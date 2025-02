Iván Ania y la derrota con el Huesca: "Necesitamos mucho para hacer gol, ellos poco"

Diferente nombre, mismo desenlace. Se le repitió el sinsabor de su segunda cita del año en casa al Córdoba CF también en la tercera, en la que no pudo estrenar ni con victoria ni puntuando la nueva denominación de su feudo: el Bahrain Victorious El Arcángel. Y es que por segunda vez consecutiva se quedaron los de Iván Ania con la miel en los labios. Merecedores de mejor suerte tras un primer acto sobresaliente frente al Huesca (1-2), aunque, de nuevo, poco resolutivos en un segundo en el que la pegada rival acabó pesando más que la voluntad cordobesa. «Siempre lo decimos, en Segunda son las áreas. Necesitamos mucho para hacer gol, ellos poco», analizó el entrenador blanquiverde una vez concluida la cita.

«El gol de Patrick Soko nos lo pueden hacer, es más rápido que nuestros centrales, pero el gol a balón parado no. El último córner de la primera parte es exactamente el mismo, lo hablamos al descanso, no lo podemos permitir. Le das vida al rival, te empatan, se vienen arriba…», afirmó tajante.

Otro revés en casa

Y con esta son tres ya las derrotas que se encadenan en el feudo de los califas, en el que durante el 2025 solo se han festejado triunfos por el lado visitante. «Nos faltó fútbol, nos atascamos en la salida, en el inicio de meta. Empezó a quedar la sensación de que no tenía fluidez el juego. Cuando te pones perdiendo ellos se repliegan, te dan el balón, vuelves a ser capaz de llegar, pero en los primeros minutos de la segunda parte era pérdida tras pérdida. No generábamos ningún tipo de ocasión ni peligro. Concedimos demasiado», señaló.

El guion también siguió casi los mismos términos que en el pulso con el Racing de Santander: golpear primero, dudas tras el descanso y acabar remontado posteriormente. «La primera parte nuestra totalmente, sobre todo la primera media hora. Tuvimos la opción de hacer ese 2-0 con alguna llegada por banda, que no definimos bien ese último pase. Si lo hubiésemos, posiblemente el partido habría tenido otro camino. En la segunda parte ellos fueron superiores, nos hicieron dos goles en lo que pensábamos que más potencial tenían ellos. Tenemos que hacer autocrítica, no podemos conceder tanto, nos sometieron, no tuvimos apenas balón tras el descanso», afirmó.

Iván Ania, junto a Calderón y Pedro Ortiz en el cambio de ambos futbolistas. / MANUEL MURILLO

Nombres propios

En lo demás, la derrota dejó otro par de consecuencias en el camino, una positiva y otra negativa. La primera fue el estreno de Rubén Alves con la casaca blanquiverde -ya solo resta Corbo por debutar entre los cinco fichajes invernales-, mientras que la otra, más allá del resultado, es la sanción de Carracedo, que vio su quinta tarjeta amarilla a lo largo del pleito y no estará disponible en Tenerife. «Mi sensación de Rubén es positiva, fue ganador en el juego aéreo, ganador en los duelos…», señaló en lo relativo al defensor central cedido por los chicharreros, precisamente, próximos rivales en la agenda.

«Queríamos tener pie para intentar tener el balón. Con la entrada de Pedro Ortiz y Théo Zidane intentamos esa situación, para sentirnos más cómodos», reflexionó sobre los cambios. «Estábamos centrando mucho por derecha, intentábamos que, si centraban, tener presencia en el segundo palo», apostilló sobre Jacobo.