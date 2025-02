Jacobo rescata al Córdoba CF de una trampa en Tenerife

Le costó lo suyo, pero llegó a la misma línea de meta que viene cruzando últimamente cada vez que deja atrás El Arcángel: el triunfo. Cuatro consecutivos van ya en la cuenta del Córdoba CF de Iván Ania en este tramo de temporada, en el que las mieles del éxito han decidido viajar con los blanquiverdes. No pudo evitar eso un Tenerife peleón en el Heliodoro Rodríguez López (2-3), que fue testigo de una cita de puro fútbol moderno y necesidades: errores atrás, concesiones, balón parado, mucho ritmo y goles por doquier. Un doblete de un Jacobo González estelar -que también puso la asistencia del tanto que no firmó- fue el que rescató a los andaluces de la trampa en suelo insular, que se sortea con susto pero sin consecuencias para una empresa que sigue acercándose a la permanencia.

Arranque trepidante

El once de Ania partía con algunas contingencias. No estaba Carracedo, su instrumento más empleado, al igual que un Rubén Alves que apenas una semana después de su estreno con el equipo tuvo que hacer parón obligado por la conocida «cláusula del miedo». Del Moral y Matías Barboza seguían en el dique seco, también Álex López, por lo que la apuesta inicial tuvo de todo menos facilidades. La sorpresa la puso la entrada de Pedro Ortiz en la ecuación, relevando a Magunazelaia para buscar darle cierto empaque a una propuesta que jornada atrás deslumbró con su juego ante el Huesca en El Arcángel, aunque ni mucho menos con su acierto.

En el Heliodoro también se respiraba ese aroma inconfundible, ese que solo las finales -oficiales o anticipadas- impregna. Desde inicio la premisa estaba clara, compartida por ambos bandos: solo valía la victoria. Para los chicharreros, tres puntos serían un balón de oxígeno con el sacar algo de pecho en las profundidades de la tabla, mientras que en clave blanquiverde la historia era más favorable, aunque tocaba reconducir la línea tras una secuencia de actuaciones dudosas en el hogar. Álex Sala fue el primero de los visitantes a cargo de intentar evidenciar que ahora, paradójicamente, sigue habiendo dos Córdoba CF: uno en casa y otro lejos de ella, siendo el segundo el más entonado, aunque con susto de inicio.

El planteamiento de Cervera concebía esas situaciones. Con un 4-4-2 algo desdibujado saltó el preparador de Santa Isabel, que quería frenar la verticalidad califal con una línea bien plantada y mucho vuelo en las bandas. En liza, además, tres ex cordobesistas como Diarra, Waldo Rubio y Yann Bodiger, siendo precisamente este último protagonista en la acción inaugural. Mala cesión por parte de Carlos Isaac hubo en dirección a Marín, que casi aprovecha el francés para abrir la lata con apenas un minuto superado en el reloj. Otros tantos después volvió a ser clave el lateral extremeño. Un saque de banda suyo llegó a los pies de Pedro Ortiz, que tras internarse por banda derecha encontró espacio para habilitar a Jacobo al borde del área pequeña, donde el madrileño no perdonó.

Y es que el arranque tenía un ritmo tremendo. Otro par de minutos fue lo que duró la alegría para los de Ania. Ciertamente, había apretado el Tenerife desde el gol visitante, pero encontró en el balón parado el ariete para devolver el empate. Lo firmó José León, aprovechando una mala salida de Carlos Marín por arriba para meter la testa a placer. Después de eso, la secuencia de llegadas chicharreras no frenó. Casi encuentra Waldo a David Rodríguez para dar la vuelta al marcador, la tuvo en dos ocasiones Diarra -de lo más activo-, mientras que Enric Gallego incomodó.

Se mantuvo el compás de ocasiones y resistencia hasta cumplida buena parte del primer acto, cuando el careo se estabilizó, para seguidamente volver a romperse. Fue en un envío por el perfil zurdo de Luismi Cruz cuando llegó el segundo de los zarpazos locales, servido casi con música por el sevillano para que, en boca de gol, empujase el 2-1 un Diarra que no festejó ante su ex equipo. No quedó ahí tampoco el asunto. Casi en eso de acción-reacción, replicó Pedro Ortiz cabeceando una asistencia de Jacobo para devolver la paridad al Heliodoro antes del descanso.

Todo al asador

La reanudación no trajo más calma. Un tempranero disparo de Enric Gallego reactivó la alerta, confirmándolo. El posterior trallazo de Antonio Casas al palo, tras una buena jugada de Jacobo y pase de Carlos Isaac, la reventó… Estaba claro, en este Tenerife-Córdoba CF nadie practicaba eso de hacer prisioneros. Era una de esas citas que tienen más de tres puntos en juego. Casi castiga Adilson Mendes una falta de entendimiento entre Rodríguez, Mellot y Edgar Badía. Diarra, por su parte, a punto estuvo de transformar un caramelo de Waldo Rubio al área con la testa.

Movió ficha la dirección blanquiverde y el relevo fue entre dos fichajes del pasado mercado: Magunazelaia por Ortiz. La tuvo el eibarrés en su primera intervención, cabeceando cerca de la madera un balón llovido que había servido Mendes por el costado izquierdo. Querían más los cordobeses, que pasada la hora de juego veían asomar esos «riesgos» -lógicos por la necesidad- que avanzaba Ania en vísperas del encuentro. Y del dicho al hecho pasó Jacobo. En otro saque de banda acabó pescando el madrileño, tras una prolongación desafortunada de los tinerfeños que mandó al palo y para adentro una vez entrado el tramo final a escena.

El premio era ingente, pero los nervios igual de palpables. Ya manejaba el Córdoba CF el dominio de la posesión bien entrado el tramo final, aunque los de Cervera no renunciaban a dar un último bocado al contraataque. Y es que pocas fuerzas quedaban en la reserva por ambos lados, pero todavía tuvo tiempo de rondar la igualada José León. Un amago de transición buscó la sentencia por mediación de Ander Yoldi, si bien el cierre corrió a cuenta de Diarra, que no atinó, y por poco, en la que ya supone la cuarta victoria consecutiva del club de El Arcángel lejos de casa.

Ficha técnica 2 - CD Tenerife: Edgar Badía, David Rodríguez, León, Sergio González (Juande Rivas, 60’), Fabio (Aarón Martín 54’), Youssouf Diarra, Luismi Cruz (Maikel Mesa, 54’), Bodiger (Padilla, 72’), Waldo Rubio, Enric Gallego (Teto Martín 72’) y Mellot. 3 - Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Isaac, Xavi Sintes, Marvel, Carlos Albarrán, Isma Ruiz, Álex Sala (Théo Zidane, 80’), Pedro Ortiz (Jon Magunazelaia, 66’), Adilson Mendes (José Calderón, 85’), Jacobo González (Obolskii, 85’) y Antonio Casas (Ander Yoldi, 80’). Goles: 0-1 (6’) Jacobo González. 1-1 (8’) José León. 2-1 (43‘) Diarra. 2-2 (46’) Pedro Ortiz. 2-3 (78‘) Jacobo González. Árbitro: Eder Mallo Fernández, del colegio castellano-leonés. Mostró tarjeta amarilla a los locales David Rodríguez, Fabio y Yann Bodiger, así como a los visitantes Isma Ruiz, Carlos Marín y Ander Yoldi. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 de Liga en Segunda División, disputado en el Estadio Heliodoro Rodríguez López ante 12.667 espectadores (Tenerife).

