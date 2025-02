El problema del Córdoba CF en la izquierda vuelve a la casilla de salida

El Córdoba CF cojea por la izquierda. Ya el pasado octubre se advertía del problema que sufría el conjunto blanquiverde en el flanco izquierdo de la defensa. Por un lado, se transmitía la sensación generalizada de que el conjunto blanquiverde se desequilibraba por la zurda. No era casualidad que las mayores críticas y las más claras demostraciones de preocupación de la grada de El Arcángel se centraran en José Manuel Calderón y en Marvel Antolín.

El que más tarjetas ve en Segunda

No es casualidad que Calderón sea el jugador con más tarjetas vistas en Segunda División (siete amarillas y una roja), junto a Óscar Sielva (Huesca), Timor (Huesca) y Puric (Racing de Ferrol), los tres también con ocho tarjetas vistas. Son los que encabezan la estadística de amonestaciones en Segunda porque una de esas ocho cartulinas tenía color rojo, pero hay que recordar que el también blanquiverde Álex Sala, por ejemplo, suma nueve amarillas en lo que se lleva de campeonato. El problemas de las faltas y las cartulinas sigue siendo alto en un Córdoba CF que no contará con Carracedo en Tenerife, el próximo sábado, tras ver la quinta el catalán en el partido contra el Huesca.

Carlos Marín trata de parar el tanto de Sielva para el Huesca, en El Alcoraz. / LOF

Pero en el flanco izquierdo se concentran los quebraderos de cabeza de Iván Ania. Porque Marvel Antolín ha visto siete amarillas, nada menos, y el pasado domingo volvió a dar muestras de inferioridad en su demarcación natural, la de central zurdo. A pesar de ello, Iván Ania no tendrá más remedio que alinearle de inicio el próximo sábado, en el Heliodoro Rodríguez López. No parece que Gabriele Corvo esté en condiciones todavía para saltar de inicio en un encuentro de Liga, Xavi Sintes se ha ido convirtiendo, en todo caso, en un seguro. Y como acompañante por la izquierda no podrá contar el técnico blanquiverde con Rubén Alves, debido a que el contrato de cesión del club chicharrero contemplaba la denominada “cláusula del miedo”. Así, el marroquí deberá ser acompañante de Xavi Sintes en el eje de la defensa, por lo que vuelve a presentarse una disyuntiva al entrenador asturiano.

25 minutos de competición en un mes

Porque Iván Ania tomó una determinación hace un mes. Calderón fue expulsado en El Arcángel el 12 de enero, tras aquel agarrón a Luis Suárez y con la goleada encajada ante el Almería (0-3). Desde entonces, el lateral zurdo blanquiverde ha disfrutado tan sólo de 25 minutos de competición: cuatro en Cartagena y 21 el pasado domingo, ante el Huesca. Posiblemente, el asturiano tomó la determinación de darle minutos ante el conjunto del Alto Aragón tras ver lo ocurrido en la anterior comparecencia. El Córdoba CF cayó ante el Racing de Santander, también siendo remontado y, por primera vez desde su llegada, hace dos temporadas y media, Calderón se quedaba sin minutos en un partido por decisión técnica. En este mes, Ania decidió situar a Carlos Albarrán a banda cambiada. El de Badalona se convertía así en el cuarto lateral zurdo de la temporada, tras el propio Calderón, Álex López –baja de larga duración ahora por su rotura de cruzado- y Marvel Antolín, que el próximo sábado, y más allá de otras valoraciones deportivas, debe jugar en el centro de la defensa.

Carlos Albarrán evita el avance de un atacante albinegr en el Cartagonova. / LOF

Por lo tanto, el debate ahora sería si jugará Calderón o Carlos Albarrán. La pasada semana, Juanito valoraba el mercado invernal, periodo en el que el Córdoba CF buscó un lateral izquierdo, síntoma de que la posición no dejaba tranquila a la posición deportiva. Sin embargo, el club blanquiverde se vio incapaz de incorporar a ningún jugador. "El lateral izquierdo era una opción abierta, la hemos estudiado. Visto el comportamiento de los jugadores que han jugado ahí, Calderón no ha tenido una regularidad óptima, pero el míster ha contado con Marvel, Albarrán e incluso el canterano Álex López. En vista de cómo actúa el entrenador, también tomamos decisiones. Si no veíamos una opción muy clara, preferíamos seguir con lo que estábamos teniendo, que es una forma de mantener esa polivalencia que tenemos en la plantilla. Con los centrales que tenemos y las incorporaciones que hemos hecho, Marvel me da garantías en el lateral izquierdo. Estamos tranquilos con el puesto y en verano lo normal es que sí venga uno específico”, defendió el gaditano.

Ahora, un mes después de su paso al ostracismo y tras una temporada muy irregular en la que no ha logrado adaptarse del todo a la nueva categoría, Calderón vuelve a tener opciones de ser titular en un partido de Liga. Albarrán no ha convencido por más que Ania ha defendido su cambio de rol. Una nueva titularidad del de Paradas en el Heliodoro devolvería el problema endémico que sufre el Córdoba CF en el flanco izquierdo a su casilla de salida. Después de más de seis meses de competición y con un mercado de fichajes de por medio.

