Xavi Sintes y su irrupción en el Córdoba CF: “Sabía que era válido para el puesto”

Fijo en la zaga, con el respaldo de Iván Ania e importante en los planteamientos de su equipo. Le va bien a Xavi Sintes (Mahón, 2001) en esta fase de la temporada de LaLiga Hypermotion con el Córdoba CF, junto al que ha conseguido encontrar el equilibrio perfecto entre la regularidad, las sensaciones, los resultados y la «faceta emocional». Así lo confesó el central blanquiverde en su intervención de este miércoles en sala de prensa, previa al entrenamiento, admitiendo su «buen momento». «Siempre lo he dicho, el trabajo da sus frutos. Soy una persona muy competitiva, que tenía mucha confianza en mí. Sabía que era válido para el puesto, no tenía ninguna duda de que iba a revertir la situación», expresó.

En gran momento

En total, son ya 20 las citas que el balear ha disputado como blanquiverde en lo que va de campaña regular, la de su debut en el fútbol profesional. Entre ellas, ha tenido tiempo para asentarse en la titularidad (12), de la que no se despega desde hace once jornadas. «Me siento cómodo, el míster me dio la oportunidad y la aproveché. Aprovechando cada partido, es una oportunidad más», manifestó. «Estoy muy contento aquí, queda un año más. No se ha hablado nada», apuntó más tarde, repasando el escenario de una posible renovación más allá de su actual contrato.

Con vistas al duelo del próximo sábado ante el Racing de Ferrol en A Malata (14.00 horas), eso sí, el defensor pidió redoblar esfuerzos: «Es un rival directo, diríamos. Tenemos que ir allí a ganar, como vamos a todos los campos. Con mucha confianza el equipo. Sabemos que va a ser un partido complicado, en esta competición todos son muy difíciles. Se están jugando la vida, van a dar todo, igual que nosotros», indicó.

«El objetivo está claro, son los 50 puntos, una vez allí, ya veremos dónde podemos llegar», recalcó más tarde, haciendo alusión al manido propósito de la permanencia, primero y único en la lista por el momento.

La defensa, algo coral

Y contrasta su buen momento individual con el que arrastra el equipo, que aún se regocija tras la crucial victoria del pasado sábado en Tenerife, pero aún así se mantiene como la segunda escuadra más goleada de toda la categoría (43), tan debajo por debajo de los números del Cartagena (48), el colista de Segunda. «Tenemos que trabajar todos. Se empieza defendiendo desde el delantero. Jugamos un juego muy vistoso, al estar tan expuestos, podemos recibir goles», demandó.

Por último, también repasó la llegada y adaptación de Pedro Ortiz, una pieza de la plantilla con la que guarda mucha sintonía: «Es un gran amigo mío, lo llevo conociendo desde la selección balear, teníamos 12 años. Coincidimos en el Sevilla Atlético, hicimos una gran amistad. Estoy muy contento de que esté aquí compartiendo el terreno conmigo», finalizó.