El Arcángel reestrena nombre recibiendo al equipo más en forma de la Liga

El capítulo 26 de la jornada de Liga de la temporada 2024-25 en Segunda División será histórico, pase lo que pase. Porque el Córdoba CF recibirá al Huesca en el Bahrain Victorious Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba, nueva denominación para lo que ha sido es y será siempre El Arcángel, la casa del equipo blanquiverde.

Un rival de máxima dificultad

Además, le espera un partido vital al conjunto blanquiverde, porque recibe al que sin dudas es el equipo más en forma de la categoría, un Huesca que lleva 10 jornadas invicto, con siete victorias y tres empates logrados desde la jornada 16, por lo que ha sumado 24 de los últimos 30 puntos en disputa. Por si fuera poco, el Huesca presume de ser el único equipo del fútbol español que no ha encajado un gol en el 2025, lo que le ha llevado a ser uno de los mejores equipos del panorama europeo en lo que a goles encajados se refiere. Dani Jiménez, su portero, acumula ya 360 minutos sin encajar un tanto y el equipo del Alto Aragón se enfrentará a un Córdoba CF que tiene ante sí el reto de ganar a un Huesca que no pierde desde hace tres meses. A pesar de esa buena racha, 10 partidos sin perder, el Huesca tiene en El Arcángel el reto de igualar su mejor racha invicto en Segunda, que también se dio con Antonio Hidalgo, la pasada temporada, en la que estuvo once jornadas sin doblar la rodilla, desde la 24 a la 34, ambas inclusive.

Antonio Hidalgo, técnico del Huesca, durante un encuentro de la actual temporada. / SD HUESCA

Las virtudes defensivas del equipo de Antonio Hidalgo han sido más que expuestas a lo largo del campeonato de Liga actual y también del anterior. En nueve partidos dejó a su rival a cero y otros 13 sólo pudieron anotarle un gol. Eso sí, el mensaje enviado por Iván Ania en la previa sobre la importancia de ser el primer equipo en anota no fue en balde: de las seis derrotas del Huesca, cuatro de ellas se produjeron por idéntico marcador: 1-0.

Pocas bajas

Apenas llegará con tres bajas el Huesca a Córdoba, ya que parece que Jorge Pulido entró en la convocatoria sin problemas. Unzueta, con una fascitis plantar, Javi Pérez, con un problema en el hombro y Moi Gómez, recientemente llegado en el mercado invernal y que aún se encuentra en proceso de adaptación, no estarán a disposición de un Antonio Hidalgo, que posiblemente calque el once inicial que saltó en la pasada jornada al Skyfi Castalia y que se impuso (0-1) con un tempranero gol del ex del Córdoba CF Miguel Loureiro. Ese once por Dani Jiménez en la portería, con Loureiro, Pulido y Blasco en la defensa, Toni Abad, Vilarrasa, Kortajarena, Hugo Vallejo y Sielva en el centro del campo, y Joaquín y Soko en la delantera, aunque tampoco habría que descartar la versión de cuatro defensas, con Gerard Valentín de carrilero y que en el partido de la primera vuelta hizo un destrozo en la banda izquierda blanquiverde.

De izquierda a derecha: Corbo, Pedro Ortiz y Rubén Alves antes de una sesión en la Ciudad Deportiva. / MANUEL MURILLO

Sea como sea, el rival es de mucho nivel para un Córdoba CF que aspira a que el estreno de la nueva denominación de El Arcángel se haga con victoria, un triunfo que no saborea en casa desde el 2024, ya que sus dos últimas comparecencias, ante el Almería y el Racing de Santander, se saldaron con sendas derrotas.

Se espera una gran entrada en el coliseo ribereño para presenciar un encuentro de estilos contrapuestos en el que se impuso uno claramente en El Alcoraz (4-1). El buen momento del Córdoba CF experimentará una dura prueba ante el Huesca y para ello Iván Ania puede alinear un once en el que debería haber novedades. En la pareja de centrales podría debutar Rubén Alves acompañando a Xavi Sintes, ya que el brasileño ya ha pasado el breve periodo de adaptación y ha completado más de una semana con el grupo. Corbo no estará a disposición en algunas semanas tras un largo periodo lejos de la competición y Marvel ofrece, hoy por hoy, más consistencia en el lateral zurdo que en el eje de la defensa, pese a su buen hacer en Cartagena, hace una semana, por lo que el otro foco de interés se centra en el lateral zurdo, ya que el diestro parece ya propiedad de Carlos Isaac: ¿Calderón o Carlos Albarrán? Es una incógnita. Con las bajas de Barboza en la defensa y Alberto del Moral en el mediocampo, la medular parece establecida desde hace un tiempo con Isma Ruiz y Álex Sala, aunque la vuelta de Theo Zidane tras su sanción y el estreno la pasada jornada de Pedro Ortiz le ofrece variantes a un Iván Ania que tiene fijas las bandas y la punta de ataque: Christian Carracedo, Adilson Mendes y Antonio Casas. La mediapunta, en la que pelean el puesto Magunazelaia, Jacobo y hasta el mismo Theo Zidane, es otra de las incógnitas.

En cualquier caso, se prevé un duelo táctico de nivel entre el Huesca y un Córdoba CF que busca una victoria que rompa la racha en casa y que deje para la historia que el estreno del nuevo nombre de El Arcángel fue realmente ‘victorious’.

FICHA TÉCNICA Córdoba: Carlos Marín, Carlos Isaac, Sintes, Marvel, Albarrán, Álex Sala, Isma Ruiz, Magunazelaia, Carracedo, AdilsonMendes y Antonio Casas. Huesca: Dani Jiménez, Toni Abad, Blasco, Jorge Pulido, Loureiro, Ignasi Vilarrasa, Sielva, Kortajarena, Hugo Vallejo, Patrick Soko y Joaquín Muñoz. Árbitro: Cid Camacho (C. Castellano-Leonés). Hora: 16.15 (LaLiga TV Hypermotion). Campo: Bahrain Victorious Estadio Nuevo Arcángel.

Suscríbete para seguir leyendo