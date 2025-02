Rubén Alves, el pasajero número 27 del Córdoba CF que no estará en Tenerife

Siguen desfilando las consecuencias del pasado cruce del Córdoba CF frente al Huesca en el Estadio Bahrain Victorious El Arcángel (1-2), donde los de Iván Ania tuvieron tiempo de todo: ir ganando, verse remontados e incluso dejar espacio a un debut. Fue ese el caso de Rubén Alves en la parcela de estrenos, el penúltimo de los cinco fichajes formalizados a lo largo del mercado invernal -aún queda pendiente el de Gabriele Corbo, que estuvo convocado- que ya ha debutado, así como el pasajero número 27 que viste la blanquiverde en lo que va de temporada.

No se podrá contar con sus servicios en el próximo cruce ante el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López (sábado, 21.00 horas), no obstante, para el que el hispano-brasileño será baja por contrato, al no poder medirse al club al que pertenece y con el que guarda vinculación hasta final de curso.

Llamado a la titularidad

«Mi sensación de Rubén es positiva, fue ganador en el juego aéreo, ganador en los duelos», comentó Ania al término del encuentro del pasado domingo, repasando la aportación del zaguero durante su entrada en el último tramo. Y es que corría el minuto 78 en el reloj cuando saltó al campo, sin mucho margen para arañar nada positivo, aunque con el suficiente para dejar algún que otro detalle para la galería.

Lo hizo como sustituto de un Marvel que, si bien cuajó una primera mitad aceptable, acabó viéndose superado por Patrick Soko casi en cada lance tras el descanso. Tampoco termina de convencer el futbolista cedido por el Real Madrid Castilla como dueño del perfil zurdo de la defensa, por lo que la llegada del de Río de Janeiro, que va quemando tiempos en su adaptación al club de El Arcángel, parece dirigida a un objetivo claro: que él sea el central titular en el lado izquierdo de la defensa del Córdoba CF.

Rubén Alves, durante un lance del cruce con el Huesca en El Arcángel. / Manuel Murillo

En manos del técnico asturiano se encuentra ahora la tarea de recuperar la mejor versión del «16», eso sí, que no ha vivido un primer tramo de temporada sencillo en las filas del club chicharrero. Allí tan solo disputó nueve encuentros de Liga, con un balance de 600 minutos y un gol. Firmó por los tinerfeños durante el pasado verano -por un año-, después de dos campañas en el Racing de Santander, donde había logrado colocarse como uno de los centrales de referencia en el fútbol de plata.

