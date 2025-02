El cordobesismo se pronuncia tras el cambio de nombre de El Arcángel: "La esencia no se perderá"

Un hito, un giro en la historia o, simplemente, un nuevo paso en la evolución de un Córdoba CF que se adapta a los tiempos sin perder su esencia. En el imaginario popular, su hogar seguirá llamándose como siempre, El Arcángel, pero ahora, al menos sobre el papel, su denominación se transforma: Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba. Es ese el nombre que lucirá el templo blanquiverde tras la alianza sellada entre el club y el grupo Bahrain Victorious -pendiente de la presentación oficial del acuerdo, que se antoja inminente-, una potencia deportiva de Baréin que no solo se ha convertido en patrocinador principal de la entidad, sino también en un actor clave para el futuro blanquiverde: refuerzo de la marca a nivel internacional e importante estímulo de capital.

La afición opina

Es principalmente el factor económico uno de los alicientes que, por norma, está encontrando el cordobesismo tan solo unas horas después del anuncio del pacto. En parte, también se remarca la visibilidad que puede brindar la colaboración, aunque el recelo existe: «El Estadio El Arcángel siempre va a ser el mismo. Esto es el fútbol profesional, entiendo la justificación económica, pero para el cordobesismo se quedará como ha sido hasta ahora. Si esto trae una inyección económica que puede ayudar, bienvenida sea, pero esa esencia no se va a perder. Cuando se ha dado un paso tan importante habrá un motivo», sostiene Antonio Romero Campanero, abonado y nieto de Rafael Campanero, el que fue presidente del club en diferentes etapas, presidente de honor e histórico socio número uno.

«Costará un poco» tomarle el pulso a ese nuevo cuño, continúa explicando Javi Jiménez, desde la Peña Cordobamanía y Sangre Blanquiverde. «No hace ninguna gracia que se cambie o manche el nombre del estadio, pero no podemos ser tontos. Si muchos equipos se aferran a eso y es una forma de generar una fuente de ingresos que nos haga ser más competitivos y mejor como club, adelante. No es lo ideal, pero es el fútbol moderno», afirma el socio, que confiesa su esperanza de que el movimiento sea «positivo».

Aficionados blanquiverdes respaldan al Córdoba CF ante el Racing de Santander. / A.J. GONZÁLEZ

«Lo veo acertado, en el fútbol actual hay miles de estadios a los que se les ha cambiado el nombre y, después, realmente nadie los llama así, sino como siempre se hacía. Aquí seguirá llamándose El Arcángel, como se ha hecho hasta ahora. Lo veo algo beneficioso. Tanto en mi peña como en la afición en general es cierto que existe algo de descontento. No creo que vaya a perjudicar la imagen del equipo», apunta María Duque, socia procedente de la Peña Sentimiento Blanquiverde.

Veteranos y ex cordobesistas

Y es que los análisis han calado a todos los niveles. También se cuelan sobre la mesa de la Asociación de Veteranos del Córdoba CF, en la que igualmente se resaltan los entresijos del acuerdo. «He tenido poco tiempo para hablarlo con los compañeros, pero pienso que estos son los nuevos tiempos, el tema económico es el que manda. A los más mayores, desde luego no nos gusta. Me aferro a la historia, a las vivencias, pero el tema económico marca las pautas. Si no fuera por todo eso, yo seguiría con mi Estadio El Arcángel, es lo que he vivido desde pequeño. La directiva tiene ahora la oportunidad de emprender nuevos caminos para hacer un Córdoba CF más grande», afirma José Cabezuelo, ex jugador califal y portavoz del colectivo.

Otros protagonistas con pasado en El Arcángel -en el antiguo- como José Calzado «Pepín», el hombre que marcó a Maradona, o Alfonso Espejo, icono califal durante la década de los 90, igualmente coinciden sobre la misma premisa: que el coste emocional está exigido a recompensar con éxitos deportivos. «Me ha sorprendido. Sé que en otros sitios se ha cambiado el nombre de los estadios, por diferentes motivos, pero esto es El Arcángel, desde siempre. No veo bien que se haya hecho este cambio. No lo veo mal por parte de la propiedad, sino por la parte que ha permitido que esto ocurra. Es algo histórico, muchos amigos e incluso antiguos compañeros opinan lo mismo. A partir de ahora no sabremos ni cómo se llama el estadio», indica el primero.

«El dinero es lo que manda, también en el fútbol. A mí no me gusta, a los que somos cordobesistas, a la gente de fútbol… Tengo en la memoria siempre el Antiguo El Arcángel y el Nuevo El Arcángel, y así seguiré llamándolo. Esto es el fútbol actual. Los clubes se sostienen por el tema económico, si esto es un bien, que así se haga. Nadie llamará así al estadio», concluye el segundo.

Suscríbete para seguir leyendo