El Córdoba CF sufre otra remontada en casa ante el Huesca

El Córdoba CF volvió a caer derrotado en El Arcángel por tercer partido consecutivo, por lo que sigue sin sumar y sin conocer la victoria en casa en este 2025. El conjunto blanquiverde firmó una seria y ordenada primera mitad en la que se adelantó en el marcador con gol de Antonio Casas. Sin embargo, el Córdoba CF volvió a sufrir otra remontada, en este caso por parte del Huesca, que en la segunda mitad elevó la línea de presión y superó claramente al conjunto blanquiverde con goles de Loureiro y Sergi Enrich, en un cambio al que el conjunto cordobesista se vio incapaz de responder.

Rompe el récord

Llegaba el Huesca a El Arcángel para enfrentarse al Córdoba CF con su récord de portería imbatida, 360 minutos sin que Dani Jiménez recogiera un balón de sus redes. El mejor equipo del 2025, defensivamente hablando, de las grandes ligas europeas. Un Huesca que es la revelación del campeonato de Liga 2024-25 y que ocupaba la cuarta posición cuando estrenó la nueva denominación comercial del coliseo ribereño: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Un Huesca que en la anterior jornada apenas necesitó un 25% de posesión para llevarse los tres puntos de Castellón y que con 43 puntos ya hablaba más o menos veladamente de pelear los puestos de play off de ascenso.

Adilson Mendes supera a Miguel Loureiro. / MANUEL MURILLO

Era lógico, por lo tanto, que hubiera cierto temor entre el cordobesismo por la visita del rocoso Huesca, máxime si se pensaba que hace siete días, ante el colista, los blanquiverdes apenas lograron el mínimo, un gol, para llevarse los tres puntos del Cartagonova. Y que, además, su máximo goleador, sufría la sequía que siempre ha experimentado desde su llegada al Córdoba CF: Antonio Casas siempre tuvo una fase, entre diciembre y febrero, en la que su rendimiento goleador se resentía. Para colmo, el Huesca demostró que no necesita mucho para lograr los tres puntos: en Castellón, hace siete días, apenas tuvo un 25% de posesión para llevarse una victoria con gol de Loureiro a los cinco minutos.

Sin embargo, este Córdoba CF mostró una primera parte en la que justificó ese crecimiento mostrado en las últimas jornadas. El cierto desorden e incluso la desprotección por momentos que mostraba en la primera fase de la Liga en zonas defensivas apenas hizo acto de presencia en los primeros 45 minutos. La pareja formada por Álex Sala e Isma Ruiz mostraba mucha más armonía que en el primer tercio de competicion, cuando el doble pivote lo componían el granadino y el catalán u otros compañeros. Ganó en ese primer acto el equipo blanquiverde en los costados con Carlos Isaac y Carlos Albarrán. No se vieron subidas de ambos laterales simultáneas y, generalmente, sus elecciones para incorporarse en fase ofensiva fueron acertadas. Y, para colmo, se confirmaba hasta la recuperación de Marvel, respondiendo así a un Iván Ania cuyo equipo tardó tan sólo 23 minutos en reventar el récord del Huesca sin encajar un gol. Antonio Casas, como ratificó en la celebración de su gol siempre está ahí, siempre está al acecho y tras una gran jugada de Christian Carracedo, con un gran pase entre líneas, conectó con el rambleño que, pese a la oposición de Jorge Pulido, batió al que parecía imbatible Dani Jiménez.

El rival no necesita balón

Como se ha explicado, al Huesca no le hace falta el balón y no le importa que el rival lo tenga, por lo que el Córdoba CF dominó por completo la primera parte. No quiere decir que los del Alto Aragón no tuvieran sus opciones: Hugo Vallejo se quedó corto en su conexión con Enrich (min. 15), dentro del área, a Soko le faltó un amigo en el área (min. 27) que rematara su buen centro y Valentín -que hizo sufrir mucho a los blanquivedes en El Alcoraz- apareció en el último cuarto de hora con incursiones (min. 31 y min. 34) en las que llegó a reclamar un penalti por lo que vio la cartulina amarilla.

Antonio Casas celebra su gol al Huesca. / MANUEL MURILLO

Pero el Córdoba CF tuvo más llegadas y más claras en ese primer acto. Ya en el minuto 3, Álex Sala levantó a la grada, que cantó gol, tras un golpe franco que se estrelló en el lateral de la red contraria. Carracedo volvió por sus fueros, ya que además del gol, también tuvo llegadas en ese primer acto, sobre todo al inicio, y un centrochut de Carlos Albarrán (min. 14) a punto estuvo de colarse en la portería de Dani Jiménez.

Tras el gol, el Córdoba CF dejó hacer al Huesca, que apenas tuvo el argumento citado de Gerard Valentín, pero se puede asegurar que vivió un primer acto sereno, lo cual no dejaba de ser llamativo ante un adversario que se había mostrado en Liga tan rocoso como el Huesca.

Vuelco en la segunda mitad

Si el fútbol tiene tanto atractivo es, entre otras cosas, por lo inesperado que resulta en tantas ocasiones. Y esta sería una de ellas. El Arcángel asistió a una parte en la que vio cómo su equipo, el Córdoba CF, se caía como un ropero viejo. Y mucho mérito tuvo desde la banda Antonio Hidalgo en lo que ocurrió en el segundo acto. El primer detalle fue el balón parado. Un golazo de Loureiro, de cabeza a saque de Vilarrasa igualó el marcador nada más regresar de vestuarios ambos equipos. El conjunto azulgrana dio varios pasos adelante con respecto al primer acto, tirando la línea en el mediocampo. Y al Córdoba CF se le aflojaron las piernas.

