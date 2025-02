Iván Ania y el duelo con el Tenerife: «Van a tener que asumir riesgos»

El Córdoba CF afronta un nuevo reto este sábado en el Heliodoro Rodríguez López (21.00 horas), donde se medirá a un Tenerife que busca con urgencia sumar de tres en tres. Con bajas sensibles como las de Christian Carracedo y Rubén Alves, más las de los lesionados Alberto del Moral y Matías Barboza, Iván Ania trabaja para encontrar las mejores soluciones y mantener el equilibrio de su equipo en un partido que se prevé exigente. «Necesitan ganar, en algún momento del partido van a tener que asumir riesgos, tenemos que saber manejar esas situaciones. Hay que tener alternativas, soluciones a lo que nos presenten», expresó el entrenador blanquiverde tras la sesión de trabajo del equipo de este viernes.

Necesidad contra necesidad

A pesar de las dificultades, el técnico confía en su plantilla para poder plantarle cara al conjunto blanquiazul y sumar un resultado positivo que impulse la escapada de los puestos de descenso. «Hay que saber jugarlo. El ir a jugar a Tenerife ya es complicado, el clima, el viaje... Si todas esas situaciones que no son habituales, te pasan en el partido y no te adaptas, se te va a hacer cuesta arriba. Si eres capaz de que pasen en el calentamiento, vas a estar en el partido mucho más cómodo», afirmó.

Del Moral y Barboza son las bajas por lesión que sufre el Córdoba CF para el partido en Tenerife. / MANUEL MURILLO

Ante la necesidad de puntos de los chicharreros, el preparador asturiano confesó que el entrenador blanquiazul, Álvaro Cervera, presenta una propuesta muy definida, aunque «quizás ahora, por las urgencias, presiona más alto, en momentos iguala a todo el campo. El Tenerife se siente más cómodo corriendo al espacio, para eso puede ser mejor estar más atrás, pero nosotros tenemos una propuesta de tener el balón. Tenemos que hacer nuestro juego, no podemos llegar allí a cambiar lo que llevamos. Nos tendremos que adaptar a cómo presionen. Tenemos que estar en nuestro mejor nivel si queremos traernos los tres puntos».

Cabe destacar que el club insular no solo atraviesa una situación compleja en lo deportivo, sino también en lo institucional durante las últimas fechas, ya que Rayco García, candidato a presidente en la junta de accionistas de la entidad tinerfeña que debe celebrarse en marzo, fue detenido por violencia de género el pasado jueves. Ante tal revuelo, Ania consideró que esto no afectará al equipo «porque una cosa es lo que pase institucionalmente, otra la que pase en el césped. La afición se volcará, saben que cada partido lo tienen que jugar como una final, cada vez va quedando menos».

«Es un equipo que cuando lo veo, veo que está vivo, con alma, presionante, que en casa ha llegado desde la llegada de Cervera, ya no solo los números, sino la sensación que transmite», indicó.

Christian Carracedo y Rubén Alves, bajas para el choque

Para esta cita, Ania no contará con Christian Carracedo y Rubén Alves, además de los lesionados Matías Barboza y Alberto del Moral. Con la baja del catalán el técnico cordobesista se ve obligado a buscar variantes: «Está Ander, Jacobo, Adilson Mendes... Son las alternativas para esa posición. A Jon, en principio, no lo contemplo ahí, lo veo más por dentro, aunque puede jugar ahí. Para esa situación de que es el primer partido de que no tenemos a Carracedo disponible, esos tres son los que pueden jugar en el puesto», confesó.

Christian Carracedo se pierde este sábado su quinto partido desde que llegó al Córdoba CF, hace dos años y medoi. / CCF

«Nuestro equipo, muchas veces, está volcado a la derecha, atacamos muchísimo por ahí. Muchas veces eso no me gusta, me gusta el centro cuando tienes ventaja, cuando no, centrar por centrar no me gusta. Somos uno de los equipos que más centra, a veces en exceso. El Tenerife ha encajado goles de centro lateral, es una baza que podemos explotar, pero está claro que, a veces, centrar demasiado, es un recurso, pero no una obligación», señaló.

Quien estará también disponible será Gabriele Corbo, uno de los fichajes invernales procedente del Montreal de la MLS. En busca de su estreno con la blanquiverde y «recuperar» sensaciones, el italiano, «desde el primer día ha entrenado totalmente normal, pero todavía le faltaba un poco de ritmo, está haciendo trabajo extra los días de descanso. Necesita recuperar sensaciones, viene de estar parado desde que terminó la Liga americana», indicó el preparador de Oviedo. «No queremos arriesgarnos a meterlo de frente y que sea perjudicial. Queremos que, cuando entre, sea positivo y no que le pueda generar dudas. Es un jugador con sensación de jerarquía», finalizó.

Suscríbete para seguir leyendo