del partido para avisar a los suyos de que está prohibida la relajación ante un rival que se encuentra a 11 puntos de la salvación. El Racing de Ferrol también pelea contra la historia, ya que en las cinco visitas del Córdoba CF a A Malata en el siglo 21 los blanquiverdes regresaron con botín. El conjunto cordobesista no pierde en el campo ferrolano desde aquel 5-0 de la liguilla de ascenso de 1999 que finalizó con el ascenso en Cartagena.

El colista, Cartagena, arrancó un punto en A Malata en la jornada 21. / LA OPINIÓN DE LA CORUÑA

No inició mal Menéndez su etapa en el Racing, ya que se estrenó con una victoria ante el Levante, pero fue un espejismo, al parecer, ya que sus problemas defensivos continúan reproduciéndose y fueron el motivo de sus siguientes derrotas, ante el Castellón y en Anduva, ante el Mirandés, esta última con goleada. Las únicas bajas seguras para el encuentro ante el Córdoba CF son las de Álvaro Giménez y Fran Manzanara, aunque el once será una incógnita, ya que el técnico asturiano buscará por todos los medios reactivar a su equipo. En todo caso, el equipo que salte al terreno de juego de A Malata no diferirá en exceso del formado por Jesús Ruiz en la portería, con Aitor Buñuel y Rober Correa en los laterales, y Puric y Naldo como centrales. En el mediocampo podrían jugar Naim García, Jousé Dorrío, Luis Perea y Josep Señé, mientras que en la vanguardia saldrían de inicio Raúl Blanco y el exblanquiverde Eneko Jauregui. Además, no llegará el Racing de Ferrol en las mejores condiciones al encuentro después de vivir una semana itinerante en lo que a campos de entrenamiento se refiere, incluyendo alguna sesión sobre césped artificial.

El mejor momento del Córdoba CF

Por su parte, el Córdoba CF llega, posiblemente, en el mejor momento de la temporada. Si febrero debía ser su granero de puntos de cara a un marzo que se aventura duro, el equipo de Iván Ania tiene la tarea de sumar en A Malata su punto número nueve de los 12 disputados en el segundo mes del 2025. Rozar los 40 puntos sería tener apalabrada la permanencia, con lo que conlleva la opción de mirar a otros objetivos más ilusionantes y ambiciosos, aunque quedaran, a priori, bastante lejos. Pero en el Córdoba CF no se renuncia a nada, ya lo dejó claro el CEO, Antonio Fernández Monterrubio, en la valoración del cierre de mercado invernal de fichajes.

Carracedo regresa tras su sanción en Tenerife, la pasada semana. / LOF

En ese mercado llegó Alberto del Moral, que después de debutar de forma ilusionante en Castellón se lesionó en una de las sesiones posteriores a aquel reestreno como blanquiverde y apuntaba a un regreso ante el Granada. Esta semana se reintegró al grupo paulatinamente y se pensó en hacerle viajar a Ferrol para darle unos minutos. Pero Iván Ania informó de que prefiere ser cauto y dar al toledano unos días más para tener garantías plenas de su participación ante el conjunto nazarí.

Por lo tanto, la baja de Isma Ruiz por sanción obliga a hacer cábalas y una de ellas es la de reconvertir a Pedro Ortiz a una zona más posicional en el mediocampo con el acompañamiento de Álex Sala, ya que Christian Carracedo regresa tras su sanción y Jacobo González se ganó su continuidad en el once con su actuación estelar en el Heliodoro Rodríguez López.

El otro foco de dudas en el equipo titular blanquiverde para A Malata se centra en la defensa. Iván Ania dejó claro que espera la oportunidad ideal para hacer regresar a José Manuel Calderón al flanco izquierdo de la zaga, aunque para ello deba esperar el mejor momento «para dar confianza» al de Paradas, al que la Segunda se le ha atragantado. Además, Rubén Alves podría disfrutar de su primera titularidad, en pugna con Marvel, ya que parece que Carlos Albarrán seguirá ocupando el lateral zurdo, mientras que por la diestra seguirían inamovibles Carlos Isaac y Xavi Sintes.

En cualquier caso, el Córdoba CF aspira a sumar otros tres puntos en A Malata ante un rival rebasado por la ansiedad para llegar así a rozar los 40 puntos y terminar febrero con la tranquilidad de tener prácticamente apalabrada la salvación en la campaña 24-25.

