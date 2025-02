Pedro Ortiz, un debut con jerarquía en el once del Córdoba CF

Existen muchas formas de sellar un debut como titular, aunque pocas -o más bien casi ninguna-, a la altura del que firmó Pedro Ortiz con su Córdoba CF ante el Tenerife (2-3). Y es que fue precisamente en el Heliodoro Rodríguez López donde el futbolista balear apareció por primera vez en el once inicial de Iván Ania desde su llegada en el pasado mercado invernal, y la respuesta fue total: gran despliegue, gol y una asistencia. De todo eso tuvo tiempo el mediocentro en 66 minutos, los que estuvo alineado en un centro del campo conformado junto a Isma Ruiz y Álex Sala, que apunta a ir repitiéndose en más ocasiones de aquí al cierre de campaña.

Cogiendo ritmo

Fue el pasado 31 de enero cuando se hizo oficial su desembarco, una vez cerrada su estancia en las filas del Sevilla -donde estuvo siete cursos, entre filial y primer equipo-, para firmar como blanquiverde hasta 2026. Desde entonces, el de Sóller ha participado en todos y cada uno de los encuentros en los que ha estado disponible: en el triunfo ante el Cartagena, la derrota frente al Huesca y el cruce con los chicharreros. Su saldo ya se eleva a los 108 minutos con la elástica cordobesa.

Y es ahora cuando parece estar alcanzando cierta regularidad el «2», que a lo largo del presente ejercicio apenas había contado para los hispalenses -jugó el final del cruce copero con Las Rozas-. Pese a esa falta de rodaje, no ha tardado en acoplarse dentro de los planes de Ania, que sí ha encontrado en el mallorquín un talento con el que fortalecer su sala de máquinas, en la que las opciones tras la ventana de fichajes son amplísimas.

Pedro Ortiz protege el esférico durante un lance del choque en Tenerife. / Francisco Fernández

Es esa competencia, potenciada con las caras nuevas, en la que Ortiz está encontrando acomodo. Ciertamente, ha irrumpido con más fuerza que ningún otro recién llegado, a excepción de un Alberto del Moral que sí brilló durante su debut -en Castellón-, aunque cayó lesionado fechas después para aún encontrarse lejos del esquema. Progresivamente también va cogiendo vuelo Magunazelaia en el enganche, ya pudo estrenarse Rubén Alves, mientras que Gabriele Corbo permanece como la única incógnita, todavía a la espera de enfundarse por primera vez la blanquiverde.

Titular ante el Ferrol

De vuelta al balear, todo apunta a que no se moverá del once inicial de cara a la próxima pugna que asoma en la agenda: ante el Racing de Ferrol, el sábado en A Malata (14.00 horas). No podrá ser alineado para entonces uno de sus socios como Isma Ruiz, que frente al Tenerife vio la quinta tarjeta amarilla de su cuenta y deberá cumplir sanción. Se espera por tanto que se repita la dupla con Álex Sala, si bien con otras variaciones abiertas para la plaza vacante, que podría ser recogida por Jon Magunazelaia, Théo Zidane o incluso Jacobo González -con el objetivo de exprimir su buen momento- en una posición algo más adelantada como el enganche.

