La necesidad del Córdoba CF se mide a la agonía del Tenerife

Si el Córdoba CF no lo había apreciado en las cinco jornadas anteriores de la segunda vuelta del campeonato de Liga 2024-25, lo percibirá este sábado en el Heliodoro Rodríguez López. Los puntos del segundo ciclo de Liga cuestan muchísimo más de lograr que en la primera vuelta y lo comprobará el conjunto blanquiverde en tierras tinerfeñas.

Rebeldía chicharrera

Tendrá delante a un equipo al que un porcentaje alto de rivales dan ya por desahuciado y descendido a Primera Federación. Pero la esperanza es lo último que se pierde y el Córdoba CF, precisamente, ha experimentado en no pocas ocasiones las sensaciones que se experimentan en Tenerife desde hace meses. Y en muchas de ellas logró salvarse el conjunto cordobesista, con la consiguiente explosión por parte de su hinchada. De ahí que nadie se fíe de un Tenerife que, pese a su situación en la tabla, puede ganarle a cualquiera y dio buena muestra de ello, precisamente, en la última jornada de Liga, cuando un Elche que pasa por ser uno de los grandes buques de la categoría se las vio y se las deseó para imponerse al equipo de un Álvaro Cervera que ha logrado estabilizar el barco chicharrero, consiguiendo puntos que antes no sumaba, pero que necesita aumentar el ritmo para reducir espacio con la salvación. Y ese será su objetivo ante el Córdoba CF. No lo tendrá nada fácil el guineano que, para colmo, ha visto cómo la crisis institucional que vive el CDTenerife desde hace meses se ha recrudecido con la detención del que aparecía como nuevo «hombre fuerte» del organigrama blanquiazul a causa de unos supuestos malos tratos, detención que no ha hecho sino hundir más al club insular en la sensación de desamparo y descontrol que sufría en los tiempos en que José Miguel Garrido -que aspiró a comprar el Córdoba CF- lo dirigía.

En lo estrictamente deportivo, Álvaro Cervera dio su habitual rueda de prensa y se incluyó en el club de los perjudicados por el VAR que, en realidad está compuesto por prácticamente todos los entrenadores del fútbol profesional. El técnico blanquiazul anunció que tiene tres bajas fijas para el encuentro frente al Córdoba CF: Aitor Sanz no estará en la lista frente a los blanquiverdes «y posiblemente tampoco para Málaga», se lamentó, además del defensa Landázuri porque «no está en ritmo» tras su llegada fuera del límite del mercado invernal, así como Amo, ya que «está lejos de su vuelta». En cualquier caso, la buena imagen ofrecida por el equipo insular en el Martínez Valero hace que el once que se enfrente al Córdoba CFno deba diferir mucho del conformado por Egar Badía en la portería, con Jérémy Mellot, David Rodríguez, José León, Juande y Sergio González en la defensa, Fabio González, Yussi Diarra, MaikelMesa y Yann Bodiger en el centro del campo y Alejandro Cantero o Ángel Rodríguez en la delantera.

Una final para el Tenerife

Al Tenerife sólo le vale la victoria y plantea el encuentro ante el Córdoba CF como una final, como la última prueba a la que poder agarrarse para una salvación milagrosa como las que consiguió en el pasado el Córdoba CF, precisamente, de ahí que el encuentro para el equipo de Álvaro Cervera sea de los que los clásicos denominarían a cara de perro.

Por su parte, el Córdoba CF de Iván Ania acude al Heliodoro Rodríguez López con la necesidad de sumar los tres puntos después de sufrir en El Arcángel la segunda remontada consecutiva y la tercera derrota seguida en el 2025. En el polo opuesto de la primera vuelta, los partidos a domicilio se están convirtiendo, ya desde finales del 2024, en la tabla de salvación clasificatoria para el conjunto blanquiverde, por lo que el encuentro en Tenerife y el de la siguiente jornada, en A Malata, son dos oportunidades de oro para que el Córdoba CFroce los 40 puntos y pueda así afrontar marzo con cierta tranquilidad, un mes en el que a buen seguro el equipo de Iván Ania sufrirá. Los rivales que le esperan el mes que viene son verdaderamente duros, de ahí la necesidad blanquiverde de que febrero sea finalmente un granero de puntos con el que afrontar la primavera con cierta tranquilidad. Por lo tanto, la victoria es necesaria en el Heliodoro para un Córdoba que tendrá las cuatro bajas confirmadas a lo largo de la semana. Alberto del Moral y Matías Barboza, con el primero oteando en el horizonte su terreno a la competición, mientras que el segundo deberá tomar una decisión la próxima semana. Además, Iván Ania no podrá contar con Rubén Alves, que en su contrato de cesión se incluyó una cláusula por la que no se podía enfrentar a su equipo, el Tenerife, ni con Christian Carracedo, el principal argumento ofensivo del Córdoba CF en las 26 jornadas disputadas hasta ahora. El catalán se perderá su quinto partido de Liga desde que llegó al Córdoba CF, hace ya dos años y medio, y no será fácil para el técnico blanquiverde encontrar un relevo con consistencia suficiente para hacer olvidarle, lo que añade una dificultad extra al objetivo de lograr el triunfo en el Heliodoro. Así, en el campo chicharrero se enfrentará la necesidad del Córdoba CF para buscar la tranquilidad a la agonía del Tenerife por mantenerse vivo.

FICHA TÉCNICA Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Xavi Sintes, Marvel, Calderón, Isma Ruiz, Pedro Ortiz o Álex Sala, Magunazelaia, Jacobo o Theo Zidane, Adilson Mendes, Antonio Casas. CD Tenerife: Edgar Badía, Jeremy Mellot, José León, Sergio González, David Rodríguez, Fabio González, Yann Bodiger, Yussi Diarra, Luismi Cruz, Waldo Rubio, Enric Gallego. Árbitro: Mallo Fernández (C. Castellano-Leonés). Hora: 21.00 (LaLiga TV Hypermotion). Campo: Heliodoro Rodríguez López.

Suscríbete para seguir leyendo