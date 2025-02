Magunazelaia: “No tengo las mejores sensaciones, puedo dar mucho más”

Al Córdoba CF le espera el sábado una final en el Heliodoro Rodríguez López. Puede que para el conjunto blanquiverde, el partido contra el Tenerife (21.00 horas) se quede sólo en semifinal, pero para el equipo de Álvaro Cervera será vital la victoria. Jon Magunazelaia compareció este miércoles en la sala de prensa de El Arcángel para valorar el encuentro y también su situación tras llegar hace ya un mes cedido por la Real Sociedad. La primera sesión de la semana con vistas al encuentro en el Heliodoro deja sobre el tapete lo ya confirmado antes del entrenamiento: la banda derecha estará huérfana por la sanción a Christian Carracedo y el eibarrés es uno de los candidatos a relevarle, este sábado.

"Poco a poco"

Sobre su situación personal, Jon Magunazelaia declaró que se encuntra “muy bien” tras su primera experiencia lejos de la Real. “Me voy adaptando poco a poco. Todavía espero mucho más de mí mismo. No tengo todavía las mejores sensaciones personales”, reconoció, asegurnado que puede “dar mucho más. Poco a poco me voy adaptando y me siento cada vez mejor”. Ampliando sobre su situación personal, Magunazelaia comentó que “mentalmente me encuentro muy bien. Soy nuevo aquí y para conocer perfectamente a los compañeros necesitas tiempo. Poco a poco me siento adaptado y más que necesitar, quiero tiempo”. El eibarrés no tiene ningún problema en Córdoba, pero sí necesita “tiempo de adaptación” después de aterrizar hace ya un mes en la ciudad. “Me tengo que exigir más. Preparado estoy para todo””, aseguró. El eibarrés recordó que “nunca había salido de casa y hasta que lo vives no sabes lo que es. Está siendo muy enriquecedor para mí. Me están apoyando en todo momento y tanto jugadores como club están dispuestos siempre para ayudar. No puedo pedir más”, admitió.

Magunazelaia saluda a dos de los jugadores del filial que participaron en el entrenamiento del Córdoba CF, este miércoles. / MANUEL MURILLO

Las comparaciones, además, no pueden darse, ya que lo que Magunazelaia ha vivido en el fútbol base de la Real Sociedad nada tiene que ver con lo que es el Córdoba CF. “Desde pequeño he estado en Zubieta y es de las mejores Ciudades Deportivas de España. Esto es la realidad del fútbol. Vengo de una burbuja y ahora están trabajando en hacer una nueva. Estando en el fútbol profesional, el Córdoba CF va a invertir en la cantera y es mejor. Es un poco shock al principio, pero ya no me puedo quejar de nada”, admitió el vasco sobre la diferencia que notó a su llegada al Córdoba CF.

También habló Magunazelaia de la actualidad del equipo, que pasa por ese importante encuentro del sábado, en Tenerife. “Justo estos partidos para el Córdoba CF son vitales. Te enfrentas a un rival directo, que están jugando muy bien. Tenemos que cortarles esa racha y quedarnos tranquilos. Nosotros lo vemos como una final”, aseguró el mediapunta blanquiverde, “porque es muy importante sumar de tres, y más aún después de la racha que llevamos fuera de casa. Vamos a salir a ganar y me veo confiado de ganar en Tenerife”, afirmó.

Sobre la posibilidad de ser el relevo en banda derecha del sancionado Christian Carracedo, Magunazelaia se puso a las órdenes de Iván Ania. “Lo que diga el míster. A mí me da igual donde jugar. Christian –Carracedo- no está y será una baja muy importante para nosotros porque es vital para el Córdoba CF. Tenemos muchos jugadores y todos somos importantes. Juegue quien juegue lo va a hacer bien seguro”, afirmó el eibarrés, que sobre Iván Ania indicó que “mete caña y eso me gusta”, aunque “todavía está tímido conmigo”. El vasco definió al técnico blanquiverde como un entrenador que “saca lo mejor de cada uno”, por lo que ese perfil de técnico “es perfecto. Nos tiene a todos enchufadísimos y eso hace que tiremos para arriba”.

Suscríbete para seguir leyendo