Carracedo habla con sus compañeros antes de un saque de esquina. / MANUEL MURILLO

La superioridad del Huesca fue casi insultante y desconcertante. Dos minutos después del gol visitante, Soko pudo lograr el segundo tanto azulgrana en un giro dentro del área, pero su disparo se marchó ligeramente desviado. Iván Ania no supo contrarrestar el giro que dio el partido tras el descanso.

Dos goles en 15 minutos

Kortajarena y Hugo Vallejo perdonaban (min. 54) a tres metros de la línea de gol tras un gran centro de Gerard Valentín desde la derecha y cinco minutos después era Loureiro el que ponía un centro impecable también desde la derecha para que Hugo Vallejo cabecera, solo, aunque desviado. El Córdoba CF sufría y el Huesca volaba. Un nuevo saque de esquina a cargo de Vilarrasa finalizaba con un nuevo cabezazo cruzado, en esta ocasión de Kortajarena, que sacaba la defensa blanquiverde bajo palos.

Isma Ruiz protege el balón ante un defensor azulgrana. / MANUEL MURILLO

Lo tuvo que ver entre castaño y oscuro Iván Ania. El asturiano, que ha apurado multitud de cambios y los ha realizado en muchos partidos a partir del minuto 80, había realizado los cinco en el minuto 78 intentando reactivar a su equipo. Metió a Jacobo por Adilson, a Theo por Magunazelaia, restituyó a Calderón en su puesto devolviendo a Albarrán al suyo e intentó elevar el nivel del mediocampo con Pedro Ortiz. Y, por supuesto, sentó a Marvel por Alves. Antes de ser sustituido, el jugador cedido por el Castilla se vio superado por Patrick Soko por velocidad en el minuto 67, cediendo el balón al segundo palo, en donde Sergi Enrich apenas tuvo que empujar para anotar el segundo tanto azulgrana.

La caída se hacía así completa y el marcador tan sólo reflejaba -incluso algo corto, quizá- los méritos de unos y otros en un segundo acto en el que el Córdoba CF desapareció casi por completo. Esos movimientos en el banquillo blanquiverde, con la correspondiente respuesta de Antonio Hidalgo dejaron el partido algo más equilibrado. Tras unos minutos de acople, Antonio Casas remató en escorzo, muy forzado (min. 80) y, sobre todo, Jacobo González se sacó un disparo de volea desde dentro del área a pase de Ortiz, que se marchó ajustado al palo izquierdo de Dani Jiménez.

Pero no hubo manera. Ni con el cambio de denominación del estadio el Córdoba CF logró sumar su primera victoria -o, al menos, su primer punto- como local en este 2025. El equipo de Iván Ania tuvo dos caras: una más ordenada y seria en la primera parte y otra, que recordó por momentos al Córdoba CF del primer tercio de Liga, en la que se mostró mucho más desordenado y superado ampliamente por el rival.

El Huesca se llevó los tres puntos del recién denominado Bahrain Victorious Nuevo Arcángel gracias a su mejor resolución a balón parado y a elevar la línea de presión unos metros en una segunda parte en la que superó claramente a un Córdoba CF que se vio incapaz de dar respuesta y que apenas aportó ideas para contrarrestar el planteamiento en ese segundo acto, en el que los azulgranas remontaron con justicia el gol inicial de los blanquiverdes.

FICHA TÉCNICA 1-Córdoba: Carlos Marín, Carlos Isaac, Xavi Sintes, Marvel, Carlos Albarrán, Isma Ruiz, Álex Sala, Christian Carracedo, Jon Magunazelaia, Adilson Mendes, Antonio Casas. Entrenador: Iván Ania. Cambios: Theo Zidane por Jon Magunazelaia (61’), Pedro Ortiz por Álex Sala (69’), Calderón por Carlos Isaac (69’), Rubén Alves por Marvel (78’), Jacobo González por Adilson Mendes (78’). 2-Huesca: Dani Jiménez, Jorge Pulido, Blasco, Miguel Loureiro, Gerard Valentín, Hugo Vallejo, Óscar Sielva, Kortajarena, Vilarrasa, Sergi Enrich, Patrick Soko. Entrenador: Antonio Hidalgo. Cambios: Joaquín por Sergi Enrich (75’), Toni Abad por Gerard Valentín (75’), Jordi Martín por Hugo Vallejo (75’), Javi por Kortajarena (85’), Diego González por Óscar Sielva (89’). Goles: 1-0 (23’) Antonio Casas. 1-1 (49’) Loureiro. 1-2 (67’) Sergi Enrich. Árbitro: Cid Camacho (C. Castellano-Leonés). Mostró cartulinas amarillas a Gerard Valentín (34’), Marvel (45’), Óscar Sielva (61’), Carracedo (70’), Hugo Vallejo (71’), Diego González. VAR: Caparrós Hernández (Comité Valenciano). Incidencias: El Arcángel. Jornada 26 de Liga en Segunda División. 16.278 espectadores.

