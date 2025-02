El Córdoba CF prepara la ‘final’ en Tenerife con cuatro bajas confirmadas

El Córdoba CF celebró este miércoles su primera sesión de entrenamiento con vistas al encuentro de la jornada 27 de Liga, que le enfrentará el próximo sábado (21.00 horas), en el Heliodoro Rodríguez López, a un Tenerife que ve el partido como una final en su lucha por intentar evitar el descenso a Primera Federación.

Tres aparados y varios del filial

La plantilla blanquiverde se ejercitó a partir de las 10.30 horas y por espacio de hora y media, aproximadamente, a las órdenes de un Iván Ania que tiene claro que no podrá contar con cuatro hombres del vestuario. Matías Barboza y Alberto del Moral se ejercitaron apartados del grupo, junto a un Adilson Mendes al que se le reservó por precaución y cuya participación no corre peligro, por lo que estará en el once que se enfrente al Tenerife de Álvaro Cervera. Sobre Matías Barboza ya se conoce que la próxima semana, probablemente, se conocerá la decisión sobre el camino a tomar con su enésima lesión muscular: o tratamiento conservador u operación, aunque en todo caso, los cuatro meses de baja no podrá esquivarlos el malagueño. Alberto del Moral, por su parte, debería estar listo, probablemente, para el encuentro que el Córdoba CF disputará en El Arcángel frente al Granada, aunque toda lesión muscular requiere de prudencia.

Pedro Ortiz, que busca su hueco en el once del Córdoba CF, durante el entrenamiento de este miércoles. / MANUEL MURILLO

Otra baja que tendrá Iván Ania para el encuentro del sábado será la de Rubén Alves, ya que en su contrato de cesión se incluyó la conocida como “cláusula del miedo”, por la que el jugador brasileño no podrá enfrentarse al equipo que es propietario de su ficha. Una baja que produce especial quebradero de cabeza por los problemas que ha sufrido el Córdoba CF en el flanco izquierdo de su defensa a lo largo de toda la temporada y que no han sido solventados tras el mercado invernal de fichajes.

Y, finalmente, la baja más importante, que es la de Christian Carracedo. El extremo blanquiverde pasa por ser el mejor jugador ofensivo del conjunto cordobesista y, por primera vez en la temporada no saldrá de inicio en el once que salte al terreno de juego, el próximo sábado. Con dos goles y seis asistencias, el extremo catalán será una ausencia sensible para un Iván Ania que contempla como una de las opciones para reemplazarle con Jon Magunazelaia, que no dudó este miércoles en señalar el encuentro como “una final”, también para el Córdoba CF.

Debido a esas bajas, Iván Ania dispuso de varios jugadores del filial para completar la “convocatoria” del entrenamiento de este miércoles en el campo 1 de la Ciudad Deportiva y, así, con los mayores estuvieron, entre otros, Álvaro Gómez, Adri Vázquez y Ntji Tounkara.

Multas

Por otra parte, el Córdoba CF recibió una nueva propuesta de sanción por parte de la Comisión Antiviolencia y el Comité de Competición de la RFEF a propuesta de LaLiga. Debido a los cánticos escuchados en El Arcángel durante el encuentro contra el Huesca, el informe del director de partido concluyó con esa propuesta de sanción. Pero en esta ocasión, la multa elevaría la cuantía a desembolsar por el club de El Arcángel. Si en las cuatro propuestas anteriores había varias –como la primera- que proponían una multa de 600 euros, en esta ocasión la multa propuesta pasa a ser de 3.001, por lo que el desembolso total que llevaría acumulado el Córdoba CF roza ya los 6.000 euros, cuando aún restan ocho encuentros de Liga por disputarse en El Arcángel.

Antonio Casas, a la derecha, se lamenta tras una acción frente al Huesca en El Arcángel, el pasado domingo. / Manuel Murillo

Tal y como informó este periódico, el Córdoba CF está preparando la línea a seguir en los próximos meses en lo que se refiere al comportamiento de los abonados y aficionados en general a El Arcángel. A imagen de otros clubs, sobre todo de Primera División, en la entidad blanquiverde se estudia la modificación del reglamento de régimen interno y un protocolo de actuación junto a las cámaras de la UCO para la identificación de los abonados y aficionados que hayan provocado las citadas multas por parte de la Comisión Antiviolencia o la RFEF. El objetivo es que las infracciones que se cometan en El Arcángel no recaigan exclusivamente sobre el bolsillo de la entidad blanquiverde, que valora el articulado a incluir en dicho reglamento para que se puedan reclamar a los infractores, amén de otro tipo de castigos, como la revocación y anulación del carnet en caso de ser abonados.

