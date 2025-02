Las notas de los jugadores del Córdoba CF tras su victoria ante el Tenerife en el Heliodoro

CARLOS MARÍN (4)

Dubitativo

Su indecisión fue clave en la acción del primer gol. No estuvo fino en la primera mitad, aunque fue ganando confianza.

CARLOS ISAAC (5)

De todo

Bailando de blanco a negro estuvo el extremeño, exigido en el primer acto, pero solvente en el segundo y activo en ataque.

XAVI SINTES (5)

Menos

Menos enchufado que en otras ocasiones se vio al balear, al que el juego directo tinerfeño le pilló alguna vez fuera de sitio. Con balón, como siempre, muy serio.

MARVEL (4)

No convence

Sigue sin cuajar el central cuando sale de inicio, ni por arriba ni por abajo. Estuvo exigido y la falta de puntería local en el último tramo le vino bien.

CARLOS ALBARRÁN (5)

No es su sitio

Correcto, aseado, pero sigue sin encontrarse en su lugar habitual. El catalán se mantiene a banda cambiada por delante de Calderón, sin sufrir pero tampoco brillar.

ISMA RUIZ (7)

Despliegue

Como siempre, el granadino es el pulmón del equipo. No se cansa de subir, bajar y participar y su presencia es seguro de entrega. Buen despliegue en ambas mitades.

ÁLEX SALA (5)

Le costó

No fue el partido del ex del Girona, que no logró encontrar del todo los espacios entre líneas, tampoco sacar el balón limpio. Trabajo en defensa.

PEDRO ORTIZ (7)

Estreno y gol

Con una diana de gran valor debutó como titular el balear, que está llamado a ser un nombre importante en el esquema. En lo demás, correcto y dando fluidez al juego.

ADILSON MENDES (7)

El incordio

Lo único achacable fue la falta de puntería, pero su compromiso es total. Desborda por dentro, sirve por fuera y fue un verdadero quebradero de cabeza para la zaga chicharrera.

JACOBO GONZÁLEZ (9)

Su día

Por citas como está llegó al Córdoba CF. Selló el madrileño su mejor actuación con la blanquiverde, dejando un doblete, buen juego y una asistencia. Se echó el equipo a la espalda.

ANTONIO CASAS (6)

Peleón

No estuvo acertado de cara a puerta, tampoco dispuso de excesivas oportunidades, más allá de un balón a la madera. Peleó con toda la defensa tinerfeña y ganó duelos.

